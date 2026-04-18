Etapa care poate decide titlul în Premier League, în direct pe Voyo! Manchester City – Arsenal se joacă duminică

Se apropie finalul de sezon în Premier League, iar miza meciurilor crește de la o etapă la alta. Sâmbătă după-amiază începe runda cu numărul 33. Toate partidele vor putea fi urmărite în direct și în exclusivitate pe Voyo, iar FANATIK vă va ține la curent cu toate detaliile.

Manchester City – Arsenal, meciul care poate decide titlul în Premier League, în direct pe Voyo

Lupta pentru titlul de campioană în Premier League devine din ce în ce mai interesantă. Arsenal trece printr-o perioadă de coșmar, iar Manchester City vine tare din urmă. Tunarii sunt obligați să nu piardă derby-ul de foc de pe Etihad din această rundă pentru a mai visa la primul loc la finalul sezonului.

Cu o victorie în derby-ul direct cu Arsenal, Manchester City ar urca la 7 puncte, cu 3 mai puține decât formația londoneză, însă și cu un meci în minus jucat.

Tottenham, duel de foc cu Brighton în lupta pentru salvarea de la retrogradare

Și în partea de jos a clasamentului avem parte de o bătălie de senzație. Tottenham Hotspur, echipa lui este în pericol să retrogradeze în Championship. Roberto De Zerbi a fost numit antrenor principal, iar londonezii trebuie să înceapă să adune puncte, întrucât au ajuns în zona roșie din Premier League.

În etapa cu numărul 33, Tottenham va da piept cu Brighton & Hove Albion pe teren propriu. În schimb, West Ham United, o altă formație de tradiție care riscă să pice în liga secundă, va juca în deplasare pe terenul celor de la Crystal Palace.

Programul etapei 33 din Premier League:

Sâmbătă, 18 aprilie

Brentford – Fulham, ora 14:30

Leeds United – Wolverhampton Wanderers, ora 17:00

Newcastle United – AFC Bournemouth, ora 17:00

Tottenham Hotspur – Brighton & Hove Albion, ora 19:30

Chelsea – Manchester United, ora 22:00

Duminică, 19 aprilie

Aston Villa – Sunderland, ora 13:00

Everton – Liverpool, ora 13:00

Nottingham Forest – Burnley, ora 13:00

Arsenal – Manchester City, ora 18:30

Luni, 20 aprilie