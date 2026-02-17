„Ești un rasist nenorocit!”. Kylian Mbappe nu a avut milă de agresorul lui Vinicius: „Nu mai are ce căuta în Champions League!”

ADVERTISEMENT

Kylian Mbappe a erupt în timpul și la finalul meciului Benfica – Real Madrid, după ce colegul său, Vinicius, ar fi acuzat că a fost făcut „maimuță” de către Gianluca Prestianni.

Decarul lui Real Madrid și-a continuat atacul asupra lui Gianluca Prestianni și la interviuri. Din punctul său de vedere, extrema legitimată la Benfica și-a pierdut dreptul de a mai evolua în Champions League din cauza derapajului pe care l-a avut la adresa lui Vinicius.

„Nu putem să acceptăm că un jucător care evoluează în cea mai importantă competiție spune astfel de lucruri. Nu mai are ce căuta în Champions League, asta e opinia mea, dar să vedem ce se va întâmpla.

Nu iau eu decizii, să vedem ce va hotărî UEFA, care mereu încearcă să facă ceva, să-și facă treaba. Nu pot spune că UEFA nu face nimic, dar acum e o speță foarte serioasă și sper că se vor lua măsuri.

Nu spun că eu sunt perfect, nu voi fi niciodată, fac și lucruri bune, și lucruri rele. Este de neacceptat ca un astfel de jucător, un jucător tânăr, își poate permite să spună astfel de lucruri pe un teren de fotbal. Cum îi poate trece așa ceva prin cap?”, a declarat Kylian Mbappe la flash-interviu.

Mbappe l-a jignit pe Gianluca Prestiann chiar pe teren, în Benfica – Real Madrid

Repriza a doua de pe „Estadio da Luz”, dintre Benfica și Real Madrid a fost incendiară. Imediat după golul marcat de Vinicius, în minutul 50, s-a dezlănțuit infernul pe teren.

În prim-plan a fost tot starul brazilian, care a acuzat un abuz rasial din partea lui Gianluca Prestianni. Deranjat că elevul lui Jose Mourinho l-ar fi numit „maimuță”, Vinicius s-a dus direct la arbitru, iar ulterior, urmat de coechipierii săi, a părăsit suprafața de joc.

. Camerele de luat vederi au surprins cum francezul s-a răstit la Gianluca Prestianni: „Ești un rasist nenorocit!”, așa cum anunță .

Colegii l-au apărat pe Vinicius

Nu doar Kylian Mbappe a sărit în ajutorul lui Vinicius Junior. La scurt timp după fluierul final, .

„Adevărul este că asta nu se poate întâmpla. Ni s-a spus că tipul l-a numit ‘maimuță’ cu tricoul acoperindu-i gura. Apoi spune că nu a spus nimic, că a zis ‘rahat’, dar nu contează. Am vorbit ca echipă, iar Vini ne-a spus că trebuie să continuăm să jucăm. Nu știu ce să spun. Vom vorbi. Asta nu se poate întâmpla”, a declarat francezul, conform .