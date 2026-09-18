Sport

Nicușor Bancu, copleșit de emoții chiar de ziua lui! Foștii colegi de la Universitatea Craiova i-au făcut o surpriză superbă! „Ești legenda noastră!”

Nicușor Bancu a împlinit 34 de ani și a primit mesaje emoționante de la foștii colegi de la Universitatea Craiova. Reacția căpitanului este de milioane!
Tibi Cocora
18.09.2026 | 17:15
Nicusor Bancu coplesit de emotii chiar de ziua lui Fostii colegi de la Universitatea Craiova iau facut o surpriza superba Esti legenda noastra
SPECIAL FANATIK
Nicușor Bancu a împlinit 34 de ani și a primit mesaje emoționante de la foștii colegi de la Universitatea Craiova. Foto: Colaj Fanatik.
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Nicușor Bancu a împlinit astăzi 34 de ani, iar căpitanul Universității Craiova a avut parte de o surpriză specială din partea clubului. La finalul antrenamentului de vineri dimineață, fundașul oltenilor a descoperit un videoclip în care foștii săi colegi i-au transmis mesaje de „La mulți ani”, dovadă că legăturile create în vestiarul Științei au rămas puternice chiar și după despărțirea de club.

Foștii colegi nu l-au uitat pe căpitanul Universității Craiova

Nicușor Bancu este unul dintre cei mai apreciați jucători care au îmbrăcat tricoul Universității Craiova în ultimii ani. A devenit căpitan, lider în vestiar și un simbol al echipei din Bănie, iar mesajele primite de ziua lui au arătat că respectul nu s-a pierdut nici după ce unii dintre foștii colegi au plecat de la Craiova. Clubul l-a surprins cu un videoclip special, în care mai mulți fotbaliști care au împărțit vestiarul cu Bancu i-au transmis urări.

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Bogdan Vătăjelu i-a transmis că își dorește să-l vadă aducând în continuare bucurie suporterilor olteni: „Te salut, Nicule. Îți doresc un sincer La mulți ani, multă sănătate alături de familia ta frumoasă. Pe plan sportiv îți doresc să aduci cât mai multă bucurie fanilor Științei. Cu respect.” Andrei Ivan a avut un mesaj scurt și apropiat pentru fostul său căpitan: „Te salut, căpitane! La mulți ani, tot ce îți dorești și cât mai multe goluri. Te pup.” Alexandru Mateiu i-a transmis lui Bancu să mai aibă parte de ani la fel de buni precum precedentul: „La mulți ani, frate! Să fii sănătos și îți doresc încă cinci ani așa cum a fost anul trecut. Te pup.”

Mesaje din toate colțurile lumii pentru Nicușor Bancu

Printre cei care au ținut să-i transmită „La mulți ani” s-a numărat și Cristi Bălgrădean, care i-a urat căpitanului Craiovei cât mai multe meciuri și trofee în tricoul Științei: „Nicușoare, îți doresc să fii sănătos. Cu ocazia zilei de naștere vreau să-ți urez La mulți ani, fericire ție, familiei tale, să-ți dea Dumnezeu cât mai multe meciuri în tricoul Universității Craiova și cât mai multe trofee.”

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Din Argentina, Pablo Brandan nu l-a uitat pe Bancu și i-a transmis că a fost o onoare să joace alături de el: „Ola, Nicu! La mulți ani. Te salut din Argentina. Să fii sănătos împreună cu familia ta. A fost o onoare pentru mine să joc alături de tine și îți doresc cât mai multe trofee.” Și Hristo Zlatinski a avut un mesaj special pentru fostul coleg: „La mulți ani, frate. Îți doresc o zi perfectă și sper ca echipa să-ți facă cadou o victorie cu FCSB. Ești deja o legendă a Științei și pentru asta ai tot respectul.” Valentin Mihăilă i-a urat să continue să-i bucure pe suporterii olteni și să mai ridice un trofeu deasupra capului la finalul sezonului.

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„Ești deja o legendă!” Mesajele care arată cât de apreciat este Bancu

Gustavo a avut unul dintre cele mai emoționante mesaje. Fostul fotbalist al Craiovei i-a amintit lui Bancu de titlul câștigat și de cât de mult a luptat pentru acel moment: „Salut, Nicu, căpitanul nostru. La mulți ani, să fii fericit, sănătos și sunt fericit că te-am văzut că zâmbești, fericit. Asta este și pentru că ai câștigat un titlu. Dacă e cineva din România care merita acest trofeu ești tu, pentru că știu cât ai luptat pentru asta și îți țin pumnii.”

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Vasile Mogoș l-a numit „legenda noastră”, în timp ce Alexandru Cicâldău l-a felicitat pentru întreaga carieră și pentru performanțele obținute atât la Craiova, cât și la echipa națională: „Te salut, Nicu. Vreau să te felicit în primul rând pentru tot ce ai realizat în toată cariera ta, pentru toate performanțele de la Craiova și de la națională. În al doilea rând, îți urez și eu La mulți ani, să ai o zi liniștită, frumoasă, alături de persoanele dragi ție.”

Vladimir Screciu, unul dintre jucătorii importanți ai actualului lot al Universității Craiova, i-a transmis un mesaj care spune multe despre statutul lui Bancu în vestiar: „La mulți ani, căpitane. 34 de ani și deja ești o legendă a acestei echipe. Să fii sănătos, să rămâi același lider de care avem nevoie atât pe teren, cât și în vestiar.”

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Nicușor Bancu, copleșit de mesajele foștilor colegi

După ce a urmărit mesajele foștilor colegi, Nicușor Bancu a fost vizibil impresionat. Căpitanul Universității Craiova le-a mulțumit tuturor și a vorbit despre relațiile pe care le-a păstrat cu oamenii alături de care a împărțit vestiarul.

„Super tare. Mulțumesc tuturor. Sunt mândru că mulți dintre ei au rămas prietenii mei și mă apreciază pentru ceea ce am făcut. Vă iubesc pe toți”, a spus vizibil emoționat căpitanul Craiovei.

Nicușor Bancu, copleșit de emoții chiar de ziua lui!

 

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