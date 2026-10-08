„Eu am jucat la Steaua!”. Romario Benzar reaprinde marele război înainte de Poli Timișoara – CSA. Cum a ratat transferul în Premier League și ce spune despre Gigi Becali

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Fotbalistul de 34 de ani a oferit un amplu interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre noul proiect de la Poli Timișoara, marile meciuri de la FCSB, dar și de ce Gică Hagi trebuie să rămână cu orice preț la cârma naționalei României.

Romario Benzar, interviu înainte de derby-ul Poli Timișoara – Steaua

Romario Benzar a semnat cu Poli Timișoara în 2025 și și-a îndeplinit visul de mic copil: să îmbrace tricoul alb-violet. Fundașul dreapta care a evoluat 10 ani la Viitorul și Farul, iar între 2017 și 2019 la FCSB, a oferit detalii extrem de interesante din cariera sa.

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Romario, cum te simți la Timișoara?

– Foarte bine, sunt fericit că m-am întors acasă. Când am aflat de proiect am semnat cu ochii închiși chiar dacă am venit din prima ligă de la Botoșani să joc în Liga 3. S-a dovedit că a fost o alegere bună și că e un proiect serios, în care cred foarte mult. Eu mai aveam un an contract cu Botoșani și la Timișoara sezonul trecut câștigam 20% din salariul pe care îl aveam în prima ligă. Chiar am mai avut oferte din prima ligă atunci, dar am ales Poli.

Ce înseamnă pentru Romario Benzar să îmbrace tricoul alb-violet

De ce nu ai jucat până la 34 de ani la Poli?

– Păi în perioada în care eram junior aveau o echipă foarte bună, se băteau la campionat și era greu pentru jucătorii tineri să ajungă la prima echipă. N-am avut șansa, dar mă bucur că până la urmă pot să reprezint echipa orașului meu natal.

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Suporterii nu au fost reticenți pentru că ai jucat la UTA?

– Nu, am fost o perioadă scurtă acolo, m-au primit extraordinar și chiar îi cunoșteam pe majoritatea. Mă simt excelent aici și e ceva minunat să ai în spate o asemenea galerie, mai ales că din iarnă vom juca pe stadionul Eroii Revoluției.

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Vrea să se retragă din SuperLiga pe noul stadion Dan Păltinișanu

În martie împlinești 35 de ani. Cât vrei să mai joci la Poli?

– Păi mai am un an și jumătate contract cu Poli și eu sunt convins că mai pot juca. Atâta timp cât pot fizic și fac față nu mă gândesc la retragere, dar cert e că vreau să îmi închei cariera aici. Voi da totul să îmi ajut echipa și să promovăm la finalul sezonului și vom vedea ce se întâmplă după aceea.

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Ai reușit cu Viitorul Constanța să promovezi din Liga 3 și să câștigi titlul. Urmează același parcurs și la Poli Timișoara?

– În mintea mea eu asta îmi doresc, dar mai întâi trebuie să reușim promovarea. Cu spiritul care e la Timișoara chiar cred că este posibil pentru că avem un întreg oraș în spate, în timp ce la Viitorul a fost doar ambiția lui Gică Hagi. Eu chiar cred în această posibilitate și toată lumea își doreste să scriem istorie și să facem performanță.

Cum sună un meci de retragere pe noul Dan Păltinișanu cu Poli în prima ligă?

– Ceva ce îmi doresc și eu. Cam acolo mă gândesc și eu. Domnul Simonis e președintele Consiliului Județean, iubește fotbalul și sunt convins că noua arenă va fi finalizată la termen.

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Fostul jucător al FCSB „aprinde” derby-ul cu Steaua București

Vă deranjează că jucați cu Steaua la Sibiu?

– Acum pentru meciul cu CSA, da. Pentru că suporterii își doreau demult ca acest meci să se joace la Timișoara, dar din păcate nu avem un stadion care să găzduiască un astfel de meci. Ne-am simțit bine și la meciul cu Rapid, gazonul e foarte bun și ne avantajează asta.

Ai spus CSA. Tu ai jucat doi ani la FCSB. Cum vezi acest conflict?

– Pentru mine e simplu: CSA și cei din prima ligă sunt Steaua. Eu cred că am jucat pentru Steaua nu pentru FCSB. Nu au retrogradat niciodată și 80% dintre români consideră Steaua echipa din prima ligă datorită continuității sportive. Poate să îi deranjeze, o să spun asta și peste 20 de ani, eu asta cred și nu poate nimeni să schimbe asta.

