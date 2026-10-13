Au vrut să fure și să vândă statuia lui Gică Craioveanu de la Getafe: „Dă-mi-o de acolo, o duc la Slatina”. Ce a urmat

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Gică Craioveanu a rămas o figură importantă pentru suporterii lui Getafe, formație pentru care a evoluat până la retragerea din activitate, în 2006. , fostul internațional român a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA o întâmplare mai puțin cunoscută: statuia din bronz ridicată în onoarea sa la Getafe a fost smulsă de pe soclu, după ce mai multe persoane ar fi încercat să o fure pentru a o vinde. Poliția a intervenit, iar monumentul a fost mutat ulterior într-o hală aparținând primăriei, pentru a fi protejat.

Gică Craioveanu a dezvăluit ce s-a întâmplat cu statuia sa de la Getafe

Statuia lui Gică Craioveanu a fost realizată în semn de apreciere pentru contribuția fostului atacant la istoria clubului spaniol. Monumentul din bronz a ajuns, însă, în centrul unei întâmplări neașteptate, după ce mai mulți etiopieni ar fi încercat să îl fure pentru a-l vinde. Potrivit relatării lui Craioveanu, cei implicați au fost surprinși înainte să poată duce planul la capăt. Statuia fusese deja smulsă de pe soclu, iar autoritățile au decis să o mute într-un spațiu închis, pentru a evita o nouă tentativă.

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„Statuia este din bronz masiv și niște băieți, etiopieni, au vrut să o fure, să o vândă, dar n-au mai apucat, pentru că ceva i-a prins sau i-a înconjurat poliția, nu mai știu exact. Statuia, fiind smulsă de pe soclu, n-au avut altă soluție decât să o pună într-o hală”, a povestit Gică Craioveanu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Gică Craioveanu a vrut statuia acasă, la Slatina. Replica primăriței din Getafe

Povestea nu s-a oprit la tentativa de furt. Craioveanu a povestit că, în perioada în care a fost mâna dreaptă a președintelui lui Getafe, a discutat chiar cu primărița localității despre posibilitatea de a lua statuia și de a o aduce în România, la . Propunerea a fost făcută în glumă, însă răspunsul primit a fost cât se poate de clar: statuia face parte din patrimoniul localității și nu putea fi cedată.

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„Acum, mai în glumă, mai în serios, eu am fost doi ani mâna dreaptă a președintelui celor de la Getafe și i-am spus primăriței de acolo, Sara pe nume: «Dă-mi mie statuia de acolo, o duc la Slatina, la mine acasă», la care ea mi-a răspuns: «Nu se poate, e patrimoniu»”, a relatat fostul internațional român.

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Craioveanu a mai spus că, ulterior, i s-a transmis că persoanele care au încercat să fure statuia ar fi fost români. Fostul fotbalist a făcut dezvăluirea cu umor, fără să ascundă surprinderea provocată de informația primită: „Mi-au spus, apoi, că cei care au furat-o erau români”, a adăugat Gică Craioveanu, râzând.

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Gică Craioveanu, legătură specială cu fotbalul spaniol

Gică Craioveanu a avut un parcurs important la Universitatea Craiova, echipă alături de care a câștigat titlul de campion al României în 1991. A fost, de asemenea, de două ori golgheterul primei ligi, în 1994 și 1995, performanțe care i-au deschis drumul spre fotbalul din străinătate. După transferul la Real Sociedad, fostul atacant a rămas în Spania, unde a mai jucat pentru Villarreal și Getafe. Ultima dintre aceste echipe a fost și formația la care și-a încheiat cariera de fotbalist, în 2006.

Experiența sa în campionatul spaniol și legătura păstrată cu Getafe fac ca povestea statuii să capete o semnificație aparte în contextul întâlnirii europene cu Universitatea Craiova. Dezvăluirea lui Craioveanu oferă o perspectivă mai puțin obișnuită asupra relației sale cu formația spaniolă, una care a continuat și după încheierea carierei, inclusiv printr-un monument dedicat fostului jucător.

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