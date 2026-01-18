Sport

„Eu nu sunt bancă să-i dau credit!”. Reacția antrenorului din SuperLiga care vrea să scape de un atacant străin

Tehnicianul de 58 de ani a făcut multe schimbări în lotul echipei sale, sperând ca aceasta să iasă din zona fierbinte a retrogradării
Catalin Oprea
18.01.2026 | 17:00
Eu nu sunt banca sai dau credit Reactia antrenorului din SuperLiga care vrea sa scape de un atacant strain
SPECIAL FANATIK
Kostas Domtsios are bagajele făcut de la Petrolul FOTO sportpictures
ADVERTISEMENT

Eugen Neagoe a făcut o remaniere importantă în lotul Petrolului în această iarnă, în care a renunțat la mai mulți jucători. Lista plecărilor este în continuare deschisă, tehnicianul de 58 de ani stabilind un nucleu clar de jucători pe care va conta.

Neagoe nu mai mizează pe Doumtsios și Doukansy

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, grecul Kostantinos Doumtsios și francezul Brahima Doukansy nu mai intră nici ei în vederile lui Geană. Ei au fost în cantonamentul din Antalya, dar nu au fost utilizați nicio secundă.

ADVERTISEMENT

Înaintea primului meci oficial din 2026, programat luni cu Universitatea Craiova (ora 20.00), Eugen Neagoe a confirmat că timpul celor doi la echipă a expirat și că așteaptă ca șefii Petrolului să rezolve situația lor contractuală.

„Eu nu sunt bancă, ca să-i dau credit”, a spus Neagoe despre Doumtsios, atacant cu un singur gol marcat în prima parte a sezonului. Fotbalistul grec a venit în vară la petrolul de la Den Bosch, din liga secundă olandeză. Cât despre Doukansy, antrenorului Petrolului a precizat că a avut destule șanse să joace, dar nu s-a ridicat la nivelul pretențiilor.

ADVERTISEMENT
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
Digi24.ro
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța

Rareș Pop va fi în lot pentru meciul cu Universitatea Craiova

Mijlocașul Doukansy (26 ani) a jucat 14 meciuri în campionat și trei în Cupa României, unde a marcat un gol. El a sosit în vară de la Nîmes, echipă care a retrogradat în liga a patra franceză. Doukansy a jucat un sezon, la juniorii lui Olympique Marseille.

ADVERTISEMENT
Artista din România i l-a prezentat deja fiului ei pe iubitul cu 13...
Digisport.ro
Artista din România i l-a prezentat deja fiului ei pe iubitul cu 13 ani mai tânăr. ”Văd că asta se dorește”

Despărțirea de Doukansy a devenit certă după ce Petrolul l-a achiziționat pe Rareș Pop, împrumutat de la Rapid până la vară. Acesta s-a prezentat deja la antrenamentele echipei și va fi pe bancă la meciul cu Universitatea Craiova.

Eugen Neagoe a dezvăluit că atât Pop, cât și Andres Dumitrescu, adus în locul lui Sălceanu, care a plecat la Rapid, s-au aflat pe lista lui și când antrena Universitatea Craiova. El a discutat la vremea respectivă cu patronul Mihai Rotaru despre achiziția lor, dar tratativele nu s-au finalizat.

ADVERTISEMENT

Antrenorul Petrolului a reușit eventul cu oltenii

Pentru Eugen Neagoe meciul cu Universitatea este unul special, el câștigând eventul cu echipa în oltenilor în 1991. „Jucam în 1991, eram în lotul Craiovei la acel event. Îmi aduc aminte foarte bine, aveam echipă foarte valoroasă. Nu întâmplător am câştigat eventul şi asta va rămâne în istoria clubului.

Până astăzi, Universitatea Craiova a câştigat de două ori eventul. În 1981 şi 1991. Am mai reuşit un event în Ungaria, la Ferencvaros, în 1995. Două eventuri câştigate ca jucător.

Dacă vor câştiga titlul se va închide oraşul. Asta se va întâmpla la Craiova. Nu ştiu ce se va întâmpla. Mi-aş dori să jucăm foarte bine luni şi să câştigăm.

După ce îi batem, Craiova poate să câştige titlul. Le urez succes, nu am nimic împărţit cu nimeni. Sunt oltean din tată-n fiu, acolo am crescut. Dar când am fost adversar, mi-am dorit mereu să câştig. Aş vrea să avem o evoluţie foarte bună şi este foarte important să acumulăm puncte”, a spus Neagoe pentru FANATIK.

După 21 de etape, Petrolul are 20 de puncta, fiind formația cu cel mai slab atac din Superligă. Ploieștenii au marcat doar 16 goluri în prima parte a sezonului.

LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 10. Esbjerg – Gloria Bistrița, live...
Fanatik
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 10. Esbjerg – Gloria Bistrița, live de la 17:00. Cum arată clasamentul după CSM București – Krim Ljubljana 26-20
Cine este Agustina, arbitra care face ravagii pe stadioane. Fanii, înnebuniți când o...
Fanatik
Cine este Agustina, arbitra care face ravagii pe stadioane. Fanii, înnebuniți când o văd la meciuri
Malcom Edjouma nu mai semnează în SuperLiga: „Nu pot să mă rog de...
Fanatik
Malcom Edjouma nu mai semnează în SuperLiga: „Nu pot să mă rog de el”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
L-a umilit pe Becali de față cu toți jucătorii, apoi l-a păcălit să...
iamsport.ro
L-a umilit pe Becali de față cu toți jucătorii, apoi l-a păcălit să îl lase să plece gratis la Rapid: 'Trădător! Ăla e dușmanul meu, nu ai cum să ții cu el'
Nu pierd timpul! Fiica lui Bodescu de la FRF i-a spus „DA” fostului...
gsp.ro
Nu pierd timpul! Fiica lui Bodescu de la FRF i-a spus „DA” fostului atacant din Superliga
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele...
Antena3 CNN
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
Olimpiu Moruțan a ales și se transferă gratis!
Digisport.ro
Olimpiu Moruțan a ales și se transferă gratis!
Ce face Bianca Andreescu, în timp ce jucătoarele de top se pregătesc pentru...
gsp.ro
Ce face Bianca Andreescu, în timp ce jucătoarele de top se pregătesc pentru debutul la Australian Open
Religia în școli se predă ilegal, acuză profesorul Emil Moise, cel care a...
Libertatea.ro
Religia în școli se predă ilegal, acuză profesorul Emil Moise, cel care a învins în instanță statul și Biserica Ortodoxă Română
Cel mai sărac și cel mai bogat lider de partid din România
Clever Media
Cel mai sărac și cel mai bogat lider de partid din România
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!