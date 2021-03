“Ești și mamă și tată?”. Claudia Pătrășcanu, pusă într-o situație delicată de unul dintre copii

Claudia Pătrășcanu a fost prezentă în această joi în cadrul emisiunii Vorbește Lumea, de pe PRO TV. Cunoscuta solistă s-a confruntat în ultima vreme și cu un scandal de proporții, din pricina fostului ei soț. Lucrurile nu par să se fi îndreptat nici în prezent, din câte a povestit șatena în fața camerelor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Claudia Pătrășcanu a făcut noi mărturii cât se poate de sincere despre despărțirea de tatăl copiilor ei, Gabi Bădălău. Vedeta a onorat o invitație în cadrul emisiunii matinale de pe PRO TV, unde a purtat un dialog deschis cu Lora și Cove.

Șatena traversează în continuare clipe tensionate din pricina divorțului de fostului ei soț și a fost de părere că va merge până în pânzele albe pentru a putea să câștige procesul de custodie a micuților săi. Aceasta are doi băieței, de 4 și 6 ani, de creșterea cărora se ocupă îndeaproape.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce le-a spus Claudia Pătrășcanu copiilor ei cu Gabi Bădălău despre separare

Vedeta s-a mutat odată cu divorțul la Constanța și adesea preferă să facă drumuri între orașul de la malul mării și București. Claudia Pătrășcanu trăiește în momentul de față la Agigea, alături de cei mici, și a lansat și o melodie foarte apreciată de către public.

Noul ei hit poartă denumirea de “Bolnavă de amor”. Artista are diverse proiecte de care se ocupă în momentul de față și a recunoscut că toate acestea o mai fac să uite de necazurile avute și diversele plimbări prin instanța de judecată.

ADVERTISEMENT

Solista a recunoscut că de când s-a mutat la malul mării această schimbare a fost una benefică. Totuși, întrebată de către prezentatorii PRO TV facă nu îi este greu în ipostaza de mamă singură, ea a recunoscut că nici înainte de-a divorța nu avea parte de prea mult ajutor din parte fostului ei partener de viață.

“Fac foarte bine, sunt în promovare cu noul meu single. De aproape un an și 8 luni locuiesc cu copilașii mei la Constanța. Ieșim și iarna la aerosoli, le place la aer curat. Încă traversez această perioadă, sunt în acest divorț complicat, avem înfățișări. Ne plimbăm prin sălile tribunalelor, totul are un început și un sfârșit. M-am înarmat cu răbdare, credință, la noi în țară funcționează mai greu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Eu mi-am dorit acest divorț amiabil și să rămânem părinți minunați pentru copiii noștri. Când ajungi într-o instanță lucrurile ajung urâte de tot. Ai nevoie de probe, să demonstrezi, se ajunge destul de departe. Și noi am ajuns acolo. Culmea nu am nimic să îmi reproșez pentru că am insistat să fie bine, pe o comunicare între noi doi. Nu s-a vrut și când nu este colaborarea aceea între două persoane nu se poate. Mai bine să crească în liniște copiii. Mai bine pui punct unei căsnicii toxice, eu sunt foarte deschisă la minte. Sunt situații când soții rămân în relații bune.

Copiii au nevoie să vadă doi părinți fericiți. Vor înțelege despărțirea, copilului mare de 6 ani i-am spus deja, a început să pună întrebări. Nu poți crește copiii în minciună. Copilul mare își amintește lucruri din urmă cu câțiva ani. Cel mic de 4 ani știe doar că asta e casa noastră, din Agigea. Nu trebuie să te expui chiar așa personal. Cei mici vor fi cei mai afectați, de aceea nu vreau să crească cu ură. Vreau să îi pregătesc pentru viață, pentru societate, să nu crească cu ură. Cel mare m-a întrebat dacă sunt și mamă și tată. Și înainte în căsătorie tot eu îi creșteam, eram singură. Mi-am dorit foarte mult acești copii. Nu îmi place să îi mint, de aceea nu am putut duce nici căsnicia mai departe, pentru mine minciuna nu poate exista. Mai degrabă suport un adevăr dur”, a povestit Claudia Pătrășcanu la Vorbește Lumea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu, nuntă secretă?

Pe când fosta lui soție încearcă din răsputeri să se ocupe cât mai bine de cei doi copii pe care îi au împreună, Gabi Bădălău are alte planuri în această perioadă. Omul de afaceri pare să fi reluat de ceva vreme legătura cu Bianca Drăgușanu, pe care a însoțit-o chiar să își facă o nouă intervenție estetică. Și chit că se războiește de peste un an de zile cu Claudia Pătrășcanu prin instanțe, acesta i-a demonstrat Biancăi că este o persoană iubitoare și implicată. De curând au apărut zvonuri că cei doi ar fi făcut pasul cel mare, dar și că au plecat chiar într-o vacanță în Dubai.