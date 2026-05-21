„Eu nu văd sărăcia!”. Gigi Becali, declarații controversate după consultările cu Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni

Gigi Becali a dezvăluit ce a discutat cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Patronul de la FCSB a făcut cu această ocazie o declarație destul de controversată
Gabriel-Alexandru Ioniță
22.05.2026 | 00:31
Gigi Becali, declarații după discuțiile cu Nicușor Dan. Foto: România TV
Gigi Becali (67 de ani) a mers în cursul zilei de joi la Palatul Cotroceni pentru a lua parte la consultările cu președintele Nicușor Dan (56 de ani) privitoare la formarea noului guvern. Patronul de la FCSB este în continuare deputat neafiliat, după ce în urmă cu ceva timp a decis să părăsească partidul AUR, cel pe listele căruia a fost ales în această demnitate publică.

Gigi Becali, discuții cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni

La finalul discuțiilor, omul de afaceri din Pipera a făcut și câteva declarații. Printre altele, a dezvăluit ce a vorbit cu președintele despre tensiunea generală din societate existentă în prezent, chestiune care ar fi destul de mult inflamată în mod artificial prin intermediul diferitelor dezbateri din spațiul virtual.

În acest context, Gigi Becali s-a referit în mod special și la discuțiile vizavi de faptul că în prezent nivelul de trai din România ar fi unul destul de modest și astfel a ținut să sublinieze că el nu este neapărat de acord cu această abordare. Făcând mențiunea că nu poate totuși să susțină în totalitate că situația ar fi una ideală din acest punct de vedere, finanțatorul de la FCSB a spus că, în viziunea sa, lucrurile nu sunt nici atât de dramatice pe cât sunt prezentate în spațiul public.

Ce au discutat Gigi Becali și Nicușor Dan

Astfel, ca o concluzie, Becali a apreciat că în prezent nu se poate spune că în România există sărăcie, aducând și câteva argumente pentru susținerea acestei idei. „I-am spus: ‘Ca președinte, aveți puterea, și chiar obligația, pentru ce nu merge bine în societate să promovați o lege’. A zis că e întreținută și de anumite rețele de socializare tensiunea asta din societate. Și eu am zis că nu înțeleg de unde. Că toată lumea vorbește că vai, ce sărăcie. Bine, acum nu spun că toată lumea e bogată. Dar, vai, ce sărăcie… Concediile numai prin străinătate. Da, vai, ce sărăcie, milioane de mașini scumpe. Cinci mii, zece mii pensie, salarii. Vai, ce sărăcie…

Și asta e întreținută de rețele. Îmi pare bine că președintele țării mele are mentalitatea asta despre rețelele de socializare, care otrăvesc mintea omului. Mi-a spus în felul următor: ‘Când vorbim noi doi, mă contrazici dumneata, te contrazic și eu’. Așa, acolo, nu te contrazice nimeni.

În al doilea rând, pe rețele acolo, ca să faci ceva fizic, trebuie să muncești, dar pe rețele faci totul virtual, nu contează. Am vorbit mai multe lucruri, mai mult despre viață. Eu nu văd sărăcia. Bine, nu zic că stăm pe roze, dar nu văd sărăcia aia așa…”, a spus Gigi Becali după discuțiile de la Cotroceni.

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
