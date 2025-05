„Eu îi spun Steaua! Asta simt!”. Un oficial al Statului român, poziție categorică în războiul dintre FCSB și CSA Steaua

Un oficial al Statului român a luat o poziție categorică în războiul dintre FCSB și CSA Steaua. În opinia sa,

Un oficial al Statului român consideră că FCSB este Steaua: „Eu nu mint”

Csaba Asztalos (51 de ani) a intervenit telefonic la FANATIK SUPERLIGA pentru a discuta despre . Dincolo de acest subiect, președintele Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a intervenit în conflictul dintre FCSB și CSA Steaua.

„(n.r. – Dumneavoastră îi spuneți Steaua?) Păi da. Îi spun Steaua. Conform hotărârii ÎCCJ este FCSB. Din punct de vedere al inimii suporterilor este Steaua.

Respectăm legea, dar sentimentul rămâne. Acolo a fost o privatizare cu cântec. Eu așa îi zic. Eu asta simt. În ’86 și înainte și după, pentru mine era Steaua. Deși mărturisesc eu am fost cu Universitatea Craiova în perioada aia.

(n.r. – Nu vă e teamă că o să fiți reclamați de suporterii CSA Steaua?) Eu am specificat foarte clar. ÎCCJ spune că e FCSB, dar în inima mea, ce simt eu, e Steaua. Eu am spus în public ce spune ÎCCJ și am spus și ce simt eu. Eu nu mint.

Eu nu discriminez suporterii. Eu spun ce simt eu. Eu nu sunt jurnalist. Sunt o persoană publică într-adevăr, dar am făcut această distincție pentru a explica această situație.

Eu regret că s-a ajuns la această situație și vorbesc ca simplu consumator de fotbal, de sport. Eu umplu pe stadioane, mai și joc”, a declarat Csaba Asztalos, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Titlul 28”

FCSB s-a încununat matematic campioană cu trei etape înainte de finalul sezonului 2024-2025. În ciuda procesului pentru palmares dintre cele două entități, Csaba Asztalos consideră că echipa lui Elias Charalambous tocmai a cucerit titlul cu numărul 28.

„Când Universitatea Craiova și CFR Cluj au făcut el, uitați-vă la comentarii. Al câtelea titlu l-a luat FCSB? Asta spune totul. Comentatorul a spus titlul 28. A spus-o el, n-am spus eu”, a adăugat președintele Consiliului pentru Combaterea Discriminării.