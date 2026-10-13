“Eu i-am dat Steaua lui Gigi Becali!” Dumitru Dragomir, dezvăluire șoc în scandalul Mircea Bravo – CSA de pe social media

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Scandalul dintre CSA Steaua și Mircea Bravo, după ce comediantul a publicat o fotografie alături de Gigi Becali și a glumit că „bunica” sa va ajunge la Steaua, a stârnit reacții și în lumea fotbalului. Dumitru Dragomir a comentat subiectul la „Profețiile lui Mitică”, unde a criticat reacția celor care i-au reproșat comediantului asocierea dintre Steaua și FCSB. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a făcut apoi o serie de afirmații tranșante despre istoria clubului și rolul pe care susține că l-a avut în trecerea echipei la Gigi Becali.

Dumitru Dragomir, reacție după scandalul dintre Mircea Bravo și CSA Steaua

Dumitru Dragomir consideră că . În opinia sa, comediantul ar fi trebuit apreciat pentru umor, nu criticat pentru . În intervenția sa, fostul șef al LPF a sugerat că în spatele comentariului s-ar putea afla juristul Florin Talpan, fără să prezinte însă dovezi în acest sens.

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„Ăsta e Talpan (n.r. cu comentariu). Televiziunea te face mult mai deștept, dar numai pe unii, alții rămân gușteri. În loc să-l aplauzi pe Mircea Bravo, că are umor și-ți mai descrețește fruntea, tu îi dai în barbă. Nu se poate, frate. Dar trebuie să ai minte pentru asta. Eu cred că e Talpan aici. E un subiect care nu mă interesează. Nu poți să știi cum gândește fiecare. Ei cred că dacă e democrație poți să-ți dai cu părerea, să înjuri etc. Pe mine mă îngrozește cum înjură unii de Dumnezei și așa mai departe. Oameni cu carte, fraților. Mă dă peste cap. Ei nu au copii? Nu vorbesc de acum, ăsta e subiect închis”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

Dumitru Dragomir explică rolul său în trecerea Stelei la Gigi Becali: „Eu am dat-o!”

Fostul conducător al LPF a trecut apoi la disputa privind identitatea Stelei și a susținut că echipa care a ajuns la Gigi Becali a fost salvată de la desființare. Dragomir a afirmat că a participat la procesul prin care clubul a trecut de la Viorel Păunescu la omul de afaceri și a invocat rolul pe care l-ar fi avut, alături de Mircea Sandu, în semnarea documentelor.

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„Sunt oameni încăpățânați, care cred că ei au adevărul. Steaua adevărată e a lui Becali. Eu am dat-o! Mă învățați și ce am semnat eu? Nu eu am dat-o, ce Dumnezeu? Dacă eu și Mircea Sandu nu semnam, se mai ducea Steaua vreodată de la Păunescu la Becali? A fost ani de zile Steaua, Steaua, până a venit Talpan și a zis că nu a primit ce trebuie”, a afirmat Dragomir.

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Acesta a susținut că situația financiară a clubului era dificilă în perioada respectivă și că implicarea lui Gigi Becali a împiedicat dispariția echipei: „Talpan nu e prost, e un pericol când ai câte unul de ăsta care insistă și când nu are dreptate. El e băiat deștept. Eu l-aș fi luat jurist la mine. E ca un pitbull! I-am dat-o lui Gigi pentru că se desființa. Pușcaș poate să povestească. Steaua nu mai exista dacă nu ajungea la Gigi. Viorel nu mai avea bani, George nu mai voia să audă. Au pierdut și ei 6-7 milioane. Era moartă, Gigi a salvat-o”, a mai spus fostul președinte al LPF.

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Dumitru Dragomir spune că Gigi Becali l-a îndepărtat după ce l-a ajutat

În aceeași intervenție, Dragomir a susținut că relația sa cu Gigi Becali s-a deteriorat după ce omul de afaceri a ajuns la închisoare și a fost îndepărtat din conducerea clubului. Cu toate acestea, fostul șef al LPF a afirmat că nu consideră că trebuie să-și schimbe poziția în privința modului în care a ajuns echipa la Becali.

„Nu am nimic cu Gigi. Ar trebui să fiu dușmanul lui. Eu l-am ajutat, i-am dat Steaua, iar el din pușcărie m-a dat afară, normal, cu Ponta și restul. Eu trebuie să fiu drept, cinstit, că mă întâlnesc cu lumea pe stradă. Că s-au făcut și mici șmecherii cu Adunările Generale, asta e altceva, dar asta e Steaua”, a mai punctat Dumitru Dragomir.

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Fostul oficial a amintit și de foștii jucători ai Stelei, precum Victor Pițurcă și Marius Lăcătuș, despre care consideră că ar fi meritat mai multă atenție din partea lui Becali. Dragomir a susținut că oamenii care au contribuit la performanțele istorice ale echipei ar fi trebuit să beneficieze de un loc permanent la lojă și de sprijin financiar: „Pițurcă și Lăcătuș unde au fost? Gigi nici nu i-a apropiat… trebuia să aibă grijă de toți. Trebuia o lojă permanentă, meritau, la Steaua 86 să aibă loja lor și, la banii lui, le făceam o rentă viageră de 500 de dolari pe lună. Mai sunt 10-12, ce conta la Gigi banul ăsta? Gigi a dat bani, dar cât de bun este, e și dușmănos. Nu ține ranchiună, dar nu te uită”, a încheiat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.