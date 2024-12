„Eu zic că va pleca Șumudică!”. Gigi Nețoiu îl sfătuiește pe antrenor să scape de stresul de la Rapid

Marius Șumudică a primit o ofertă generoasă din Arabia Saudită de la Damac, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Gigi Nețoiu i-a transmis un mesaj antrenorului după ce a aflat de interesul arabilor pentru principalul Rapidului.

Gigi Nețoiu, sfat pentru Marius Șumudică: „Are mai multă liniște acolo”

Marius Șumudică l-ar putea înlocui pe Cosmin Contra la Damac. Tehnicianul celor de la Rapid București a primit o ofertă de nerefuzat din partea conducerii grupării din Arabia Saudită la care joacă Florin Niță și Nicușor Stanciu.

Totuși, de la Rapid București. Pe de altă parte, Gigi Nețoiu îl sfătuiește pe antrenor să scape de tensiunea din Giulești și să accepte oferta celor de la Damac, locul 10 din Pro Saudi League.

Gigi Nețoiu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA și despre derby-ul – Rapid. Emisiunea este live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri a săptămânii.

„Eu zic că va pleca Șumudică dacă are o ofertă consistentă. Nu știu nimic, nu am nicio informație, e părerea mea. Eu zic că va pleca dacă are o ofertă foarte bună. Acolo are mai multă liniște.

Ambele echipe au arătat că au potențial în campionatul acesta, se poate întâmpla orice la Dinamo – Rapid. E foarte important cine deschide scorul. Aș vrea să meargă, merită amândouă să fie în play-off”, a spus Gigi Nețoiu.

Victor Angelescu, despre viitorul lui Marius Șumudică: „Va rămâne până la finalul sezonului”

Victor Angelescu a făcut lumină în cazul lui Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA. Acționarul de la Rapid București a dezvăluit că antrenorul giuleștenilor nu va pleca de pe banca tehnică până la sfârșitul sezonului.

„A fost un meci bun. Mă bucur că am câștigat. Sincer, scorul trebuia să fie mult mai drastic. E ceea ce ne place nouă: să trăim meciurile mai intens. Putea să fie mai mare scorul. E altfel când câștigi cu 5-0 și altfel când o faci cu 2-0.

Până la urmă, punctele sunt importante. E bine că am ajuns la un punct de playoff. Sperăm ca Șumudică să ne ducă acolo. Șumudică nu pleacă. Nu mă interesează. În primul rând, noi avem un gentlemen’s agreement. Șumudică nu va pleca în acest sezon de la Rapid.

Repet. Avem un gentlemen’s agreement. Eu așa cred. În momentul în care ne-am dat acordul și am spus anumite lucruri, nu va pleca. Așa cum am declarat că nu se pune problema să îl schimb, așa nici el nu va pleca. Cred că 99% el va rămâne până la finalul sezonului”, a declarat Angelescu.

