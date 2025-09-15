Ethan Mbappe, pe urmele lui Kylian! Fratele de 18 ani al superstarului de la Real Madrid a fost introdus în prelungiri și a înscris golul victoriei pentru Lille. Video

Kylian Mbappe este, fără doar și poate, unul dintre cei mai buni fotbaliști la nivel mondial în acest moment. Superstarul lui Real Madrid este cunoscut de toată lumea, însă mult mai puțină lume a auzit de fratele său, Ethan Mbappe. Puștiul de 18 ani a înscris primul său gol la seniori și a adus victoria lui Lille în minutul 90 +9.

ADVERTISEMENT

Ethan Mbappe, gol victorios pentru Lille în prelungirile partidei din Ligue 1

Deoarece fratele său mai mare și mult mai faimos, Kyllian Mbappe, a evoluat timp de 7 sezoane pentru PSG, Odată cu transferul celebrului atacant francez la Real Madrid, campioana Franței s-a despărțit și de fratele său, care a ajuns la Lille din postura de jucător liber de contract.

Ethan Mbappe a început să prindă din ce în ce mai multe minute pentru Lille încă de la 17 ani, însă din cauza unei contuzii în zona coapsei a lipsit nu mai puțin de 140 de zile. Aflat în al doilea său sezon pentru francezi și ajuns la vârsta majoratului, tânărul fotbalistul a adus victoria lui Lille în meciul cu Toulouse, deși fosta campioană a Franței era condusă cu 1-0 în minutul 90.

ADVERTISEMENT

Lille a înscris dintr-un penalty în minutul 90, iar nouă minute mai târziu, Ethan a adus toate cele trei puncte printr-o execuție destul de dificilă. Tânărul fotbalist a înscris direct din vole în urma unei lovituri de la colț și a declanșat nebunia pe Stade Pierre-Mauroy.

Ethan Mbappé qui offre la victoire à Lille nan c’est du sérieux ce petit — 𝙏𝙤𝙙𝙞𝙗𝙚𝙖𝙪 🇸🇳 (@La_Melooow)

Cine este, de fapt, Ethan Mbappe, fratele lui Kylian Mbappe

Ethan Mbappe Lottin este născut în 26 decembrie, 2006, în Franța, la Montreuil. El este mai mic cu 8 ani decât fratele său, Kylian Mbappe, care deja este un superstar al fotbalului mondial.

ADVERTISEMENT

El a debutat în fotbal la clubul local, Bondy, urmând ca în sezonul 2017/2018 să se alăture academiei lui PSG, odată cu transferul record al fratelui său de la AS Monaco în capitala Franței. Până în 2024 a evoluat la echipele de juniori a formației ce domină fotbalul din Hexagon și a jucat în trei meciuri în Ligue 1.

ADVERTISEMENT

După plecarea lui Kylian la Real Madrid, Ethan a fost lăsat liber de PSG, iar Lille a ales să îi dea încredere. Sezonul trecut, pe când era încă minor, a strâns 10 apariții în tricoul lui Lille, iar meciul cu Toulouse a fost prima sa partidă după accidentare.

Pe ce post joacă Ethan Mbappe

Spre deosebire de fratele său, Ethan Mbappe nu este un „killer” în fața porții, iar termenul „marcator” nu este unul care să i se potrivească. El a reușit să înscrie în meciul cu Toulouse primul său gol la seniori, însă asta și pentru că evoluează într-o poziție mult mai departe de poartă.

ADVERTISEMENT

, însă fratele său mai mic este de profesie „optar”. Puștiul de 18 ani este, mai degrabă, un dirijor în timpul meciului. Este cel ce „cară pianul” ca fotbaliștii din ofensivă să poată face spectacol.