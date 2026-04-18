Sport

Etapa care poate decide titlul în Premier League, în direct pe Voyo! Manchester City – Arsenal se joacă duminică

Final de sezon incendiar în Premier League! Etapa 33 aduce derby-ul Arsenal – Manchester City. În această rundă se joacă și duelul istoric Everton - LIverpool. Toate meciurile se văd pe Voyo.
Alex Bodnariu
18.04.2026 | 10:30
Etapa care poate decide titlul in Premier League in direct pe Voyo Manchester City Arsenal se joaca duminica
ULTIMA ORĂ
Manchester City - Arsenal, meciul care poate decide titlul în Premier League, în direct pe Voyo
ADVERTISEMENT

Se apropie finalul de sezon în Premier League, iar miza meciurilor crește de la o etapă la alta. Sâmbătă după-amiază începe runda cu numărul 33. Toate partidele vor putea fi urmărite în direct și în exclusivitate pe Voyo, iar FANATIK vă va ține la curent cu toate detaliile.

Manchester City – Arsenal, meciul care poate decide titlul în Premier League, în direct pe Voyo

Lupta pentru titlul de campioană în Premier League devine din ce în ce mai interesantă. Arsenal trece printr-o perioadă de coșmar, iar Manchester City vine tare din urmă. Tunarii sunt obligați să nu piardă derby-ul de foc de pe Etihad din această rundă pentru a mai visa la primul loc la finalul sezonului.

ADVERTISEMENT

Cu o victorie în derby-ul direct cu Arsenal, Manchester City ar urca la 7 puncte, cu 3 mai puține decât formația londoneză, însă și cu un meci în minus jucat. Astfel, în cazul în care City câștigă tot până la finalul campionatului, atunci ia titlul de campioană.

Tottenham, duel de foc cu Brighton în lupta pentru salvarea de la retrogradare

Și în partea de jos a clasamentului avem parte de o bătălie de senzație. Tottenham Hotspur, echipa lui Drăgușin, este în pericol să retrogradeze în Championship. Roberto De Zerbi a fost numit antrenor principal, iar londonezii trebuie să înceapă să adune puncte, întrucât au ajuns în zona roșie din Premier League.

ADVERTISEMENT
Eclipsa totală de Soare din 2026, vizibilă și din România. Când are loc...
Digi24.ro
Eclipsa totală de Soare din 2026, vizibilă și din România. Când are loc fenomenul astronomic al anului

În etapa cu numărul 33, Tottenham va da piept cu Brighton & Hove Albion pe teren propriu. În schimb, West Ham United, o altă formație de tradiție care riscă să pice în liga secundă, va juca în deplasare pe terenul celor de la Crystal Palace.

ADVERTISEMENT
FOTO Secretul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii! ”M-am îndrăgostit de...
Digisport.ro
FOTO Secretul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii! ”M-am îndrăgostit de zâmbetul său”

Programul etapei 33 din Premier League:

Sâmbătă, 18 aprilie

  • Brentford – Fulham, ora 14:30
  • Leeds United – Wolverhampton Wanderers, ora 17:00
  • Newcastle United – AFC Bournemouth, ora 17:00
  • Tottenham Hotspur – Brighton & Hove Albion, ora 19:30
  • Chelsea – Manchester United, ora 22:00

Duminică, 19 aprilie

  • Aston Villa – Sunderland, ora 13:00
  • Everton – Liverpool, ora 13:00
  • Nottingham Forest – Burnley, ora 13:00
  • Arsenal – Manchester City, ora 18:30

Luni, 20 aprilie

  • Crystal Palace – West Ham United, ora 22:00
Revista Fanatik 775! Povestea nefardată a lui Lorenzo Biliboc, „umbra” lui Hagi la...
Fanatik
Revista Fanatik 775! Povestea nefardată a lui Lorenzo Biliboc, „umbra” lui Hagi la Istanbul sau puterea banilor în SuperLiga
Șeful din SuperLiga contestă și el Legea 4: „Neconstituțional! Ceva nu este în...
Fanatik
Șeful din SuperLiga contestă și el Legea 4: „Neconstituțional! Ceva nu este în regulă”
Cătălin Vulturar, operat de chirurgul lui Dan Șucu. Când va reveni pe teren...
Fanatik
Cătălin Vulturar, operat de chirurgul lui Dan Șucu. Când va reveni pe teren pentru Rapid. Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Anderlecht a pus banii pe masă pentru fotbalistul lui Dinamo. Ce salariu incredibil...
iamsport.ro
Anderlecht a pus banii pe masă pentru fotbalistul lui Dinamo. Ce salariu incredibil i-au pregătit belgienii
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!