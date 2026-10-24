Euforie după FCSB – Rapid 4-1! Jucătorii, asaltați de fani: „Boutoutaou! Boutoutaou!”. Video

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Sute de fani ai FCSB au gustat din plin victoria echipei lor cu Rapid, scor 4-1. Entuziasmul de după venirea lui Laurențiu Reghecampf la echipă se simte, iar acum jucătorii care în urmă cu 5 etape erau criticați de toată lumea sunt tratați ca niște vedete.

Fanii i-au luat cu asalt pe jucătorii FCSB-ului și le-au cerut autografe și fotografii

au avut nevoie de minute bune pentru a parcurge traseul de câțiva metri până la autocar, pentru că s-au oprit să stea de vorbă cu fanii, să se fotografieze cu aceștia și să le acorde autografe.

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Un succes mare a avut Adrian Stoian, tânărul atacant al celor de la FCSB. Fanii s-au înghesuit să facă poze cu acesta și l-au poreclit „Golden Boy” sau „Star Boy”. De un tratament preferențial a avut și Aymen Boutoutaou, fotbalist care acum câteva etape era intrat în dizgrația patronului, care voia să-l vândă cu orice preț.

Un fan entuziasmat i-a reamintit că s-a mai pozat cu el și i-a purtat noroc în această seară. „Îți aduci aminte că am făcut poză după meciul cu Petrolul? Ți-am zis că vei înscrie, da?”, și-a adus aminte fanul. „Mulțumesc, mulțumesc”, i-a răspuns algerianului, când acesta i-a confirmat că îl ține minte. Mai mult, scandările „Boutoutaou, Boutoutaou” au răsunat în parcarea stadionului.

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Meme Stoica și Boutoutaou au fost favoriții fanilor la sesiunea de autografe de după meci

, însă, iar unii dintre ei i-au certat pe stewarzii care se asigurau că fotbaliștii nu pierd prea multă vreme și se urcă în autocar. „Lasă-i, îi bagi în autocar. Lasă-i sa facă poze cu copiii. Ești bodyguard-ul lor?”, a răbufnit un suporter.

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Ca o vedetă a fost primit și Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB fiind felicitat în cele din urmă pentru că l-a adus pe Boutoutaou la FCSB. „O afacere bună! O să îl vindeți pe mulți bani!”, i-a transmis un fan. „Acum e bun?”, a răspuns râzând Meme Stoica, evident mulțumit că le-a închis gura tuturor criticilor care nu mai credeau că fotbalistul adus din Franța mai poate să se impună la FCSB.

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După 10 minute de acordat autografe și pozat cu fanii, Meme Stoica le-a dat acestora mai multe sticle de apă din autocar, un gest care a fost apreciat de toată lumea.