E o motivație în plus pentru tine să câștigați acest derby?

– Da, cu toate că nu știu câte derby-uri ar trebui să fie la Liga 2. Noi trebuie să câștigăm să continuăm drumul spre promovare indiferent de adversar.

De ce crede că Steaua ar trebui să fie lăsată să promoveze în prima ligă și care crede că e principala contracandidată în acest sezon

Consideri că Steaua ar trebui să obțină dreptul la promovare? Sunt atâtea echipe care nu au acest drept…

– Eu spun că dacă termini pe loc de promovare ar trebui să îți fie permis să joci în SuperLiga. Dar sincer eu nu înțeleg. Sunt 10-11 echipe care nu au drept și nu înțeleg de ce mai joacă în Liga 2! Eu zic că e un lucru bun că aceste cluburi nu vor mai putea intra în play-off. E normal ca acolo să fie doar echipele care se pot lupta cu adevărat, nu să arbitreze lupta la promovare.

Care crezi că e principala contracandidată la promovare?

– Chindia Târgoviște și apoi Reșița. I-am urmărit când au jucat cu Dumbrăvița și au o echipă serioasă pe care Dorinel Munteanu o poate duce din nou în prima ligă.

Crezi că Poli Timișoara cu actualul lot ar putea face față în SuperLiga?

– Da și nu cred că am avea probleme cu retrogradarea. Mai ales că vom juca acasă cu 10.000 de fani. Eu zic că am face față 100%, drept dovadă meciul cu Rapid care a fost echilibrat până spre final.

Romario Benzar, convins că Gică Hagi poate salva naționala României

Ai lucrat aproape 10 ani cu Gheorghe Hagi. Crezi că poate schimba fața naționalei României?

– Eu nu cred, sunt convins! Doar că are nevoie de timp, de răbdare și de liniște pentru ca lumea să creadă cu adevărat în proiectul lui. E foarte greu când pui în teren niște jucători care nu transpiră pentru tricoul ăla. Cu tot respectul pentru jucătorii care au evoluat la meciul cu Bosnia de exemplu, dar nu ai voie să nu ai spirit, să nu dai maxim pe teren pentru țara ta. Eu am foarte mare încredere în dânsul și sunt sigur că lucrurile se vor schimba. Așa a fost și la Viitorul când a venit și ne-a luat ceva timp să ne acomodăm cerințelor lui, dar după am fost foarte bine.

Ce crezi că are în plus față de alți selecționeri?

– Vrea să joace fotbal, să facă o echipă de posesie, iar lucrul acesta nu se poate întâmpla după câteva meciuri, însă nu știu cât timp i se va oferi. Nu trebuie să fie criticat după 3-4 meciuri. Cunoaște foarte bine jucătorii, a lucrat cu ei și este un plus important.

Pe cine vede principala favorită la titlu și ce șanse are FCSB să revină

Cum ți se pare lupta la titlu în SuperLiga?

– Craiova clar are prima șansă pentru că au un joc și un lot foarte bun. Dinamo am văzut că merge bine și cu siguranță FCSB își va reveni cu Reghe. În opinia mea au o echipă foarte bună și sunt niște oameni acolo care știu fotbal. Rezultatele recente sunt doar un accident și echipa are puterea să își revin așa cum s-a întâmplat și în anii trecuți. Au în ADN, au o experiență în spate, doar că mi s-a părut că nu erau o echipă și nu erau destul de pregătiți.

Va arăta altfel FCSB cu Laurențiu Reghecampf pe bancă?

– Sunt acolo oameni care se pricep la fotbal, Laurențiu Reghecampf pune mare accent pe pregătirea fizică, dar și pe unitatea grupului. Era nevoie de o schimbare și de un antrenor ca el. Parcă nu puteau nici să alerge. Cunoaște foarte bine clubul, a avut rezultate acolo, a antrenat echipa de două ori și știe foarte bine ce are de făcut.

Pe Rapid nu o iei în calcul?

– Ba da, e altceva de când a venit Daniel Pancu. I-am simțit că sunt o familie la meciul din Cupa României, știu ce au de făcut în teren și îi văd și pe ei și pe Dinamo acolo sus. Micile detalii vor face diferența.

