Florin Prunea vine cu un scenariu incendiar! Fostul portar este de părere că patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, intenționează să-l numească pe Marius Șumudică în locul lui Marius Baciu, după ce i se va epuiza creditul fostului fundaș de la Steaua, Lille sau Oțelul Galați.
Scaunul lui Marius Baciu se clatină tot mai serios după a treia înfrângere consecutivă în SuperLigă pentru FCSB, 1-2 cu Dinamo. Imediat după meci, au început să circule zvonurile cu privire la o despărțire de tehnician. Chiar Gigi Becali a afirmat că Marius Baciu ar fi dorit să se retragă din funcție, ca mai apoi să revină și să spună că o decizie se va lua după următoarele două etape.
Pentru a-și păstra postul provizoriu, Marius Baciu are misiunea de a obține patru puncte din următoarele două dueluri, cu Petrolul (acasă) și Universitatea Craiova (în deplasare). În caz contrar, sunt șanse foarte mari ca tehnicianul să fie îndepărtat. Momentul ar fi ideal pentru o nouă numire în funcție, deoarece după cele două etape campionatul intră într-o pauză de trei săptămâni pricinuită de meciurile din Liga Națiunilor.
Florin Prunea este convins că prima variantă de antrenor pe care Gigi Becali o are în minte, pentru înlocuirea lui Marius Baciu, este Marius Șumudică, actualul antrenor de la CFR Cluj. Fostul internațional și-a întărit teoria printr-o declarație recentă oferită de Gigi Becali, la TV, în care ar fi dorit să rostească numele lui Marius Șumudică pe acest subiect, dar s-ar fi abținut în ultimul moment.
„Eram în emisiune și a intrat Gigi. Nu știu dacă ați sesizat nuanța, dar pe MM l-a făcut de bâlci. Ați văzut ce a zis? El nu vorbise cu nimeni, iar după 10 minute a intrat iar și a spus că îl face el pe Baciu să plece. Baciu era demis după meci, era OUT! Eu cred că Gigi nu s-a înțeles cu noul antrenor. Și eu am mai sesizat ceva. A vrut să zică cine e noul antrenor și a spus «Ș…» și s-a oprit. A vrut să zică de Șumudică. Eu știu că Șumudică va fi antrenor”, a declarat Florin Prunea la iAMsport Live.
Florin Prunea este sigur că Marius Șumudică nu se simte deloc legat de CFR Cluj, mai ales în contextul problemelor financiare și administrative pe care le are clubul din Gruia. Așadar, este sigur că fostul atacant al Rapidului ar accepta imediat o eventuală ofertă de la Gigi Becali: „Păi, ce să facă la CFR? Acolo n-are niciun obiectiv, nu poate juca în cupele europene la CFR”, a mai spus Prunea.
Marius Șumudică și Gigi Becali au recunoscut că păstrează o relație de prietenie și țin legătura, în ciuda rivalității din campionat. În 2021, tehnicianul a fost foarte aproape de a prelua FCSB, dar numirea nu a mai avut loc. Acesta ar fi vrut atunci să vină cu propriul staff, lucru neacceptat de patronul roș-albaștrilor. De asemenea, un alt motiv ar fi fost și apartenența lui Marius Șumudică la culorile rivalilor din Giulești.