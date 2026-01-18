„Eu nu sunt bancă să-i dau credit!”. Reacția antrenorului din SuperLiga care vrea să scape de un atacant străin

ADVERTISEMENT

Eugen Neagoe a făcut o remaniere importantă în lotul Petrolului în această iarnă, în care a renunțat la mai mulți jucători. Lista plecărilor este în continuare deschisă, tehnicianul de 58 de ani stabilind un nucleu clar de jucători pe care va conta.

Neagoe nu mai mizează pe Doumtsios și Doukansy

Ei au fost în cantonamentul din Antalya, dar nu au fost utilizați nicio secundă.

Înaintea primului meci oficial din 2026, programat luni cu Universitatea Craiova (ora 20.00), Eugen Neagoe a confirmat că timpul celor doi la echipă a expirat și că așteaptă ca șefii Petrolului să rezolve situația lor contractuală.

„Eu nu sunt bancă, ca să-i dau credit”, a spus Neagoe despre Doumtsios, atacant cu un singur gol marcat în prima parte a sezonului. Fotbalistul grec a venit în vară la petrolul de la Den Bosch, din liga secundă olandeză. Cât despre Doukansy, antrenorului Petrolului a precizat că a avut destule șanse să joace, dar nu s-a ridicat la nivelul pretențiilor.

Rareș Pop va fi în lot pentru meciul cu Universitatea Craiova

Mijlocașul Doukansy (26 ani) a jucat 14 meciuri în campionat și trei în Cupa României, unde a marcat un gol. El a sosit în vară de la Nîmes, echipă care a retrogradat în liga a patra franceză. Doukansy a jucat un sezon, la juniorii lui Olympique Marseille.

Despărțirea de Doukansy a devenit certă după ce Petrolul l-a achiziționat pe Rareș Pop, împrumutat de la Rapid până la vară. Acesta s-a prezentat deja la antrenamentele echipei și va fi pe bancă la meciul cu Universitatea Craiova.

Eugen Neagoe a dezvăluit că atât Pop, cât și Andres Dumitrescu, adus în locul lui Sălceanu, care a plecat la Rapid, s-au aflat pe lista lui și când antrena Universitatea Craiova. El a discutat la vremea respectivă cu patronul Mihai Rotaru despre achiziția lor, dar tratativele nu s-au finalizat.

Antrenorul Petrolului a reușit eventul cu oltenii

„Jucam în 1991, eram în lotul Craiovei la acel event. Îmi aduc aminte foarte bine, aveam echipă foarte valoroasă. Nu întâmplător am câştigat eventul şi asta va rămâne în istoria clubului.

Până astăzi, Universitatea Craiova a câştigat de două ori eventul. În 1981 şi 1991. Am mai reuşit un event în Ungaria, la Ferencvaros, în 1995. Două eventuri câştigate ca jucător.

Dacă vor câştiga titlul se va închide oraşul. Asta se va întâmpla la Craiova. Nu ştiu ce se va întâmpla. Mi-aş dori să jucăm foarte bine luni şi să câştigăm.

După ce îi batem, Craiova poate să câştige titlul. Le urez succes, nu am nimic împărţit cu nimeni. Sunt oltean din tată-n fiu, acolo am crescut. Dar când am fost adversar, mi-am dorit mereu să câştig. Aş vrea să avem o evoluţie foarte bună şi este foarte important să acumulăm puncte”, a spus Neagoe pentru FANATIK.

După 21 de etape, Petrolul are 20 de puncta, fiind formația cu cel mai slab atac din Superligă. Ploieștenii au marcat doar 16 goluri în prima parte a sezonului.