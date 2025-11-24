„Eu nu-l scoteam niciodată pe Petrila”. Marius Șumudică trimite săgeți spre Costel Gâlcă și spre Alex Dobre! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică (54 de ani) a identificat una dintre problemele pe care Rapid le-a avut în Gruia, acolo unde CFR Cluj s-a impus în derby cu 3-0. Fostul tehnician al alb-vișiniilor a lansat câteva săgeți la adresa lui Costel Gâlcă și Alexandru Dobre.

Marius Șumudică, critici pentru Gâlcă și Dobre. Petrila, mărul discordiei

Rapid a suferit prima înfrângere în deplasare în acest sezon. Liderul a fost „masacrat” de CFR Cluj, scor 0-3. Vedetele lui Costel Gâlcă au avut o evoluție modestă și au primit critici din partea lui Marius Șumudică.

Claudiu Petrila a fost cel mai periculos jucător al giuleștenilor, dar a fost schimbat în minutul 75 cu Hromada. Șumudică e de părere că mutarea lui Gâlcă a fost neinspirată și că cel care ar fi trebuit înlocuit era Alexandru Dobre. Deși e golgheterul SuperLigii, cu 9 reușite,

„Când și benzile sunt sub nivelul la ce a fost până acum, sunt mari probleme. Degeaba o echipă are posesie. Rapid a avut 61-62% posesie. Rapid nu e o echipă deocamdată care să aibă eficiență pe atac pozițional. Mai trebuie lucrat. Gâlcă lucrează, se vede că pleacă cu inițiere de la portar, se vede că încearcă să contruiască, dar ținându-l pe Tobias departe de atacanți, dacă benzile nu rezolvă 1 contra 1, Rapid are mari probleme pe atac pozițional. Rapid a dat 1 șut pe poartă cu 62% posesie. Atunci unde e răspunsul? Rapid e o echipă acum de tranziție pozitivă. E o echipă care știe foarte bine să joace tranziția pozitivă”, a transmis Șumudică.

Claudiu Petrila a revenit de la echipa națională a României

Pentru Petrila, meciul cu CFR a fost primul după revenirea de la echipa națională. El a jucat în , acolo unde a reușit să obțină o lovitură de pedeapsă.

„Referitor la Petrila, eu nu îl scoteam niciodată. Singura acțiune a Rapidului a fost cu Petrila acolo. Nu vreau să fac comparații. Eu la momentul respectiv când rezultatul era care era, eu nu îl scoteam pe Petrila. Era cel mai periculos jucător al meu. Petrila 1 contra 1 în preajma careului poate scoate ceva. 1 contra 1 îl domina pe fundașul dreapta.

În altă ordine de idei, Petrila vine după un joc la națională. A scos un penalty. E pe un trend ascendent. De ce să îl scot când sunt condus?

Și el simțind lucrul ăsta a fost puțin supărat. Nu cred că e un conflict. A bombănit când a ieșit ca orice jucător. (n.r. – Poate a bombănit că nu a ieșit Dobre) Nu am vrut să o spun eu, a spus-o Andrei Vochin și a spus-o foarte bine”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

15 meciuri, 2 goluri și 4 assist-uri are Claudiu Petrila în acest sezon de SuperLiga

2,5 milioane de euro este cota de piață a internaționalului român, conform transfermarkt.com