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Etapa a 2-a din Bundesliga a oferit și continuă să ofere spectacol total iubitorilor sportului rege. După succesul răsunător de vineri al celor de la VfB Stuttgart, 4-1 pe teren propiu cu FC Koln, a venit rândul granzilor de la , Borussia Dortmund, RB Leipzig și Bayer Leverkusen să între în scenă, însă bavarezii lui Vincent Kompany nu au izbutit decât o remiză albă pe terenul nou-promovatei Schalke 04. Dortmund a revenit de la 0-2 cu Hoffenheim și s-a impus cu 3-2, iar surpriza Elversberg a reușit o nouă victorie spectaculoasă, 4-3 pe terenul lui Monchengladbach, anunțându-se o candidată serioasă la titlul de revelația sezonului. Vezi pe FANATIK toate rezultatele.

Bayern Munchen, remiză pe terenul lui Schalke! Dortmund și Elversberg își continuă startul perfect în Bundesliga

Lăsat pe banca de rezerve în debutul meciului, Harry Kane și-a făcut apariția pe teren în actul secund de la Gelsenkirchen, dar chiar și așa, Bayern nu a putut să-i dea gol lui Schalke 04, o echipă de tradiție în , dar care în ultimii ani a căzut foarte mult din cauza problemelor financiare. Campioana en-titre din Bundesliga a dominat categoric partida de pe Veltins Arena, având o posesie de 83% și nu mai puțin de 15 șuturi expediate spre poarta gazdelor, dar in cele din urmă, scorul de pe tabelă nu a cunoscut nicio modificare.

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Borussia Dortmund a câștigat pe terenul lui Hoffenheim, scor 3-2, revenind spectaculos de la 0-2. Serhou Guirassy, Fabio Silva și autogolul lui Hajdari i-au adus cele trei puncte trupei lui Niko Kovac, care se anunță principala adversară la titlu pentru Bayern și în acest sezon. De menționat și succesul neverosimil al celor de la Elversberg, o echipă dintr-un oraș cu o populație de 13.000 de locuitori, care a câștigat cu 4-3 pe terenul Borussiei Monchengladbach, asta după ce în prima rundă, echipa nou-promovată a învins-o pe teren propriu pe fosta campioană Bayer Leverkusen.

Cum arată clasamentul din Bundesliga

În urma celor șapte partide disputate deja în runda a 2-a din Bundesliga, lider în momentul de față este Freiburg, care a ajuns la borna cu numărul 6, la fel ca și Borussia Dortmund, respectiv Elversberg, care completează podiumul, însă are un golaveraj mai bun decât cele două (+4). Bayern Munchen este abia pe poziția a 4-a, cu patru puncte după primele două etape.

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Programul complet al etapei 2 din Bundesliga