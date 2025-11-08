Sport

Euforie pe Giuleşti după ce Rapid a ajuns lider în SuperLiga! Costel Gâlcă, cel mai aclamat. Video

Rapid este pe primul loc în SuperLiga după victoria cu FC Argeș, scor 2-0. La finalul meciului, fanii alb-vișinii au fost în delir, numele lui Costel Gâlcă fiind cel mai aclamat pe Giulești
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
08.11.2025 | 23:07
Atmosferă de nedescris în Giulești la finalul meciului Rapid – FC Argeș 2-0. Fotbaliștii și galeria au sărbătorit atât victoria, cât și faptul că echipa a urcat pe locul 1 în SuperLiga. Fanii l-au ovaționat la scenă deschisă pe Costel Gâlcă.

Rapid e pe locul 1 în SuperLiga

Rapid a profitat de înfrângerea lui FC Botoșani, scor 0-2, cu Farul Constanța, și e lider autoritar în SuperLiga. Echipa lui Costel Gâlcă a învins-o cu 2-0 pe FC Argeș și are acum un avans de 3 puncte în fruntea clasamentului.

Această performanță, de la finalul primelor 16 etape, a produs o mare bucurie în Giulești. La finalul meciului cu piteștenii, jucătorii grupării de sub Podul Grant au cântat alături de galerie „Cine e pe primul loc, cine e pe primul loc, Rapidul e, Rapidul e!”.

Cel mai ovaționat om de la Rapid a fost antrenorul Costel Gâlcă. Fanii giuleșteni par să fi trecut peste trecutul stelist al tehnicianului și i-au scapat numele minute în șir. Cu Gâlcă la timonă, Rapid e cea mai bună echipa din SuperLiga. Alb-vișiniii nu doar că sunt pe locul 1, dar au și cea mai bună ofensivă și cea mai bună apărare din campioant, golaveraj 29-12.

De când n-a mai câștigat Rapid titlul

Deși este o echipă de tradiție, cu 102 ani de istorie, Rapid nu are în palmares decât trei titluri de campioană. Pe ultimul l-a câștigat în sezonul 2002-2003, când antrenor era „dinamovistul” Mircea Rednic. Celelalte două titluri câștigate de Valentin Stănescu și Mircea Lucescu, în 1967, respectiv 1999.

Rapidiștii speră ca Gâlcă să le aducă la finalul stagiunii cel de-al patrulea titlu din istorie. Tehnicianul în vârstă de 53 de ani știe cum e să câștigi campionatul în SuperLiga. A făcut-o în sezonul 2014-2015, când a luat titlul cu FCSB.

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
