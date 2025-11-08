Euforie pe Giuleşti după ce Rapid a ajuns lider în SuperLiga! Costel Gâlcă, cel mai aclamat. Video

ADVERTISEMENT

Atmosferă de nedescris în Giulești la finalul meciului Rapid – FC Argeș 2-0. Fotbaliștii și galeria au sărbătorit atât victoria, cât și faptul că echipa a urcat pe locul 1 în SuperLiga. Fanii l-au ovaționat la scenă deschisă pe Costel Gâlcă.

Rapid e pe locul 1 în SuperLiga

Rapid a profitat de înfrângerea lui FC Botoșani, scor 0-2, cu Farul Constanța, și e lider autoritar în SuperLiga. Echipa lui Costel Gâlcă a învins-o cu 2-0 pe FC Argeș și are acum un avans de 3 puncte în fruntea clasamentului.

Această performanță, de la finalul primelor 16 etape, a produs o mare bucurie în Giulești. La finalul meciului cu piteștenii, jucătorii grupării de sub Podul Grant au cântat alături de galerie „Cine e pe primul loc, cine e pe primul loc, Rapidul e, Rapidul e!”.

Cel mai ovaționat om de la Rapid a fost antrenorul Costel Gâlcă. Fanii giuleșteni și i-au scapat numele minute în șir. Cu Gâlcă la timonă, Rapid e cea mai bună echipa din SuperLiga. Alb-vișiniii nu doar că sunt pe locul 1, dar au și cea mai bună ofensivă și cea mai bună apărare din campioant, golaveraj 29-12.

De când n-a mai câștigat Rapid titlul

Deși este o echipă de tradiție, cu 102 ani de istorie, Rapid nu are în palmares decât trei titluri de campioană. Pe ultimul l-a câștigat în sezonul 2002-2003, când antrenor era „dinamovistul” Mircea Rednic. Celelalte două titluri câștigate de Valentin Stănescu și Mircea Lucescu, în 1967, respectiv 1999.

Rapidiștii speră ca Gâlcă Tehnicianul în vârstă de 53 de ani știe cum e să câștigi campionatul în SuperLiga. A făcut-o în sezonul 2014-2015, când a luat titlul cu FCSB.