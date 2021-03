Euforie după debutul României la Euro: „Andrei Vlad zici că e de un deceniu titular la FCSB”

Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță, a avut numai cuvinte de laudă pentru Andrei Vlad, titularul naționalei U21, dar și al lui FCSB.

Fost antrenor al roș-albaștrilor, Stoichiță a remarcat maturitatea de care Vlad dă dovadă în joc. El crede că și ceilalți fotbaliști ai lui Adi Mutu joacă cu încredere datorită faptului că evoluează constant în Liga 1.

Angajatul FRF nu a ratat ocazia de a reitera faptul că regula U21 este utilă, deși este contestată de antrenorii și oficialii din prima ligă, dar și fentată de foarte mulți dintre tehnicieni.

Euforie după debutul României la Euro: „Andrei Vlad zici că are 31 de ani”

Apropiat de Adrian Mutu și aflat în anturajul echipei U21, Mihai Stoichiță și-a exprimat încântarea față evoluțiile tinerilor care au reușit să remizeze scor 1-1 cu reprezentativa similară a Țărilor de Jos.

Oficialul Federației Române de Fotbal consideră că modul în care joacă Andrei Vlad, Darius Olaru sau George Ganea este o consecință a faptului că ei au ocazia să prindă minute în Liga 1, grație regulii U21.

În același timp, Stoichiță a subliniat și meritul staff-ului tehnic condus de Adi Mutu, care i-a mobilizat foarte bine pe jucători și i-a făcut să conștientizeze importanța partidelor de la turneul din Ungaria.

„Rolul principal în această montare psihologică îl are Mutu și staff-ul lui. Avem psihologi la toate nivelurile, dar încrederea lor vine de la faptul că joacă de mult în Liga 1 sau în străînătate, au înțeles că trebuie să-și autodemonstreze că sunt buni.

Nu începe echipa fără ei, asta nu vine că îi spune psihologul că e bun, vine din interiorul lui. Știe că e bun pentru că își demonstrează în fiecare săptămână.

Vlad joacă de zici că are 31 de ani, zici că e de un deceniu în poartă FCSB-ului. Cum să nu aibă încredere în ei? Faptul că au continuitate în meciuri, că sunt titulari în campionat, că sunt jucători profesioniști care ne bucură prin execuțiile lor.

Ăsta e secretul acestei naționale de tineret. Regula asta U21 care i-a ajutat să debuteze in Liga 1… Sunt multe lucruri care converg la evoluțiile lor”, a spus Stoichiță pentru ProX.

Portarul este optimist înaintea meciului cu Ungaria

Andrei Vlad a vorbit și el despre partida cu Țările de Jos și s-a declarat mulțumit de rezultatul de egalitate. Vlad s-a plâns de lispa suporterilor din tribune, dar consideră că jucătorii nu trebuie să se lase afectați de acest aspect.

De asemenea, Vlad a anunțat că singurul rezultat acceptabil pentru tricolorii lui Mutu este victoria. Partida cu Ungaria va avea loc sâmbătă, de la ora 19:00.

„Noi am încercat să facem un joc foarte bun și ne-a ieșit, ne-a ieșit foarte bine, chiar dacă în prima repriză ne-au dominat foarte clar, în a doua am avut și noi ocazii. Nu putem fi nefericiți pentru că prima repriză să spunem că a fost a lor, iar noi 20 de minute am fost peste ei. A fost un rezultat echitabil. Pentru noi este trist că nu avem suporterii alături de noi, acum doi ani a fost o cu totul altă atmosferă dar noi trebuie să ne facem treaba cu sau fără suporteri.

A fost important că am revenit în joc. E important că joc la echipa de club meci de meci și asta se vede în jocul meu. Golul lui Ciobanu a fost un gol extraordinar. Marius Marin e căpitanul nostru, normal că trebuia să ne țină un discurs ca să ne motiveze. Nu cred că s-au schimbat multe la echipa națională, plecăm tot cu mingea la picior de la portar și cred că asta este bine pentru noi.

Cu Ungaria nu știu dacă suntem favoriți, noi trebuie să câștigăm acest meci. Meciul Ungariei de aseară îl vom viziona în această seară”, a spus Vlad.