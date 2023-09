Exclusiv. Ce spune Eugen Neagoe de o revenire la U Craiova în locul lui Reghecampf

Eugen Neagoe poate reveni în Bănie după doar câteva luni! . FANATIK a stat de vorbă cu fostul antrenor al „leilor”.

Eugen Neagoe, surprins de plecarea lui Laurențiu Reghecampf de la Universitatea Craiova: „Dacă am o discuție, pot să spun atunci”

pentru FANATIK după ce Universitatea Craiova a rămas fără antrenor: „M-ați luat prin surprindere. Mă uitam la meci acum, la FC Argeș cu Unirea Dej. Nu știam că a plecat Reghe. Eu nu am vorbit cu nimeni. La ce să fiu dispus?

(n.r. Poate o să fiți contactat) Asta e altceva. Dacă am o discuție cu cineva, pot să spun atunci. Dar dacă nu am? Sincer vă spun…”, a spus „Geană”.

Eugen Neagoe a antrenat-o ultima oară pe Universitatea Craiova în perioada ianuarie-iulie 2023 și acum e aproape să facă rocada cu Laurențiu Reghecampf.

Eugen Neagoe și pe lista celor de la FC U Craiova 1948: „Ar putea fi o variantă”

Adrian Mititelu Jr. a vorbit despre posibilitatea ca : „Sigur Eugen Neague face parte din variantele antrenorilor liber de contract care sunt foarte interesanți. Ar putea fi o variantă pentru noi cu siguranță.

Este un antrenor fără echipă, noi nu negociem cu antrenori sub contract așa cum se scrie în presă. Că ne place un antrenor de la altă echipă sau că ne-am dorit să îl putem avea e partea a doua. Dar să-i spunem să renunțe și să vină la noi, nu am făcut treaba asta.

Noi căutăm un antrenor competent pe stilul nostru. Neagoe este un antrenor interesant, mi-a plăcut cum a jucat CSU sub comanda lui. Exceptând unele ghinioane, a avut un retur bun de campionat”.

Demis din superstiție de Mihai Rotaru: „Asta a fost discuția”

Antrenorul a surprins la plecarea din Bănie și : „Dureros este întotdeauna când te desparţi de o echipă. Chiar nu am ce să îmi reproşez. Nu mă aşteptam, doar ce a început campionatul. Au trecut două etape, nu am primit gol, nu am pierdut.

Şi discuţia pe care am avut-o cu patronul a fost aceeaşi. Nici domnul Rotaru nu a avut ce să îmi reproşeze. Mi-a spus că m-a schimbat din superstiţie. Ştiţi că sunt foarte sincer.

Ghinionul şi superstiţia, despre asta a fost vorba. Asta a fost discuţia mea cu domnul Rotaru. Chiar nu am ce să reproşez nimănui”.