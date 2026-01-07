Etapă de poveste în Premier League! Voyo transmite nu mai puțin de 8 meciuri într-o singură seară

ADVERTISEMENT

Cine a spus că fotbalul la mijlocul săptămânii este o raritate, înseamnă că nu a auzit încă de Premier League. Voyo pune la dispoziție opt super partide în aceeași zi. Astfel, iubitorii fotbalului englezesc pot vedea la treabă, în decursul a doar câteva ore, echipe precum Chelsea, Manchester United, Manchester City sau Tottenham.

Seară magică în Premier League! Ofertă fabuloasă de meciuri pusă la dispoziție de Voyo

Fotbalul în Anglia nu ia pauză nicio secundă, iar formațiile au avut un program infernal în ultima perioadă. Spre exemplu, Manchester City va juca în această seară al treilea meci din 2026, în timp ce formații precum Real Madrid au bifat o singură partidă în acest început de an.

ADVERTISEMENT

În seara de miercuri, 7 ianuarie, fanii vor putea urmări în acțiune , disputat în deplasare împotriva lui Burnley. Cu 45 de minute mai devreme, cealaltă echipă a orașului joacă pe Etihad Stadium împotriva lui Brighton, echipă ce se află fix la jumătatea clasamentului după 20 de etape.

Când se joacă derby-ul rundei, Arsenal – Liverpool

Deși miercuri seară se joacă majoritatea partidelor din etapa cu numărul 21, derby-ul etapei se va disputa o zi mai târziu. Arsenal – Liverpool este cel mai așteptat meci al etapei și va avea o zi dedicată specială lui.

ADVERTISEMENT

, în care au câștigat titlul de campioni în Premier League la pas. Cu toate acestea, formația antrenată de Arne Slot este una dintre cele două echipe care au reușit să-i învingă pe „tunari” în acest sezon. Meciul va avea loc joi, 8 ianuarie, de la ora 22:00.

ADVERTISEMENT

Cum arată programul etapei cu numărul 21 din Premier League

Etapa 21 a început marți, 6 ianuarie, cu meciul dintre West Ham și Nottingham Forest. După ce au fost învinși de Wolves, formație ce adunase doar 2 puncte în 19 meciuri, „ciocănarii” au pierdut cu 1-2 în fața unei alte echipe ce se luptă la retrogradare, iar situația lor devine din ce în ce mai complicată. În această etapă au mai rămas de jucat nouă partide:

miercuri, 7 ianuarie

21:30 Bournemouth – Tottenham

21:30 Brentford – Sunderland

21:30 Crystal Palace – Aston Villa

21:30 Everton – Wolves

21:30 Fulham – Chelsea

21:30 Manchester City – Brighton

22:15 Burnley – Manchester United

22:15 Newcastle – Leeds

joi, 8 ianuarie