Etilotestul arăta că este aproape de coma alcoolică, dar șoferul spune că nu a băut. ”Trebuie să îmi demonstrez nevinovăția”.

El este de părere că nu medicamentele înghițite cu o jumătate de oră înainte de a se urca la volan ar fi dus la aceste valori mari ale etilotestului. ”Nu se specifică în prospect că nu este indicat să conduci. Sunt sigur că a fost o eroare. Am cerut repetarea probei, dar poliţiştii au spus că nu se poate, pentru că procedura interzice acest lucru”, a continuat șoferul.

”Mi-au şi explicat de ce. S-ar putea crede că a intervinit o negociere, iar la al doilea test să sufle altcineva. Mă rog, băieţii s-au comportat bine, nu am ce să le reproşez”, a mai spus acesta, care a concluzionat: „Sunt pus în situaţia să îmi demonstrez nevinovăţia“.

El a fost urcat în mașina polițiștilor și condus la Spitalul Municipal din Timişoara, pentru recoltarea probelor de sânge. După această întâmplare, el va trebui să îşi demonstreze nevinovăţia în fața legii. Totuși, el nu a primit nici o amendă, dar i s-a reținut permisul de șofer.

”Probele de sânge vor arăta că nu am consumat alcool şi cel mai probabil etilotestul era defect. Mă întreb cine poate îndrepta eroare asta? Timpul pe care l-am pierdut şi îl voi mai pierde până îmi recuperez permisul. Am înţeles că poate dura de la o săptămână până la o lună de zile. În plus de asta, vor fi şi nişte costuri pentru mine. Pentru urgentarea rezultatului de sânge trebuie să plătesc în jur de 200 de lei. Luni trebuie să mă duc la lucru. Cu ce mă voi duce, pentru că sunt dependent de maşină. Nu mi se pare normal ca eu să am de suferit”, a mai afirmat Marian Chiş.

„În data de 5 septembrie, ora 20.24, lucrărtorii din cadrul Serviciului Rutier cu oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 45 de ani, pe raza localităţii Bobda, comuna Cenei. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat faptul că bărbatul avea o alcoolemie de 2,80 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat la spital în vederea recoltării de probe biologice. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere sub influența alcoolului”, a transmis IPJ Timiş.