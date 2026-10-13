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Au vrut să fure și să vândă statuia lui Gică Craioveanu de la Getafe: „Dă-mi-o de acolo, o duc la Slatina”. Ce a urmat

Tibi Cocora
13.10.2026 | 09:33
Au vrut sa fure si sa vanda statuia lui Gica Craioveanu de la Getafe Damio de acolo o duc la Slatina Ce a urmat
EXCLUSIV FANATIK
Gică Craioveanu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA o poveste incredibilă de pe vremea când era la Getafe.
Gică Craioveanu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că statuia sa din bronz, amplasată la Getafe, a fost smulsă de niște etiopieni de pe soclu, cu scopul de a o vinde.
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Gică Craioveanu a rămas o figură importantă pentru suporterii lui Getafe, formație pentru care a evoluat până la retragerea din activitate, în 2006. Înaintea duelului european dintre Universitatea Craiova și echipa spaniolă, fostul internațional român a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA o întâmplare mai puțin cunoscută: statuia din bronz ridicată în onoarea sa la Getafe a fost smulsă de pe soclu, după ce mai multe persoane ar fi încercat să o fure pentru a o vinde. Poliția a intervenit, iar monumentul a fost mutat ulterior într-o hală aparținând primăriei, pentru a fi protejat.

Gică Craioveanu a dezvăluit ce s-a întâmplat cu statuia sa de la Getafe

Statuia lui Gică Craioveanu a fost realizată în semn de apreciere pentru contribuția fostului atacant la istoria clubului spaniol. Monumentul din bronz a ajuns, însă, în centrul unei întâmplări neașteptate, după ce mai mulți etiopieni ar fi încercat să îl fure pentru a-l vinde. Potrivit relatării lui Craioveanu, cei implicați au fost surprinși înainte să poată duce planul la capăt. Statuia fusese deja smulsă de pe soclu, iar autoritățile au decis să o mute într-un spațiu închis, pentru a evita o nouă tentativă.

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„Statuia este din bronz masiv și niște băieți, etiopieni, au vrut să o fure, să o vândă, dar n-au mai apucat, pentru că ceva i-a prins sau i-a înconjurat poliția, nu mai știu exact. Statuia, fiind smulsă de pe soclu, n-au avut altă soluție decât să o pună într-o hală”, a povestit Gică Craioveanu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Gică Craioveanu a vrut statuia acasă, la Slatina. Replica primăriței din Getafe

Povestea nu s-a oprit la tentativa de furt. Craioveanu a povestit că, în perioada în care a fost mâna dreaptă a președintelui lui Getafe, a discutat chiar cu primărița localității despre posibilitatea de a lua statuia și de a o aduce în România, la Slatina, orașul său natal. Propunerea a fost făcută în glumă, însă răspunsul primit a fost cât se poate de clar: statuia face parte din patrimoniul localității și nu putea fi cedată.

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„Acum, mai în glumă, mai în serios, eu am fost doi ani mâna dreaptă a președintelui celor de la Getafe și i-am spus primăriței de acolo, Sara pe nume: «Dă-mi mie statuia de acolo, o duc la Slatina, la mine acasă», la care ea mi-a răspuns: «Nu se poate, e patrimoniu»”, a relatat fostul internațional român.

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Craioveanu a mai spus că, ulterior, i s-a transmis că persoanele care au încercat să fure statuia ar fi fost români. Fostul fotbalist a făcut dezvăluirea cu umor, fără să ascundă surprinderea provocată de informația primită: „Mi-au spus, apoi, că cei care au furat-o erau români”, a adăugat Gică Craioveanu, râzând.

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Gică Craioveanu, legătură specială cu fotbalul spaniol

Gică Craioveanu a avut un parcurs important la Universitatea Craiova, echipă alături de care a câștigat titlul de campion al României în 1991. A fost, de asemenea, de două ori golgheterul primei ligi, în 1994 și 1995, performanțe care i-au deschis drumul spre fotbalul din străinătate. După transferul la Real Sociedad, fostul atacant a rămas în Spania, unde a mai jucat pentru Villarreal și Getafe. Ultima dintre aceste echipe a fost și formația la care și-a încheiat cariera de fotbalist, în 2006.

Experiența sa în campionatul spaniol și legătura păstrată cu Getafe fac ca povestea statuii să capete o semnificație aparte în contextul întâlnirii europene cu Universitatea Craiova. Dezvăluirea lui Craioveanu oferă o perspectivă mai puțin obișnuită asupra relației sale cu formația spaniolă, una care a continuat și după încheierea carierei, inclusiv printr-un monument dedicat fostului jucător.

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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