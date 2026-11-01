„Eu trebuie să mă supăr că mă fac moldovean?”. Dănuț Lupu, dezbatere încinsă în direct pe tema rasismului pe stadioanele din România

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Există sau nu rasism pe stadioanele din România? Reprezintă acele scandări deja „clasice” ale galeriei lui FCSB față de Rapid manifestări rasiste? La astfel de întrebări au oferit diferite răspunsuri, în ultimele zile, oameni de fotbal, jurnaliști și politicieni. La FANATIK SUPERLIGA a avut loc o dezbatere încinsă pe această temă. Cum s-au poziționat fostul mare jucător Dănuț Lupu (59 de ani) și editorialistul Bogdan Baratky Tudor față de această temă.

Dezbatere aprigă la Fanatik SuperLiga pe tema tema rasismului pe stadioanele din România

În urma derby-ului dintre FCSB și Rapid, disputat sâmbătă, 24 octombrie și încheiat cu victoria clară a gazdelor, scor 4-1, discuțiile cu temă sportivă s-au evaporat aproape total, iar locul lor a fost luat de subiectul privind rasismul suporterilor. Pe durata partidei din Capitală, fanii roș-albaștrilor au avut dese momente în care au scandat celebra strigare care începe cu „Am avut și vom avea mereu, boală pe…”.

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Tabăra rapidistă și-a exprimat clar punctul de vedere și acuză un comportament rasist din partea rivalilor. De cealaltă parte, Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, nu vede nici urmă de rasism în aceste scandări, deși ele conțin cuvinte explicite față de etnia romă. Prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA, Dănuț Lupu tinde să-i dea dreptate omului de afaceri care patronează echipa roș-albastră.

Fostul mare fotbalist de la Dinamo, Rapid și echipa națională nu înțelege de ce o persoană ar trebui . În acest sens, a dat exemplul lui Marius Șumudică, cel care a acuzat că, la rândul său, a fost jignit de fanii din tribune la ultimele meciuri: „Cum pot să mă supăr eu pe un stadion că mă face țigan? Că eu sunt țigan? Păi el (n.r. Marius Șumudică) e țigan? De ce să se supere? (n.r. După meciul cu Dinamo a și venit în conferință și a și spus că nu e țigan). Păi dacă eu nu sunt țigan, de ce să mă supăr? (….) eu am foarte mulți prieteni țigani. Dar ei recunosc că sunt țigani. Nu e unul să spună: ‘Băi, eu sunt rom’. Asta s-a întâmplat și la FCSB cu Rapidul. Asta cu ‘țiganul’ în România e un cuvânt care nu e rasist”.

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Replica lui Bogdan Baratky Tudor: „Când cineva este numit ‘țigan’, el este numit în felul acesta ofensator și cu intenția de a-l jigni”

O părere diferită a fost exprimată din studioul FANATIK SUPERLIGA de editorialistul Bogdan Baratky Tudor. Acesta spune că, de fapt, ceea ce se întâmplă în prezent are niște rădăcini adânci în mentalul colectiv, fiind un „mecanism social de respingere a acestei etnii care s-a construit în zeci și sute de ani”. Analistul FANATIK este ferm și spune că „ceea ce vedem acum este o reacție profund rasistă, cu rădăcini adânci istorice. Termenul ‘țigan’ în sine și apelativul ‘țigan’ au conotații jignitoare și ofensatoare. Atunci când cineva este numit ‘țigan’, el este numit în felul acesta ofensator și cu intenția de a-l jigni. Atât cel care folosește termenul ăsta, cât și cel căruia îi este adresat înțeleg perfect conotațiile ofensatoare ale termenului”.

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Bogdan Baratky Tudor este de părere că simpla exprimare ‘Nu îmi place să îmi spui țigan!’ reprezintă o reacție rasistă. „Cu asta trebuie să lupte societatea și instituțiile, inclusiv cele din fotbal, cu acest mecanism care a dus la conotațiile acestea alea termenului ‘țigan’. Nu cu un apelativ de pe stadion, pentru că în momentul în care spui ‘Nu îmi place să îmi spui țigan’, este de fapt, dacă ne gândim bine, o reacție rasistă. Nu îmi place să îmi spui ‘țigan’ pentru că nu îmi place să mă asociez cu țiganii. Asta e semnificația”.

