Etapă nebună cu autogoluri antologice în Premier League! Marele derby, decis de o gafă de cascadorii râsului. Video

Premier League, cel mai tare campionat din lume, a mai oferit o rundă de neuitat. Nu neapărat prin prisma rezultatelor, ci prin evoluția scorurilor și… marcatorilor. Etapa din acest weekend a fost “presărată” cu mai multe autogoluri decât de obicei. Nu mai puțin de patru jucători și-au înscris în propria poartă. Ce echipe au avut de câștigat după aceste erori.

Arsenal a avut nevoie de două autogoluri pentru a depăși “lanterna” din Premier League

și-a consolidat, sâmbătă, primul loc în Premier League, dar a avut nevoie de un noroc enorm. Mai exact, de două autogoluri, care i-au asigurat o victorie cu 2-1, pe teren propriu, cu Wolves, ultima clasată.

Echipa lui Mikel Arteta a preluat conducerea cu 20 de minute înainte de final, când un corner executat de Bukayo Saka a ricoșat din bară în spatele portarului “lupilor”, Sam Johnstone. Wolves nu a cedat și a egalat prin Tolu Arokodare, aproape de expirarea timpului regulamentar.

Arsenal a obținut, în cele din urmă, victoria după ce Yerson Mosquera, sub presiunea lui Gabriel Jesus, a trimis mingea cu capul în propria poartă. Era minutul 94.

Showing our fight 👊 Catch the highlights from our 2-1 win over Wolves 📺 — Arsenal (@Arsenal)

Nick Woltemade a “îngropat-o” pe Newcastle în marele derby

Sunderland a învins, pe teren propriu, pe , scor 1-0, tot grație unui autogol. Partida s-a decis la doar câteva secunde de la startul reprizei secunde. Centrarea înșelătoare a lui Nordi Mukiele l-a întâlnit pe traiectorie pe Nick Woltemade, iar fotbalistul neamț, în încercarea disperată de a îndepărta pericolul, a înscris cu capul în propria poartă. În urma rezultatului, “pisicile negre” au urcat pe locul 7, în timp ce “coțofenele” ocupă poziția a 12-a.

Transferat de la Stuttgart pentru 69 de milioane de lire sterline, Nick Woltemade a îngropat-o, astfel, pe Newcaslte. Și nu într-un meci oarecare, ci chiar în Tyne – Wear derby.

Woltemade scored one of the best own goals in premier league history.😂 — Pinto (@pinto_reus)

Aston Villa, ajutată de un autogol pentru a obține a 6-a victorie la rând în Premier League

În fine, un meci nebun a fost și pe London Stadium, unde s-au înfruntat și Aston Villa. Mateus Fernandes a deschis scorul cu cel mai rapid gol al sezonului în Premier League, după 29 de secunde. Din păcate pentru “ciocănari”, , sub presiunea lui Ollie Watkins, iar oaspeții au egalat (9). Jarrod Bowen le-a readus pe gazde în avantaj (24), dar partida avea să se decidă în repriza a doua.

Morgan Rogers a reușit o “dublă” pentru Aston Villa, care a ajuns, astfel, la șase victorii la rând în Premier League.