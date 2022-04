Eugen Cristea aniversează azi 70 de ani. De ce el şi soţia sa nu au avut copii

Renumitul actor Eugen Cristea împlinește măreața vârstă de 70 de ani luni, 18 aprilie 2022.

Eugen Cristea a împlinit 70 de ani

Artistul care a jucat în numeroase piese de teatru la Teatrul din Timișoara și Teatrul I.L. Caragiale din București, va petrece și în acest an alături de cei mai apropiați oameni.

Așadar, actorul Eugen Cristea schimbă prefixul și intră într-o nouă etapă a maturității vieții sale. Pe lângă cariera sa artistică, acesta se poate lăuda și cu o viață personală plină de trăiri unice.

ADVERTISEMENT

De ce nu au avut copii Eugen Cristea şi Cristina Deleanu

Se spune că un om este împlinit dacă sădește un pom, își construiește o casă și face un copil. Teoria nu este valabilă și în cazul actorului Eugen Cristea. Deși nu are copii, artistul este mulțumit de viața sa.

Bărbatul a spus, la un moment dat, că lipsa copiilor nu l-a afectat foarte tare și că și-ar fi dorit, totuși, să fie tată, dar soarta a decis altfel.

ADVERTISEMENT

„Nu s-a legat, nu s-a pus problema. E parțial un regret. Întâlnirea noastră a avut loc mai tărziu. Eu nu am prea dorit sau nu s-a ivit. Eu de 58 de ani nu am concediu, am muncit foarte mult. M-am gândit de foarte multe ori.

Eu am foarte mulți prieteni tineri și am lăsat ceva acestor tineri. Ei își doresc să mă întrebe ce și cum sau să le propun eu niste gândiri, am încercat să las și am multiplicat astfel persoana noastră”, a declarat la un moment dat Cristina Deleanu,

ADVERTISEMENT

Eugen Cristea şi soţia sa, o poveste de dragoste veche de decenii

Cu toate că nu a devenit părinte, actorul Eugen Cristea este foarte fericit cu relația pe care o are cu Cristina Deleanu. Cei doi sunt de 38 de ani împreună, adică aproape 4 decenii.

Secretul relației celor doi constă în acceptarea reciprocă. Amândoi au știut cum să acționeze în momentele de cumpănă și s-au susținut de fiecare dată.

ADVERTISEMENT

Fie că era vorba despre alegeri personale sau chestiuni ce țin de actori, Eugen și Cristina au știut să își ofere cele mai bune sfaturi posibile.

ADVERTISEMENT

„Permit să mulțumesc lui Dumnezeu că suntem un cuplu de atâția ani. Vreau să mulțumesc soției mele pentru echilibrul pe care soția mea îl aduce în casă”, a declarat acum doi ani actorul la Observator.

Cei doi artiști, pe lângă actorie, cochetează cu pictura. Eugen mai are și o altă pasiune despre care rar vorbește în public. este înnebunit după chitară, instrument la care cântă din când în când.

„Asta e pentru noi. Cochetăm cu niște scrieri, mai scriem la niște reviste unde avem succes”, a spus Cristina Deleanu în reportajul

Eugen Cristea a jucat în o serie de piese de teatru cu mare priză la publicul din toată țara. La Timișoara s-a făcut remarcat în partiurile din „Comedia erorilor”, „A cincea lebădă”, „Nu suntem îngeri” sau „O noapte furtunoasă”.

La I.L. Caragiale, în București, a jucat, printre altele în „Pictorul”, „Moartea unui comis-voiajor” și nu în ultimul rând în „Revizorul” de Gogol.

Cu toate acestea, marele succes l-a cunoscut în televiziune, acolo unde a prezentat mai multe emisiuni pentru copii. Cea mai cunoscută este, de departe, “Feriţi-vă de măgruş”, difuzată de postul public de televiziune, în perioada 1990-1997. Ulterior, acesta a mai prezentat şi o altă producţie destinate celor mici, tot la TVR, numită “Kiki, Riki, Miki”.

De asemenea, a moderat şi emisiuni precum “Ceaiul de la ora 5” sau “Ghici cine vine la mine”.

În ceea ce priveşte muzica, Eugen Cristea a fost membru în Cenaclul Flacăra şi a avut chiar şi propria sa trupă de folk-rock-blues, numită Atelier, alături de care a luat parte la mai multe concerte.