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Dănuț Lupu: „Eu trebuie să mă supăr că mă fac moldovean?”

În replică, Dănuț Lupu a reacționat și a spus: „Eu trebuie să mă supăr că mă face cineva moldovean, că sunt născut la Galați?”. Editorialistul FANATIK a venit rapid cu explicația: „Nu. Ceea ce vreau să explic: conotația termenului este una ofensatoare și nu e de azi, de ieri. Asta se întâmplă de zeci, sute de ani”.

În opinia aceluiași Bogdan Baratky Tudor, Rapidul ar trebui să se simtă revoltat de situație, întrucât conotația negativă a termenului se mută către club. „Dacă aș fi parte a clubului Rapid, asta ar fi chestiunea care m-ar deranja, și anume faptul că societatea tolerează acest mecanism și nu luptă împotriva lui. Asta a dus la această ștampilă aplicată pe Rapid. Toată conotația asta negativă în fotbal se mută către Rapid și asta, prin acest mecanism, afectează imaginea Rapidului. De asta Rapidul ar trebui să fie în prima linie a discuției, dar nu pentru că sunt numiți ‘țigani’, ci pentru conotația termenului ‘țigan’ care e tolerată”.

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De ce nu se iau măsuri drastice față de scandările rasiste: „Ne-a intrat în obișnuință și nu ni se pare nimic în neregulă”

. Ele reprezintă doar un episod dintr-un șir nemărginit de astfel de momente. Deși rasismul există, el nu mai este condamnat și penalizat pentru că, fiind atât de îndelungat, a intrat în obișnuință, adaugă Bogdan Baratky Tudor: „Există doar obișnuința. Chestiunea asta ne-a intrat atât de mult în obișnuință încât nu ni se pare nimic în neregulă. Obișnuința e ceea ce ne guvernează. E un mod de a fi. De aceea nu se întâmplă chestiunea asta (n.r. nu se penalizează). Asta a devenit o normalitate și nu deranjează pe nimeni”.

Ce măsuri ar trebui să se ia împotriva comportamentelor rasiste: „Cel mai indicat e să fie interziși pe stadion”

Dezbaterea din platoul FANATIK SUPERLIGA s-a concentrat și pe modul în care ar trebui pedepsiți cei care au comportamente cu tentă rasistă. Dănuț Lupu consideră că amenzile nu sunt suficiente, pentru că fanii problematici ar reveni la meciuri. El spune că numai interzicerea lor pe stadioane ar rezolva situația: „A spus cineva cuvântul ‘țigan’, ai oprit meciul! Pe un om unde îl doare mai tare? Să nu-l mai lași să vină la stadion. Dacă îi dai amendă, n-o plătește și tot vine la stadion. Așa, dacă nu-l mai lași să vină la stadion și el e suporter înfocat, îl doare mai tare. Îi dai o amendă 1000 de lei, n-o plătește și a doua zi tot la stadion”.

Bogdan Baratky Tudor, la rândul său, spune că sunt greu de găsit individual cei vinovați. El propune ca cei cu scandări rasiste de acest gen să intre la categoria manifestărilor xenofobe. „E greu să individualizezi povestea asta atunci când e vorba de sute sau mii de oameni. Așa cum se iau măsuri pe stadion pe chestiuni de xenofobie, să se facă și în acest caz. Singurul meci întrerupt în SuperLiga, Sepsi – FCU Craiova, a fost tot pe motive de xenofobie. Nu trebuie decât să aplici exact ce faci în situațiile respective și pentru povestea asta (n.r. cu scandările legate de ‘țigani’), e foarte simplu. Nu e nimic complicat. Trebuie doar să îți propui lucrul ăsta și să înțelegi că e o problemă”.