„Eu sunt prostul proștilor?”. Octavian Popescu, desființat în direct după atitudinea de la UTA – FCSB 3-0: „Uită-te la Chiricheș, care în iarnă reziliază”

Problemele de la FCSB continuă, asta după partida de la Arad, una în care jucătorii experimentați care au fost pe teren nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

Frustrarea lui Tavi Popescu, titularizat cu UTA: „A intrat ca ultima găină din coteț”

Octavian Popescu a fost criticat de către Gigi Becali din cauza atitudinii pe care a avut-o, iar jurnalistul FANATIK, Cristi Coste, a remarcat și el problemele pe care mijlocașul ofensiv le are.

„L-am auzit și pe Gigi Becali aseară, frustrarea a apărut din faptul că sunt trimiși să joace în deplasare, pe distanțe lungi. La Arad, la Bistrița, chiar dacă e aeroport, deplasarea nu e simplă. Rapid a avut Dumbrăvița acasă, Craiova a avut Sănătatea Cluj acasă. Vorbim de strategia clubului, că ei au decis să rămâne 11-12 jucători acasă. Tavi Popescu nu joacă, nu vorbim de aseară.

El probabil a plecat la Arad convins că e prostul proștilor și pe el îl trimit la Arad și restul stau acasă. Asta e problema lui cu el (n.r. că nu a jucat bine). A intrat în teren aseară ca și când e ultima găină din coteț, lucru care nu s-a văzut de exemplu la Chiricheș. Îi certa pe colegi în minutul 93 și făcea pressing, iar în 2 săptămâni probabil reziliază contractul”, a spus Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Fostul jucător de la FCSB anunță obiectivul echipei după meciul cu UTA

Marian Aliuță dezvăluie că nici pe vremea când era el la trupa roș-albastră nu era un obiectiv principal al echipei să câștige Cupa României, iar contextul actual a făcut ca toată atenția echipei să fie către următoarea partidă, ce va avea loc în SuperLiga, . FCSB este în acest moment în afara locurilor de play-off, iar un rezultat nefast cu rivalii ar putea adânci și mai mult problemele.

„Eu am fost acolo și știu, în general FCSB nu a abordat cu serozitate Cupa României. Ei dau importanță totală meciului cu Dinamo. Vor să intre în play-off și chiar să se bată la campionat. Probabil ăsta a fost motivul pentru care au trimis echipa a 2-a, a 3-a, să joace cu UTA. Gigi Becali a repetat de multe ori că nu-l interesează Cupa României”, a completat și Marian Aliuță.

FCSB se pregătește de duelul cu Dinamo

Sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională se joacă un meci care s-ar putea dovedi crucial pentru clasamentul final al SuperLigii. primește vizita celor de la Dinamo, echipă care în tur a învins, 4-3, după un hat-trick semnat de Danny Armstrong. Formația pregătită de Elias Charalambous este pe locul 9 și are de recuperat încă 2 puncte până la poziția a 6-a, ocupată în acest moment de Farul Constanța.

Ambele și ar putea să fie nevoite să apeleze la improvizații. FCSB nu se va putea baza, în mare parte, pe Daniel Bîrligea, iar situația lui David Miculescu rămâne incertă. De asemenea, Baba Alhassan va fi absent, fiind suspendat din cauza cumului de cartonașe galbene. De cealaltă parte, Dinamo nu-i va avea în teren pe Armstrong, Musi sau Cristi Mihai, toți având accidentări mai vechi.