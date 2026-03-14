Etapa 30 din Premier League, exclusiv în România pe Voyo. Manchester City își joacă ultima șansă la titlu cu West Ham, Tottenham și Drăgușin au derby cu Liverpool

Etapa 30 din Premier League poate fi urmărită în România în exclusivitate pe Voyo, așa cum deja s-a obișnuit toată lumea. Runda ar putea consemna în anumite condiții ieșirea lui Manchester City din lupta pentru titlu, deci desprinderea decisivă a lui Arsenal în această cursă. Înainte de startul etapei, cele două sunt despărțite în fruntea clasamentului de șapte puncte, dar „cetățenii” au în acest punct al sezonului un meci mai puțin disputat.

Spectacol total în etapa 30 din Premier League, în exclusivitate pe Voyo în România. Pep Guardiola crede că în această rundă se poate decide chiar soarta titlului

Ambele echipe joacă sâmbătă, „tunarii” de la 19:30 ora României pe teren propriu în compania lui Everton, iar City în deplasare cu West Ham United de la ora 22:00. Pep Guardiola a declarat că, în cazul în care echipa sa pierde puncte la Londra, iar Arsenal învinge în această rundă, atunci „cetățenii” își pot lua deja adio de la titlu. Tot sâmbătă se mai dispută alte trei partide în Premier League, Burnley – Bournemouth și Sunderland – Brighon de la 17:00, respectiv Chelsea – Newcastle de la 19:30.

Duminică, au mai fost programate să se joace încă patru meciuri în cadrul etapei cu numărul 30 din acest sezon de Premier League. Este vorba în primul rând despre Crystal Palace – Leeds United, Manchester United – Aston Villa și Nottingham Forest – Fulham, toate de la aceeași oră a României, 16:00.

Situație disperată la Tottenham înaintea meciului de pe terenul lui Liverpool

Capul de afiș al zilei este reprezentat de duelul de pe „Anfield Road” dintre Liverpool și Tottenham, programat să înceapă la ora 18:30. urmează să se prezinte în fieful „cormoranilor” cu mari probleme de lot. Nu mai puțin de 13 jucători ai londonezilor sunt indisponibili pentru această partidă, 12 cu probleme medicale, plus Micky van de Ven suspendat.

De asemenea, nici , cu Palace în campionat și cu Atletico Madrid în Champions League, după ce s-a lovit la cap în finalul meciului cu Fulham din Premier League. Pe de altă parte însă, la conferința de presă premergătoare jocului de la Liverpool, când a fost întrebat despre problemele de lot, Tudor nu s-a referit deloc la internaționalul român.

Acesta ar putea fi deci un semn că el s-a recuperat și astfel ar avea șanse mari să fie titularizat contra lui Liverpool, cel mai probabil într-o linie de trei fundași centrali alături de Danso și Gray, întrucât doar ei sunt disponibili în prezent pentru Tottenham când vine vorba despre această poziție în teren.

Nu în ultimul rând, etapa 30 din Premier League se încheie luni seară, de la ora României 22:00, cu duelul dintre Brentford și Wolverhampton Wanderers.

Programul complet al etapei 30 din Premier League:

Sâmbătă, 14 martie

Ora 17:00 Burnley – Bournemouth

Ora 17:00 Sunderland – Brighton

Ora 19:30 Arsenal – Everton

Ora 19:30 Chelsea – Newcastle

Ora 22:00 West Ham United – Manchester City

Duminică, 15 martie

Ora 16:00 Crystal Palace – Leeds United

Ora 16:00 Manchester United – Aston Villa

Ora 16:00 Nottingham Forest – Fulham

Ora 18:30 Liverpool – Tottenham

Luni, 16 martie