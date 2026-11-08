Etapă neagră de Black Friday în SuperLiga! Urmează și Craiova?

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Black Friday a venit în România pe 6 noiembrie și nu a adus doar reduceri în marile magazine ci și rezultate de groază pentru echipele cu pretenții din campionatul nostru. Dinamo București, Rapid, Universitatea Cluj și FCSB s-au făcut toate de râs. Singura formație care a ținut capul sus a fost Petrolul Ploiești, în timp ce Universitatea Craiova se pregătește de o deplasare grea la CFR Cluj.

Rezultate slabe pentru echipele cu pretenții în Superliga. Urmează și Universitatea Craiova?

Prima echipă care a deschis „balul” rezultatelor de neînțeles a fost Dinamo. Lider în Superligă cu 33 de puncte, Dinamo a pierdut la FC Argeș, scor 1-2. Asta, în condițiile în care piteștenii nu mai băteau pe nimeni și se vorbea tot mai des despre demiterea antrenorului Andone. Pentru gazde a înscris Sierra (’38) și Mendy (’90+1), după o gafă a lui Stoinov. Singurul gol al lui Dinamo a fost un autogol al lui Sadriu (’62).

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A urmat Rapidul lui Daniel Pancu, care deși a condus la pauză cu 1-0 a terminat la egalitate, scor 1-1. Cu toate că aici nu putem vorbi neapărat despre un rezultat rușinos, în condițiile în care Farul este un adversar decent, giuleștenii pot s se considere frustrați pentru că au ratat șansa să urce un loc în clasament. Pentru Rapid a înscris Bubanja (’32), iar pentru Farul a punctat Tănasă (’53). Antrenorul Pancu nu a suportat această remiză și a avut la final de meci un discurs dur împotriva conducerii.

Universitatea Cluj și FCSB s-au făcut de râs cu Csikszereda și Corvinul Hunedoara

Un rezultat foarte slab poate fi considerat egalul obținut de , echipă care avea doar 5 puncte acumulate în 14 runde. Un 0-0 echitabil, în condițiile în care „studenții” clujeni nu au jucat mai nimic în prima repriză și s-au trezit mult prea târziu. Chiar și așa, antrenorul Cristiano Bergodi a părut mulțumit de punctul smuls la Miercurea Ciuc.

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Cu siguranță cea mai mare rușine a etapei rămâne, însă, meciul dintre FCSB și Corvinul Hunedoara, scor 0-1. O spune chiar Gigi Becali, patronul venit la meci ca să asiste la un spectacol și plecat mai repede acasă după ce „s-a făcut de râs”. Furios, Becali a criticat pe toată lumea, de la jucători la pe Mihai Stoica și pe Laurențiu Reghecampf. Și mai grav, FCSB e tot mai departe de locurile de play-off și există șanse reale să asistăm din nou la contraperformanța din sezonul trecut când FCSB a evoluat în play-out.

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Reușește Universitatea Craiova să spele rușinea pentru echipele cu pretenții în această etapă?

pentru echipele de top dacă va învinge în deplasare la CFR Cluj. Un meci complicat, chiar dacă echipa lui Marius Șumudică este în insolvență și așteaptă cu înfrigurare luna decembrie când ar putea fi depunctată alături de Petrolul Ploiești.