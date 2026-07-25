„Ești o mizerie!” Inamicul numărul 1: PCH, derapaj la meciul cu Universitatea Craiova

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Istvan Kovacs, singurul arbitru central român care a fost prezent la Campionatul Mondial, nu a avut parte de o primire deloc plăcută la revenirea pe stadioanele din România. Suporterii din Peluza Cătălin Hîldan l-au huiduit serios înainte de startul meciului dintre Dinamo și Universitatea Craiova.

Nu l-au iertat nici după Campionatul Mondial! PCH a avut un mesaj extrem de dur pentru Istvan Kovacs

Centralul din Carei a arbitrat două meciuri la Campionatul Mondial din America de Nord, ambele în faza grupelor. Istvan Kovacs nu a mai primit nicio delegare pentru fazele eliminatorii și a revenit în România înainte de finalul turneului.

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, derby-ul etapei a doua din SuperLiga. Centralul din Carei nu a avut însă parte de o primire prea plăcută pe stadionul Arcul de Triumf. Suporterii din galeria „câinilor roșii” l-au huiduit și l-au jignit pe arbitru.

Ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de Dinamo – Universitatea Craiova

Crainicul stadionului a încercat să creeze un moment special înainte de startul jocului și l-a salutat pe Istvan Kovacs, pe care l-a felicitat pentru faptul că a fost singurul arbitru central român care a oficiat meciuri la Campionatul Mondial din America de Nord. Reacția suporterilor din Peluza Cătălin Hîldan a fost însă cu totul alta. Fanii au început să îl huiduie pe central și au scandat: „Istvan, ești o mizerie!”.

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Dinamo speră să profite de programul extrem de încărcat al celor de la Universitatea Craiova în această perioadă. Oltenii joacă din trei în trei zile, iar pentru formația din Bănie urmează un duel crucial cu Levski Sofia, în manșa retur din turul al doilea preliminar al UEFA Champions League. Î

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Fanii lui Dinamo au taxat și conducerea

Fanii lui Dinamo au ieșit la rampă și în startul meciului cu Universitatea Craiova. După ce l-au apostrofat pe președintele Andrei Nicolescu, ultrașii au afișat un banner cu mesajul: „Ieri sigla, azi o cupă/ Ce vreți să mai ștergeți după?”. Suporterii lui Dinamo au făcut aluzie

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În prima etapă, cu Petrolul, delegația dinamovistă a coborât dintr-un autocar cu un aspect nou, recolantat, însă fanii au sesizat o greșeală. În palmaresul inscripționat pe autocar au fost afișate doar 12 Cupe ale României, deși Dinamo a cucerit, de-a lungul istoriei, 13 astfel de trofee, iar suporterii au luat foc.