”Eu sunt de talia lui Pep, lui Klopp. Mă jignești!”. Gigi Becali, reacție-șoc înainte de duelul cu Kopic

Intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali s-a amuzat pe seama întâlnirii cu Zeljko Kopic în partida Dinamo – FCSB. Patronul ”roș-albaștrilor” a glumit și s-a comparat cu marii antrenori din vestul Europei.

Reacția fabuloasă a lui Gigi Becali înainte de întâlnirea cu Kopic

Când a fost întrebat cum vede duelul pe care îl va avea cu Kopic în barajul de Conference League, Gigi Becali a stârnit zâmbete comparându-se cu legendarii antrenori Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Jose Mourinho și Alex Ferguson.

”La meciul cu Dinamo se poate întâmpla orice, dar ne calificăm noi. Pe mine de Kopic mă interesează? Mă interesează să intre FCSB în Europa. Ce să mă duelez cu ei? Ce, eu sunt de talia lui Mourinho, a lui Ferguson, mă compari cu Kopic? Mă jignești. Eu sunt de talia lui Pep (n.r. – Guardiola), a lui Klopp.

(n.r. – Dar ce ați simțit când v-a egalat Botoșani?) Emoția o ai când ești condus, dar nu aveam de ce pentru că era la început. Am zis că dacă nu îi dai gol lui Botoșani un meci întreg…, mergi în prelungiri și după aia le dai, îi bați în prelungiri, dacă nu ce rost mai are să mai vreau să fac fotbal.

A fost meci de 10 milioane de euro, mai mult. Atunci am egalat, 2-1, 3-1, nicio emoție. Au dat 3-2, aveam mici emoții, dar am zis că dacă se întâmplă nu mai e problemă că nu mai pot da golul patru. Intrăm în prelungiri și îi batem acolo. Asta e psihologia”, a declarat Becali, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

De ce nu a avut emoții la barajul cu FC Botoșani

Când a fost întrebat dacă i-a plăcut cum a pregătit Marius Baciu, noul antrenor al FCSB-ului, întâlnirea cu FC Botoșani, din , patronul a continuat în același stil.

”Ce a jucat el fotbal? Ce știu eu? Eu nu pot decât la nivelul meu de Pep, de Klopp, de Mourinho, nu pot la nivel din ăsta mic. (n.r. – Îngrijorat totuși că v-a dat Botoșani trei goluri?) Hai să luăm golurile să vedeți. A fost o greșeală a lui Olaru acolo cu Tănase, ne-am năpustit asupra lor, au scăpat pe contraatac.

Al doilea a fost un henț care nu spunea nimic, n-au avut nicio fază de gol ei. A fost hențul lui Radunovic și apoi a fost un corner. Deci ei au avut trei goluri insipide. Noi am avut pe lângă goluri și altele. A avut Cisotti singur, singurel, a avut Toma singur de două ori. Noi am avut faze clare de gol”, a spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB, duel cu Dinamo pentru locul în Conference League

FCSB s-a calificat cu mari emoții în finala barajului pentru Conference League. ”Roș-albaștrii au fost conduși cu 1-0 de FC Botoșani, dar au revenit și au trecut în față cu 3-1. Moldovenii au restabilit egalitatea și au trimis jocul în prelungiri, dar acolo Octavian Popescu a făcut diferența.

În finala pentru accederea în sezonul viitor al celei de-a treia competiții europene, . Duelul este programat să se desfășoare vineri, 29 mai, de la ora 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf.