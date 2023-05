Eugen Mihăescu de la ‘Krypton’, dezvăluiri exclusive: “Sunt un om care și-a câștigat pariurile cu viața”

Eugen Mihăescu de la ‘Krypton’, dezvăluiri exclusive. Cunoscutul artist mărturisește că și-a câștigat pariurile cu viața și ne povestește totul despre cariera lui.

Eugen Mihăescu: “Am câștigat și timpul pe care l-am pierdut”

Eugen Mihăescu, fondatorul trupei ‘Krypton’, ne dezvăluie, într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, că este un bărbat care și-a câștigat pariurile cu viața. Aflăm cum i-a venit ideea să înființeze o trupă rock și cine i-a dat ideea numelui trupei.

Eugen Mihăescu mărturisește că mereu a fost un rebel dar a avut cei 7 ani de acasă și că a avut multe bătăi de cap atunci când s-a îndrăgostit pentru prima dată. Cunoscutul artist își aduce aminte că, atunci când a venit cu primii bani câștigați acasă, părinții lui au crezut că i-a găsit undeva și aflăm cum arată femeia perfectă pentru el.

”Am întâlnit marea mea dragoste și de-atunci suntem împreună: eu și chitara”

Cum ți-a venit ideea să faci o trupa rock, în 1982? Cum a fost începutul?

-La şapte ani am fost îndrumat de părinți să învăț să cânt la pian, ceea ce m-a învățat să-nțeleg ce înseamnă armonia. Doi ani mai târziu, am întâlnit marea mea dragoste și de-atunci suntem împreună: eu și chitara. Fiecare dintre noi are parte de o înclinație spre ceva și asta încă din anii copilăriei. Evident că intervine și rolul destinului, dacă ‘îți face cu ochiul’ spre a-ți împlini un vis. Mie mi-a dat Dumnezeu acest dar divin și-I mulțumesc în fiecare zi. Căci nu e o vocație, meserie, sau stil de viață pe care să-l dobândești după absolvirea unei școli anume.

După ce am aprofundat cele câteva etape de a înțelege muzică, era normal să-mi doresc și o cale de exprimare. În așa fel încât mesajul meu să ajungă la public! În felul acesta am început să visez. Să visez la o formație cu care să cânt pe scenele mari, să realizez albume, concerte, să apar la televizor/radio, să ne punem o proprie amprentă. Încă de la ‘începuturi’, m-am hrănit cu rock, ceea ce fac și azi, și hrana asta a devenit un elixir pentru mine.

”Simt că am câștigat și timpul pe care le-am pierdut”

Cum era Eugen Mihăescu de atunci și cum este cel de azi? Ce simți că ai câștigat și ce crezi că ai pierdut?

-Eu, azi? Un om care și-a câștigat pariurile cu viața, un om normal cu toate visele împlinite și cu credință în Dumnezeu. Simt că am câștigat și timpul pe care l-am pierdut.

Cum a fost copilăria ta? Ce nebunii făceai când erai mic?

-Copilăria a fost cea mai frumoasă etapă a vieții, cei mai frumoși ani. Atunci nu te interesau facturile primite, consumul de carburant, taxele și impozitele la casă și mașină. Sau viața politică, scumpirile existente, doar bucuria de a ieși la un fotbal cu prietenii sau la drumețiile prin munții copilăriei mele, din . Cel mai frumos oraș al vieții (râde).

Nebunii? Ca orice copil, am semnat condica și la acest subiect. Dar fiind fermecat de sunetul muzicii, încă din tinerețe am fost mai tot timpul alături de prietena mea, chitara.

Alegerea carierei: “Mama, lucrând în învățământ, mi-a îndrumat pașii spre o carieră ‘solidă’, de viitor”

Erai mai mult băiatul mamei sau băiatul tatei?

-Am ‘furat’ de la amândoi ceea ce am considerat că-mi va contura personalitatea în viața mea, vis a vis de carieră, de educație, de cultură, de a fi OM. Mama, lucrând în învățământ, mi-a îndrumat pașii spre o carieră ‘solidă’, de viitor. Dar nu s-a prins de mine și mult mai mult am urmat ‘drumul’ tatălui meu, el fiind tenor liric la teatrul de Operetă Ion Dacian-București.

Am prins acest gust al scenei cu sonoritățile fermecătoare ale muzicii de când mă lua cu el la repetiții. Atunci i-am cunoscut și pe prietenii lui, nume mari din generația de aur a Operetei ‘Ion Dacian’. Oameni ca Cleopatra Melidoneanu, DorinTeodorescu, Eugen Fănățeanu, David Ohanesian, George Hazgan, Nicu Simulescu, Ludovic Spiess.

“Eram un rebel cu cei 7 ani de acasă”

Cum a fost perioada liceului? Erai timid sau cel mai rebel?

-Timid nu am fost niciodată și această atitudine m-a ajutat mult să pot lua inițiative-constructive în mai multe capitole existente. Mi-a influențat comportamentul cel de toate zilele, evident în limitele caracteristice unui rebel cu cei șapte ani de acasă.

Ai copiat vreodată la vreun examen?

-Da, la teze în liceu, la singura materie care nu mi-a fost ‘prietenă’ niciodată: matematica. De atunci ‘ne-am despărțit’(râde).

“Când m-am îndrăgostit prima dată, multe bătăi de cap am mai avut”

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Da! (aici ar trebui să mă opresc cu răspunsul). Când m-am îndrăgostit prima dată a fost frumos. Asemeni oricărui neinițiat în d’ale dragostei, stoluri de fluturi și miresme de primăvară-fresh mi-au răscolit inima și multe bătăi de cap am mai avut. Evident și palpitații, căci nu știam ‘cu ce se mănâncă’. Atunci a fost ‘prima dată’ dar a ‘doua oară’ am știut rețeta.

“Principalul ‘vinovat’ pentru numele trupei a fost mama”

De la ce vine numele Krypton?

-Principalul ‘vinovat’ pentru acest nume a fost mama (lector universitar la facultatea de biochimie Bucureșți). Văzând că noi, membrii de atunci, căutam un nume, mi-a dat această o sugestie. Krypton – element chimic din familia gazelor nobile (rare). Am supus la vot toate ideile găsite și am ales, în unanimitate, numele Krypton.

Cât succes ai avut la fete, sincer acum? Aveai o trupă rock, erați tineri și superbi, roiau fetele în jurul vostru.

-Cred că orice trupa cu succes la public are parte și de zâmbetele, reacțiile și ‘roitul’ reprezentanțelor sexului frumos. Din punctul acesta de vedere, Krypton a fost o formație tare (sau mult…) iubită (râde, n. red.).

“Momentele penibile îți rămân adânc încrustate în memorie”

Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

-Momente haioase au fost foarte multe, dar cele penibile îți rămân adânc încrustate în memorie. Și aici mă refer la ‘țeparii’ pe care i-am cunoscut în viața de până acum, care trăiesc de pe urma noastră. Mai sunt și azi destui din tagma asta, dar e un capitol pe care să-l discutăm într-un alt interviu căci și acest subiect devine în timp, haios.

“Când m-am întors cu primii bani câștigați acasă, ai mei au întrebat unde i-am găsit”

Mai ții minte când ai câștigat primii bani?

-Aveam deja în palmares foarte multe premii câștigate cu trupa, pe la festivalurile de profil, organizate prin țară. Când m-am întors cu primii bani câștigați acasă ai mei m-au întrebat unde i-am găsit sau unde trebuie să anunțe de valoarea respectivă (râde). Ce-or fi gândit ai mei atunci, că toate concertele sunt pro bono, pe gratis, pe ochi frumoși?

Probabil concepția timpurilor apuse și a multor prieteni, cunoscuți, membrii din familie era că doar participarea în astfel de show-uri (adică festivaluri și concerte) era deja un mare câștig pentru o trupă proaspăt lansată. Așa mi-am reamintit când și cum am câștigat primii bani cu formația Krypton, bani care au produs o enigmă și un thriller în casa părinților mei. Cu ei mi-am cumpărat o stație-amplificare pentru chitară, făcută de Sorin Tudoran, o copie Marshall.

“Poate eu nu sunt bărbatul perfect pentru acea femeie perfectă”

Femeia perfectă pentru tine?

-Poate eu nu sunt bărbatul perfect pentru acea femeie perfectă. Pentru mine, perfecțiunea de care vorbim se află în respectul omului de lângă ține. Din acel loc izvorăsc toate vibrațiile ce tind, ca sentimente, să devină împliniri. Această ecuație ține tot de un termen folosit și în muzică, armonie.

“Nu mi-a reușit din prima, nu-mi permit să dau sfaturi”

Ai experiență așa că te întreb: dacă ar fi să dai un sfat, acum, în ceea privește o căsătorie, care ar fi acela?

-Nefiind un model căruia să-i fi reușit din prima, nu-mi permit să dau sfaturi. Și nici nu iau în considerare ceea ce menționează alți colegi de-ai mei, trecuți prin astfel de ipostaze, cu detaliile și opiniile proprii vizavi de judecățile lor în actul căsătoriilor eșuate. Personal no comment, și parcă chiar pot asocia acest exemplu cu cea a doctorului în gerontologie -geriatrie, care face reclamă unui șampon de regenerare capilară și refacerea părului, el fiind chel.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

-Cu siguranță atunci când părinții mei au plecat spre o lume mai bună. A fost pentru prima dată când am simțit că am pierdut ceva irecuperabil.

“Muzica ce mă-nconjoară e ca o femeie super geloasă”

Ce nu știe lumea despre tine?

-Sunt un om normal ce nu poartă în spate, zi de zi, o scenă cu toate decorurile și nici bagaje pline de farduri la modă. Sunt un om normal, asemeni tuturor. Muzica ce mă-nconjoară e ca o femeie super geloasă și astfel sunt un om fără hobby-uri. Fără prea mult timp liber căci e cu ‘urechile’pe mine 24 din 24 de ore. Nu mă întrebă când mai dorm.

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a ‘urcat’ la cap?

-Nu m-am considerat niciodată celebru. Cât despre ‘celebritate’, nu fac parte din folderul acesta.

“Aș fi mai distant față de omul în care mi-am pus toată încrederea”

Dacă ar fi s-o iei de la început, ce greșeală nu ai mai repeta?

– față de omul în care mi-am pus toată încrederea și speranța. Că prieteniile sunt cimentate în vecii vecilor, iar noi vom deveni matusalemici.

Dacă te-ai întâlni acum cu Eugen cel mic, ce sfat i-ai da?

-Să creadă în visele ce le aduce moș Ene, căci visele vor deveni, în timp, o realitate. Asta i-aș spune de-aș fi Călătorul prin Timp.

“Sunt un globetrotter ce duce mesaje”

Ce planuri și proiecte ai pentru anul 2023?

-Ceea ce fac de o viață. Sunt un globetrotter ce duce mesaje. Acesta e modus-ul vivendi în care mă regăsesc. Alături de colegii mei din trupă, ceea ce reprezintă pentru fiecare dintre noi o a doua familie, ne bucurăm de întâlnirile cu publicul meloman. Prieteni mai vechi și mai noi, adevărat câștig de două generații.

În 2023 am lansat noul nostru album ‘Vremuri Gri’ (cd și vinil), fiind cel de-al 11-lea album din patrimoniul trupei. Avem și în această vară participări la festivaluri importante și multe alte evenimente ce le puteți vedea pe pagină noastră de ,

Anul 2023 reprezintă un rebranding Krypton și pentru că am această ocazie, mulțumesc celor ce au construit în trecut acest nume alături de mine. Mulțumesc și celor ce mi s-au alăturat azi pentru a continua spiritul unui brand ce mai are multe de spus, în cartea rock-ului autohton: Dragoș Moldovan-voce (câștigător Vocea României ediția 2019), Claudiu Macarie-baterie, Humberto Miquillena -bas.