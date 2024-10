„Ești singurică?”. Ce răspuns a dat Loredana Groza la întrebarea de pe buzele tuturor, după ce s-a zvonit că a divorțat

Loredana Groza nu a putut evita întrebarea pe care toată lumea vrea să i-o adreseze, legat de situația ei amoroasă actuală. Mihai Bobonete, în al cărui podcast a fost invitată recent, a vrut să știe cum stă vedeta la capitolul dragoste.

Loredana Groza, întrebată dacă e singură. Ce a răspuns

Zvonurile cum că Loredana nu mai formează de mult un cuplu cu soțul ei, Andrei Boncea, circulă de mai multă vreme. Ba chiar, s-a spus că cei doi în foarte mare secret.

, discretă așa cum o știm, nu a vorbit niciodată cu subiect și predicat despre ce se întâmplă în viața ei, atunci când camerele de luat vederi se opresc.

să afle ce mai e nou pe plan sentimental și a întrebat-o fără nicio jenă: „Ești singurică?”.

„Singurică? O fată singură-n noapte. We invented the concept (n. red.: traducere din engleză: Noi am inventat conceptul)”, i-a tăiat-o Loredana cu zâmbetul pe buze.

„Tu ești singurică, dar, pe partea astalaltă…”, a continuat Bobonete. „Bă, știi cum e, sunt singură când vreau eu”, a adăugat Loredana Groza râzând.

Diva, show incendiar, aniversar, la Sala Palatului

Depășind, însă, momentul, ușor stânjenitor, Loredana a vorbit despre marele spectacol pe care îl va susține la Sala Palatului, ca o încununare a celor 40 de ani de carieră muzicală.

„Concertul se numește Forever. Ca să dau din casă, sunt cam 50 de dansatori, 30 și ceva de instrumentiști, costume pe care le-am produs. E o super-producție de care mă ocup de doi ani. E foarte interesant, dar și greu. Sunt momente în care chiar te întrebi: da de ce tre să fac toate astea?

Atâtea tablouri și costume? Puteam să fiu și eu cum vin alții. Își pun o zdreanță pe ei, cheamă o sută de invitați și au luat banii. Nu e despre bani, ci despre măiestria și arta pe care o capeți și să o dăruiești celor din jur”, a declarat Loredana Groza. Show-ul divei va avea loc pe 16 și 17 noiembrie.