Etapă de poveste în Premier League! Voyo transmite nu mai puțin de 8 meciuri într-o singură seară

Cine a spus că fotbalul la mijlocul săptămânii este o raritate, înseamnă că nu a auzit încă de Premier League. Voyo pune la dispoziție opt super partide în aceeași zi. Astfel, iubitorii fotbalului englezesc pot vedea la treabă, în decursul a doar câteva ore, echipe precum Chelsea, Manchester United, Manchester City sau Tottenham.
Fotbalul în Anglia nu ia pauză nicio secundă, iar formațiile au avut un program infernal în ultima perioadă. Spre exemplu, Manchester City va juca în această seară al treilea meci din 2026, în timp ce formații precum Real Madrid au bifat o singură partidă în acest început de an.
În seara de miercuri, 7 ianuarie, fanii vor putea urmări în acțiune primul meci al lui Manchester United de la demiterea lui Ruben Amorim, disputat în deplasare împotriva lui Burnley. Cu 45 de minute mai devreme, cealaltă echipă a orașului joacă pe Etihad Stadium împotriva lui Brighton, echipă ce se află fix la jumătatea clasamentului după 20 de etape.
Deși miercuri seară se joacă majoritatea partidelor din etapa cu numărul 21, derby-ul etapei se va disputa o zi mai târziu. Arsenal – Liverpool este cel mai așteptat meci al etapei și va avea o zi dedicată specială lui.
„Cormoranii” nu sunt nici pe aproape de forma din sezonul trecut, în care au câștigat titlul de campioni în Premier League la pas. Cu toate acestea, formația antrenată de Arne Slot este una dintre cele două echipe care au reușit să-i învingă pe „tunari” în acest sezon. Meciul va avea loc joi, 8 ianuarie, de la ora 22:00.
Etapa 21 a început marți, 6 ianuarie, cu meciul dintre West Ham și Nottingham Forest. După ce au fost învinși de Wolves, formație ce adunase doar 2 puncte în 19 meciuri, „ciocănarii” au pierdut cu 1-2 în fața unei alte echipe ce se luptă la retrogradare, iar situația lor devine din ce în ce mai complicată. În această etapă au mai rămas de jucat nouă partide: