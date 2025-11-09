Euforia încă n-a trecut după triumful de la Viena. Universitatea Craiova are meci cu UTA, dar Rădoi încă se gândește la „nebunia“ de pe Allianz: „Am rămas plăcut surprins!“

ADVERTISEMENT

Chiar dacă euforia după victoria de la Viena a fost una de nedescris, iar acum Universitatea Craiova trebuie să fie gata de duelul cu UTA, din campionat, Mirel Rădoi încă se gândește la atmosfera „fierbinte“ creată de suporterii olteni pe tărâmul austriac.

Mirel Rădoi a rămas cu gândul la atmosfera fantastică creată de olteni la Viena

Universitatea Craiova a trăit clipe minunate la Viena, după victoria cu 1-0 în fața Rapidului, iar unul dintre cei mai fericiți olteni a fost chiar Mirel Rădoi. Fanii de pe stadion, dar și cei care au mers la hotel după jucători, l-au surprins plăcut pe antrenorul Științei, cel care a fost nevoit să petreacă aproximativ 70 de minute în tribune după eliminare. De asemenea, Mirel a făcut un apel către suporterii „alb-albaștri“.

„Sincer, până să fiu eliminat, nu păreau atât de mulți fani de la nivelul gazonului. Abia după ce m-am mutat sus am văzut oameni care, la ocaziile noastre, se agitau. Erau oameni din toate zonele stadionului. După fluierul final am rămas plăcut surprins. La hotel au venit să ne vadă suporteri și de la alte echipe. Asta înseamnă că ce am realizat acum n-a fost doar pentru club, ci pentru întreaga țară. Avem mare nevoie de prezența fanilor la meciul de mâine seară, pentru că jocul este extrem de important. De fiecare dată când suporterii au fost alături de băieți, până la urmă, cel puțin pe Oblemenco, n-am cedat niciodată“, a declarat Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi și-a readus aminte de UTA – U Craiova 3-3: „Totul s-a răsturnat după minutul 80!“

Antrenorul Craiovei a discutat, apoi și despre cum ar putea arăta jocul din campionat cu UTA și a analizat, pe scurt, următoarea adversară a Științei.

„Este o atmosferă bună, bucurie în sânul echipei. Sper ca până la ora meciului cu UTA să-i fac pe jucători să fie conștienți de importanța partidei. Trebuie să ne gândim că în tur meciul a fost la îndemâna noastră 80 de minute și, după aceea, totul s-a răsturnat. Trebuie să fim puși în gardă de această echipă. După acel început fulminant, au avut și ei o cădere, așa cum s-a întâmplat și în cazul nostru. E greu să menții acea linie, pentru că toate echipele încep să se cunoască între ele, începi să cunoști jucătorii adverși. În ultima lor etapă, cu Metaloglobus, au meritat cu prisosință să câștige. Au dominat cap-coadă și pare că bucuria lor a fost una mare, pesemne că și-au revenit din punct de vedere emoțional.

A fost o primă parte de campionat bună pentru noi. De fiecare dată am fost în primele trei poziții, niciodată n-am coborât mai jos și, indiferent de rezultatele înregistrate, am păstrat primele poziții. Sper să începem returul cu o victorie, nu cum am început turul, cu un egal. Ar fi important, pentru că va veni pauza competițională și mulți jucători vor pleca la echipele lor“, a mai spus Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi, analizat de Giovanni Becali după ultimele ieșiri în decor

În cadrul „Giovanni Show”, în anumite momente, dar acesta le dă forță jucătorilor prin ieșirile sale. Totodată, cunoscutul impresar a lăudat jocul Craiovei.

„Craiova e o surpriză plăcută în ultimele două meciuri. (n.r. – Nu se potolește deloc Mirel) Că a luat roșu? Asta da. Putea să ia și cu Rapid, când a plecat pe culoar. Poate e bine că are acest temperament, uite că a adus trei puncte. Așa se spune etapă de etapă, dacă Craiova nu câștigă, nu știu ce se va întâmpla… Uite că i-au egalat pe Rapid în minutul 90+7 și au câștigat în Conference League. Craiova are un joc foarte bun.

După meciuri, știi ce face Rădoi? Merge și dă mâna cu cei la care țipă. Asta înseamnă fair-play! Între Nadal și Federer a fost o rivalitate incredibilă, dar când se întâlneau erau prieteni la cataramă. Totuși, trebuie să existe o limită! Bine, iei roșu, dar nu trebuie să îl agresezi sau să faci altele.

(n.r. – Dacă e mai echilibrat, Mirel va ajunge antrenor mare) Corect! Când se agită Mirel, le dă forță jucătorilor! Când Mirel se ia de un adversar, jucătorii capătă forță. Toate astea au repercusiuni, le iei spre bine sau spre rău. Poate că el nu mai poate să se controleze în momentul acela”, a declarat Giovanni Becali.

Mirel Rădoi, comparat cu Jose Mourinho și Antonio Conte

În continuare, . Impresarul susține că tehnicianul oltenilor poate ajunge la o echipă importantă în viitorul apropiat.

„Știți de ce van Gaal este renumit? Că a făcut mișcarea aceea, când a simulat. Știți de ce Mourinho este number one sau the Special One? Pentru asta! A venit la Chelsea, ei nu mai luaseră de foarte mult niciun campionat, dar a venit Mourinho și au luat două campionate.

(n.r. – Și Rădoi e un Special Rădoi?) Ceva de genul, așa cred. E un Special Mirel! Ceea ce face Mirel acum s-ar putea să nu facă la o altă echipă. Dacă merge în Arabia… Mirel poate să aibă Arabia când vrea, el trebuie să aibă un parcurs care să îl ducă la o echipă din Europa. Nu spun în Top 5, ci la o echipă tare din Turcia.

Pe Conte l-ați văzut? Câte campionate a luat? Cu Juventus, cu Inter, cu Napoli, în Anglia… Uitați-vă ce face el pe bancă! Mirel seamănă leit cu Conte. Și Conte se ia de jucătorii adverși! Singura diferență e că Mirel are părul lui, iar Conte are transplant. Conte era să se bată cu Chivu la Parma – Napoli”, a mai spus Giovanni Becali.