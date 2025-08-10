Euforie la Unirea Slobozia după victoria cu FCSB: ”Dumnezeu le așază. Putem să ne batem”

În ciuda numeroaselor ocazii pe care FCSB și le-a creat, Unirea Slobozia s-a impus cu 1-0 după . O mare parte din victorie i se datorează portarului Denis Rusu.

Jean Vlădoiu, prima reacție după FCSB – Unirea Slobozia 0-1

Imediat după , din etapa a 5-a a SuperLigii, Jean Vlădoiu, antrenorul din acte al ialomițenilor, a mărturisit că aștepta să vină și momentul în care Unirea va încurca marile forțe ale fotbalului intern.

”A fost victoria băieților, o victorie muncită. Se vede că am lucrat, dar degeaba am câștigat dacă nu vom bate Metaloglobus. Dumnezeu le așază. Am spus-o de când am venit la Slobozia alături de Andrei Prepeliță că la ce lot avem, ce jucători avem și unitatea grupului, noi putem să ne batem.

Mă așteptam ca la un moment dat să încurcăm și echipele care au dominat fotbalul românesc. Am jucat foarte bine și la CFR. Jos pălăria pentru băieți, dar de mâine ne pregătim de următorul meci”, a declarat Vlădoiu, conform .

Vlădoiu a prevestit victoria din Ghencea

Interesant este faptul că fostul internațional a afirmat și înainte de partidă că FCSB și s-a arătat extrem de încrezător că Unirea Slobozia va reuși să câștige puncte în duelul contra campioanei.

”Un meci foarte important pentru noi, jucăm împotriva unei echipe foarte puternice. FCSB nu mai are nevoie de nicio prezentare. Am văzut că a reușit o victorie in extremis în Europa League, noi suntem pregătiți, mergem în Ghencea să luăm punct sau puncte.

Băieții s‑au pregătit foarte bine în această săptămână, am văzut acea ambiție, determinare, sperăm să o avem și la ora jocului pentru că doar așa ne putem realiza obiectivul și, de ce nu, să facem o surpriză în Ghencea”, spunea Jean Vlădoiu.