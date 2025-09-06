Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Ești îngrijorat?”. Oficialul FRF nu s-a ferit de cuvinte după România – Canada 0-3. „Trebuie să batem în Cipru”

Înfrângerea României cu Canada a tăiat elanul „tricolorilor” înainte de meciul cu adevărat important, cel cu Cipru. Cum a comentat unul dintre oficialii FRF înfrângerea de pe Arena Națională
Ciprian Păvăleanu
06.09.2025 | 23:25
Andrei Vochin a comentat România - Canada și este îngrijorat de partida din Cipru. Foto: Colaj FANATIK

România lui Mircea Lucescu va disputa un singur meci oficial în acțiunea din luna septembrie, cel cu naționala Ciprului. Înainte de această partidă, „tricolorii” au întâlnit într-un meci amical naționala Canadei, care nu a avut nicio problemă pe Arena Națională și a învins cu 3-0. Andrei Vochin, oficialul FRF, nu s-a ferit de cuvinte după înfrângerea de vineri seară.

Cum a comentat Andrei Vochin prestația României împotriva Canadei: „Înainte eram zmei în amicale”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, oficialul FRF, Andrei Vochin, a comentat jocul șters al echipei naționale a României. Așa cum în urmă cu mai mulți ani, România se descurca de minune în amicale, dar dezamăgea în meciurile oficiale, el speră ca „tricolorii” să facă opusul de această dată și să obțină un rezultat pozitiv la Larnaca, în meciul contra naționalei din Cipru:

„Trebuie să găsești întotdeauna părțile bune. Aseară, în timpul meciului, mă gândeam că acum câțiva ani aveam rezultate foarte proaste la meciurile oficiale, însă în amicale eram zmei: Băteam Chile de vreo două ori, făceam egal cu Spania… Chiar și în meciurile oficiale, care deveneau amicale pentru că nu aveau miză, jucătorii se puteau manifesta.

De data aceasta, situația este inversă. Echipa națională a făcut rezultate oficiale bune și mă gândeam că pe meciurile amicale nu se pune așa mare focus. Rezultatul de marți este foarte important. Involuntar, cu toții au fost focusați pe meciul de marți.

Nici nu cred că se așteptau… naționala Canadei a jucat foarte bine. Chiar dacă jucătorii au declarat că vor să facă un meci bun, la modul în care s-au manifestat pe teren au lăsat de înțeles că sunt cu gândul la partida din Cipru”, a spus Andrei Vochin, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Ciprul arată diferit de ultimele înfruntări directe, iar accidentările continuă în lotul lui Mircea Lucescu. Ce îl îngrijorează pe Andrei Vochin

Andrei Vochin avertizează că ciprioții nu mai sunt echipa împotriva căreia România defila în urmă cu un an în UEFA Nations League. Cu un nou selecționer la cârma naționalei, Cipru este gata să pună probleme mari „tricolorilor” la Larnaca:

„Sunt niște motive pentru care am o anumită stare de îngrijorare. Ciprul, pe care l-am întâlnit în Nations League, nu mai e același. Au schimbat antrenorul, iar echipa ce a venit în urmă cu două luni pe Arena Națională nu avea nicio legătură cu cea pe care am bătut-o la Larnaca. Faptul că avem o zi în plus de odihnă, iar ei au meci oficial în Austria, e un avantaj.

În continuare, rămân jucători indisponibili. Mă refer la Radu Drăgușin, la Florinel Coman, la Olimpiu Moruțan, mă refer la Valentin Mihăilă, Daniel Bîrligea. Sunt niște jucători care lipsesc… Ianis Hagi, categoric. Ăsta este un avantaj al echipelor naționale: dacă știi să suferi și să treci de un meci, următorul va veni peste o lună, iar situația se poate schimba”, a mai declarat Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