Cum a ratat transferul vieții în Anglia

La FCSB ai jucat și alături de fratele tău, Daniel Benzar. Nu îl iei și la Poli?

– Chiar a fost o discuție acum în vară, doar că s-a întrerupt. Vedem la iarnă, nu e exclus. Cei din conducere m-au întrebat de el și eu mi-aș dori să vină. Acum e la Șelimbăr și vom vedea.

Ai fost pe teren la una dintre cele mai importante victorii în cupele europene ale FCSB, în fața lui Lazio…

– Abia revenisem după o perioadă mai lungă de accidentare și țin minte că avusesem . Am făcut recidiva pentru că am tras să revin ca să fiu apt să nu ratez transferul și nu am putut să mai revin până în decembrie. Mi-au spus că altfel va pica mutarea și eu mi-am asumat lucrul ăsta.

Povești de la duelurile cu Lazio, Hajduk Split sau Rapid Viena

Ce îți mai aduci aminte de la meciul cu italienii?

– E o amintire frumoasă mai ales că am câștigat pe final cu 1-0 și a fost un stadion arhiplin. Puteam chiar să facem 2-0. Aveam o echipă extraordinară și cred că puteam să trecem mai departe. Doar că în retur noi ne-am dus acolo să facem presing, ei fiind cea mai bună echipă de contraatac din Serie A. Ne-au prins cu Imobile, Luis Alberto și ne-au dat 5. Acum nu știu când vom mai putea să câștigăm în fața lui Lazio.

Cu ce rămâi după cei 2 ani petrecuți la FCSB?

– Am avut evoluții bune, am fost apreciat, ne-am calificat din grupele Europa League și am jucat la cel mai înalt nivel. Singurul lucru de care îmi pare rău și marele regret e că nu am luat niciun titlu. Am terminat pe locul doi după ce am pierdut cu Viitorul, iar pe Cupa României atunci nu se punea așa mult preț.

Un meci de care îți mai aduci aminte?

– Cu Hajduk Split în Europa League când am scos penalty și am dat pasă de gol la ultima fază a meciului. A fost un meci de mare încărcătură, ne-au egalat 1 și trebuia să câștigăm să ne calificăm. I-am pasat lui Gnohere în minutul 90+3. Cred că e cel mai bun pe care l-am făcut la Steaua (n.r. FCSB). Îmi aduc aminte și de ratarea calificării cu Rapid Viena când am luat un gol protesc și am pierdut cu 1-2. Am avut 2-0 la pauză și am ratat calificarea într-un meci care nu ne punea niciun fel de probleme. Pierdusem cu 1-3 în tur și nu am mai ajuns în grupe.

Motivul pentru care FCSB nu a câștigat titlul

De ce crezi că în acea perioadă FCSB nu a luat niciun trofeu?

– E greu de spus, dar țin minte că CFR Cluj avea echipă foarte bună. Noi ne încurcam cu echipe mai slab cotate și pierdeam puncte. Nu așa câștigi un campionat.

Te-ai transferat pe 2 milioane de euro în Serie A, la Lecce. Când crezi că va mai pleca un jucător din România direct în campionatul Italiei?

– Greu de spus. A plecat acum Bîrligea, dar e doar împrumutat. Ne ducem din ce în ce mai jos și e foarte greu să se mai întâmple asta. .

Poveste delicioasă cu Gigi Becali în prim plan

Povestește-mi un moment amuzant legat de Gigi Becali.

– Trebuia să mă duc la recuperare. Începeam pregătirea pe 6 ianuarie, dar eu trebuia să mă duc mai repede cu 3 zile. Aveam copilul în spital, avea doar un an și ceva și nu am putut să mă duc. Mă sună domnul Becali „Bă, tată, nu se poate. Amendă 25% din contract, gata! Vezi că o să te sune nea Vali (n.r. Argăseală)”.

Și?

– Am încercat să îi explic: „Nea Gigi, n-am putut să vin”/, „Păi de ce?!”/ „Am copilul în spital”/, „Aaa, bine tată, gata! Nu mai ai nicio amendă. O să îl sun pe Argăseală. S-a șters tot!”. A avut încredere în mine și mi-a pus clauză de reziliere de 10 milioane de euro. Am avut o relație foarte bună cu dânsul. La început era supărat și nervos că nu m-am dus și după ce am închis telefonul râdeam.