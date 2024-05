“Eşti un om bogat?”. Suma neaşteptată de bani pe care o câştigă lunar Sebastian Burduja

, a vorbit în emisiunea „Sport și Politică”, moderată de Horia Ivanovici, despre banii pe care îi câștigă pe lună. „Cam 2.000 de euro, din salariul de ministru, fost ministru al Energiei, cam 2.200 de euro”, a spus Sebastian Burduja, precizând că și-a delegat atribuțiile, dată fiind candidatura sa la Primăria Capitalei.

„Ce iau pe chirie dau pe rată”

Întrebat dacă acesta este singurul lui venit, Sebastian Burduja a precizat că are un apartament în chirie, „undeva la 750 de dolari”, spunând că „își asumă aceste cifre” care se regăsesc și în declarația de avere. Horia Ivanovici i-a atras atenția că cele declarate „or să fie văzute pe sticlă de sute de mii de oameni”.

„Chiar vă rog și comparați-o, am salariul, chiria de la apartament și chiria din SUA care o dau pe credit, adică când eram în State și lucram la Banca Mondială am cumpărat pe credit o casă da-i cam bara-bara, ce iau pe chirie dau pe rată”, a replicat Burduja.

„Nu am făcut cine știe de business-uri ca să ajung la un milion de euro”

Întrebat dacă este un om bogat și dacă a atins un milion de euro, Sebastian Burduja a spus că nu, „dar nici nu o să mă prefac sărac acum”. „Nu am muncit suficient de mulți ani să ajung la un milion de euro și nici nu am făcut cine știe de business-uri ca să ajung la un milion de euro”, a spus Burduja, care a adăugat că „are respect pentru oamenii care au făcut bani corect” și că „nu e un blestem să fii bogat”.

În legătură cu varianta de îmbogățire de care ar putea fi vorbit de oameni dacă ar ajunge primar general, Sebastian Burduja a răspuns: „Niciodată, am fost de două ori ministru, chiar nu datorez nimic nimănui și nu o să mă compromit niciodată pentru nimic în lume. Cred că e mai mult în viață decât banii, așa cred eu”.

„Am semnat contracte de 12 miliarde de euro într-un an și sunt plătit cu 2.000 de euro pe lună”

„Sunt proiecte, sunt obiective mari. Uite, un obiectiv, să faci Bucureștiul o capitală europeană”, i-a spus Horia Ivanovici, legat de aceasta. „Eu am stat 12 ani în Statele Unite, în 2016, pe 5 ianuarie, m-am întors acasă. Lucram în Washington, înainte să revin, la Banca Mondială, câștigam de trei ori mai mult decât câștig ca ministru. Eram consultant expert al băncii în dezvoltare urbană și regională. Nici asta nu mi se pare normal, pentru că dacă nu-ți plătești oamenii care au în mână (…) eu am semnat contracte de 12 miliarde de euro într-un an de zile de ministeriat și sunt plătit cu 2.000 de euro pe lună.

Nu mă plâng, mie îmi ajunge. Dar eu sunt idealist, adică atunci când plătești oamenii așa, ai trei variante: ori ești idealist, și te lupți cu niște idei, ori ești incompetent și atâția bani faci, ori ești corupt și-ți suplimentezi din alte părți”, a spus Burduja, care a admis că „nu e normal” un salariu de 2.000 de euro pentru o funcție de o asemenea răspundere.

București, soluția pe termen lung pentru trafic

Sebastian Burduja a mai fost solicitat că explice ce va face pe termen lung cu traficul rutier din București. , pentru că deasupra spațiile ar fi afectate.

„Soluția în orice oraș modern este să duci traficul în subteran, adică pasaje subterane, nu suprateran. Acum 20 de ani mergeau pasajele supraterane, ele afectează orașul pentru că, practic, nu mai spațiul acela disponibil, cum e la Basarab, pe sub Basarab nu ai ce să faci acolo, e o zonă moartă. Dacă duci traficul în subteran, câștigi niște spații foarte importante pentru oraș, unde poți să faci zone pietonale, parcuri, adică un oraș unde să ne simțim bine.

Proiectul meu pe termen lung este acest Tunel Urban București (TUB), care ar trebui să treacă de la Piața Presei Libere, din nordul orașului, până în Berceni. Ai nevoie de axa asta rapidă între inelele de trafic. Și nu e ideea mea, adică sunt specialiști în trafic care mi-au spus: vrem să deblocăm orașul, cât mai mult trafic în subteran. Asta-i ideea, să faci echipă, că nu poți să le ști pe toate”, a spus el.

Atacuri de campanie la adresa familiei

Candidatul liberalilor a mai spus că „trebuie curaj 100%” pentru a intra în această campanie pentru Primăria Capitalei și a aborda astfel de proiecte, spunând că familia „nu are de ales decât să-l susțină”. „Când își asumi un rol în arena publică (…) la modul cel mai sincer nu e plăcut când se aruncă cu mizerie în familia ta, că dacă se aruncă în mine eu n-am avut problemă, poate am greșit un lucru, altul, hai să discutăm, dar să dai cu mizeria asta pe oameni care n-au nici o vină că eu mi-am ales cariera asta politică, te doare. Dar asta e, mergi mai departe”, a declarat Burduja.

Întrebat dacă s-a scris de familia lui, Burduja a spus că „ne-au făcut celebri pe toți”. „S-a scris direcționat, din păcate cu neadevăruri dar, asta e, ei oricum mă iubesc că sunt familia mea”, a explicat el, spunând că mai ales tatăl său a fost ținta predilectă, soția lui „mai puțin” dar „nu-i timpul pierdut”, „de mama nu prea au ce să zică că e medic de familie”, a spus Sebastian Burduja, care a conchis: „Asta e viața”.

