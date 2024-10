„Ești un jucător-problemă?” Cum a răspuns Alex Dobre la întrebarea lui Robert Niță

Robert Niță l-a întrebat direct pe Alex Dobre dacă este un jucător problematic. Dobre a încercat să clarifice la emisiunea ”Suflet de rapidist” una dintre controversele apărute în spațiul public legate de el.

Aripa stângă în vârstă de 26 de ani a transmis că nu face parte din categoria fotbaliștilor care creează probleme. El a promis că va dovedi în timp acest lucru. Fotbalistul Rapidului a explicat pentru FANATIK că niciodată nu a pus presiune asupra antrenorilor ca să joace.

Autorul unei duble a susținut că, de fiecare dată când nu a fost mulțumit de statutul său, s-a dus să ceară sfaturi pentru a-și îmbunătăți jocul. El a mai ținut că precizeze că este bucuros atunci când un coechipier îi face concurență pe post, deoarece atunci apare o oportunitate pentru amândoi de a progresa.

”Nu sunt un jucător-problemă și cu timpul o să vedeți. Eu sunt un jucător care își respectă coechipierii, îmi respect antrenorul, stafful, suporterii, pentru că eu zi de zi mă trezesc să vin la antrenament.

Să dau tot ce am mai bun, să îmi pun calitățile în slujba echipei și să ajut cât pot de mult. Dar când văd că cealaltă parte nu este corectă cu mine și văd că sunt într-un oarecare mod păcălit, nu mai pot să fiu la fel.

Cred că este o frustrare pentru fiecare jucător. Pentru că el vine să dea totul și când vede că din partea cealaltă nu este același lucru. Și nu cred că se întâmplă doar în fotbal, în oricare domeniu.

Alex Dobre: ”Accept concurența loială, corectă”

Mulți spun că eu sunt problematic. Nu sunt problematic! Eu dacă nu joc sau vreau să joc, mă duc la antrenor sau la club și întreb ‘Ce pot să fac să mă îmbunătățesc ca să am o șansă să joc? Ce credeți că pot adăuga la jocul meu ca să prind echipa?’. Dar niciodată nu m-am dus să întreb ‘De ce nu mă bagi tu pe mine că eu sunt Dobre și am făcut nu știu ce?’. Că nu am realizat nimic până acum.

Nu, eu accept concurența! Vă spun sincer că accept concurența loială, corectă. Nu e doar în fotbal și în orice alt domeniu e valabil. Și dacă lucrezi în bucătărie și cineva gătește mai bine decât tine, e normal să primești șansa ta!

Concurența este foarte bună, pentru că dacă suntem amândoi pe același post eu te împing pe tine să devii mai bun, iar tu mă împingi pe mine să devin mai bun. Ajută echipa, pentru că existând concurență jucătorul realizează că trebuie să facă mai mult. Și atunci suntem produsul celui mai bun lucru”, a declarat Alex Dobre, la emisiunea .

