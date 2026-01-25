Sport

Etapă excelentă pentru Cristi Chivu în Serie A! Inter s-a distanțat în vârful clasamentului

Inter a obținut un succes clar, 6-2 cu Pisa, în etapa 22 din Serie A, iar rivalele la titlu au făcut pași greșiți, așadar echipa lui Cristi Chivu s-a distanțat în vârful clasamentului.
Bogdan Mariș
26.01.2026 | 00:51
Etapa 22 din Serie A este una excelentă pentru Inter și Cristi Chivu.
Etapa 22 din Serie A este una excelentă pentru Inter și Cristi Chivu.
Inter a deschis runda cu numărul 22 din Serie A cu un succes fabulos, 6-2 cu Pisa, formația pregătită de Cristi Chivu revenind de la 0-2. Duminică, principalele rivale la titlu au înregistrat rezultate nefaste, așadar „nerazzurrii” s-au distanțat în vârful ierarhiei și au prima șansă la titlu în acest moment.

Etapă perfectă pentru Cristi Chivu! Ce rezultate au înregistrat rivalele Interului din Serie A

Ziua de duminică a programat două derby-uri de tradiție în Serie A, iar ambele s-au încheiat cu rezultate pozitive pentru Interul lui Cristi Chivu. Mai întâi, campioana en-titre Napoli a evoluat pe terenul lui Juventus, unde a fost surclasată de gazde, scor 3-0. Jonathan David a deschis scorul în prima repriză, iar Kenan Yildiz și Filip Kostic au punctat în repriza secundă.

Apoi, pe Stadio Olimpico s-a disputat partida dintre AS Roma și AC Milan, echipele clasate pe locurile 3, respectiv 2, în Serie A. Fundașul Koni De Winter a reușit să înscrie pentru Milan în minutul 62, după o pasă decisivă oferită de „veteranul” Luka Modric, însă gazdele au restabilit egalitatea mai apoi. Lorenzo Pellegrini a punctat dintr-un penalty acordat după un henț comis în careu de Bartesaghi, stabilind scorul final, 1-1.

Cum arată clasamentul din Serie A după rezultatele înregistrate duminică

Inter a ajuns la 52 de puncte după victoria la scor de tenis obținută contra celor de la Pisa, iar distanța până la a doua clasată AC Milan a crescut la 5 puncte. Podiumul este completat de AS Roma, care se află la 9 lungimi în urma liderului, iar pe locul 4 se află campioana Napoli, devansată de capitolini doar la golaveraj.

Clasament Serie A
Clasamentul din Serie A după Juventus – Napoli 3-0 și AS Roma – AC Milan 1-1.

Pentru Inter urmează miercuri duelul de pe terenul Borussiei Dortmund, din ultima etapă a grupei de UEFA Champions League, iar apoi echipa lui Cristi Chivu va evolua în deplasare și în campionat, contra lui Cremonese, duminică, 1 februarie, de la ora 19:00.

