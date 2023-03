Eugen Mihăescu de la Krypton îi face praf pe Aurel Dincă și pe Paula Iorga: “Superficiali, ipocriți, cabotini”

Eugen Mihăescu, fondatorul trupei Krypton, își spune părerea și îi dă replica văduvei lui Leo Iorga, după ce acesta l-a acuzat că l-a dat afară din formație, printr-un mesaj pe whatsapp, pe Aurel Dincă, actualul ei iubit.

Eugen Mihăescu: “Trupa Krypton a renunțat la serviciile domnului Aurel Dincă din `n` motive”

În urmă declarațiilor făcute de Paula Iorga, văduva regretatului Leo Iorga, în legătură cu eliminarea din formația Krypton a lui Aurel Dincă, actualul partener de viață al Paulei Iorga, Eugen Mihăescu vine cu clarificări.

În exclusivitate pentru FANATIK.RO, fondatorul trupei Krypton ne spune care a fost motivul pentru care Aurel Dincă a fost dat afară din trupă și răspunde, cu decență, cuvintelor triviale lansate de Paula Iorga.

“Sunt titularul de drept al acestui brand – Krypton, cu număr înregistrat la OSIM”

“Eu sunt Eugen Mihăescu, fondator Krypton. Sunt titularul de drept al acestui brand – Krypton, cu număr înregistrat la OSIM, cu o vechime de 38 de ani. Sunt compozitorul și textierul mai multor piese ce figurează pe cele 11 albume din patrimoniul acestei trupe. Puteți verifica pe Wikipedia cât și pe alte surse media.

Precizez aceste notații încă de la bun început pentru a se înțelege clar verticalitatea directă și asumarea propriilor răspunsuri în acest murdar “scandal”, referitor la excluderea fostului membru Aurel Dincă. Subiect în care domnul “Auraș” este reprezentat de doamna Paula Iorga?! Citind cu atenție articolul, reiese un prim semn de întrebare! Ce rol are această doamnă (Paula Iorga), apărută abia acum un an în viața fostului nostru coleg?

Ce rol are dânsa în ecuația Krypton, căci nu apare pe niciun proiect Krypton. Și nici la repetițiile noastre nu i s-a văzut chipul de către niciunul dintre noi!”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Eugen Mihăescu.

“Frustrarea este o boală ce o vedem și o simțim proeminentă în ADN-ul oamenilor superficiali”

Paula Iorga declară că, la un moment dat, au existat niște certuri între Eugen Mihăescu și Aurel Dincă, dar nu a fost nimic serios. Îl și acuză pe fondatorul trupei Krypton de ‘lașitate’ pentru concedierea printr-un mesaj pe whatsapp.

“Atât știm și respectăm, imaginea dânsei e încă ancorată în termenul de soția unui mare artist – Leo Iorga. Cu siguranță, trăind “o tempora” lângă un astfel de nume de referință din lumea-rock, a fost “hrănită” cu “n” articole în spațiul media, un spațiu virtual ce azi îi este din ce în ce mai limitat, mai ostil!

Frustrarea este o boală ce o vedem și o simțim proeminentă în ADN-ul oamenilor superficiali, ipocriți, cabotini. Cuvintele triviale ce mi-au fost adresate de Paula Iorga, în toată această perioadă de când noi, trupa, l-am exclus pe Aurel Dincă, m-au făcut totuși să răspund, cu decență, .

În 4 decenii de activitate m-am ferit de astfel de subiecte murdare, le-am evitat, le-am “aruncat la coș” și Dumnezeu mi-a arătat de fiecare dată drumul spre lumină, drum pe care merg și azi, lăsând lupii să urle.

Și noi, Krypton, asemeni altor formații cu nume importante din cartea rock-ului autohton, am trecut și prin etape mai puțin bune. Dar am știut, de fiecare dată, să nu creăm valuri negre și tulburi în jurul nostru. Știm cu toții că succesul obținut poate fi chiar cheia ce deschide ‘cutia Pandorei’ în care zac orgoliile, vanitățile și mândriile personale.

“Am avut alături de mine muzicieni de top, de calibru, nume importante cu care am construit fundația acestui brand”

Am avut alături de mine muzicieni de top, de calibru, nume importante cu care am construit fundația acestui brand și am scris pagini importante în această carte a rock-ului, realizând albume ce stau mărturie trecerii noastre prin timp și spațiu.

Îi amintesc de fiecare dată, și în concerte și în interviuri, căci trupa asta nu s-a numit și nu se numește ‘Eugen Mihăescu’, ci Krypton. Lor le mulțumesc de fiecare dată! Gabi “Guriță” Nicolau, Dragoș Docan, Lupu “Lapi” Răzvan, Sorin Voinea. Ei reprezintă fundația casei Krypton. Evident că etapele ce au urmat au inscripționat și alte nume azi sonore“, mai spune Eugen Mihescu, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“Trupa KRYPTON a renunțat la serviciile domnului Aurel Dincă din “n” motive pe care nu vrem să le aruncăm în ochii și gura presei”

Paula Iorga declară că Aurel Dincă a început să fie și compozitor în formația Krypton, pentru că are o piesă de album, ‘Fire În The Sky’, varianta din 2018 de la Eurovision. Ea ne-a dezvăluit că este foarte nemulțumită că se va lansa un album cu vocea lui, deși el nu este prezent. Eugen Mihăescu clarifica situația însă.

“La ora marilor despărțiri, atunci cand ceasurile noastre au început să arate ore confuze, fiecare si-a ales drumul lui în viață. Între noi, fundația casei, foști colegi de scenă, nu s-au “născut” astfel de tsunami-uri de ură, otravă și vorbe murdare! Am fost rugat de doamna Paula Iorga să nu mai fac referire la aceste nume în concerte și interviuri pentru că “doar prezentul contează”! Prezentul acesta e strict dependent de trecut, i-am răspuns!

Referitor la acest album, ‘Vremuri Gri’, Aurel Dincă este semnatarul de drept doar a unei singure piese: Pleacă nu mai sta. Eu orchestrez în totalitate această lucrare! Drepturile ce i se cuvin sunt semnate la UCMR, evident și la Universal Music. Noi, trupa Krypton, am renunțat la serviciile domnului din “n” motive pe care nu vrem să le aruncăm în ochii și gura presei”, mărturisește Eugen Mihăescu.

“Aurel Dincă știe foarte clar care a fost motivul despărțirii de KRYPTON, doar că nu dorește să-l facă public”

Declarațiile date de Eugen Mihăescu sunt confirmate, pentru FANATIK, și de alți membri ai trupei. “Ne-am dorit mai mult de la el. I-am dat sfaturi și curaj de fiecare dată la intrarea în scenă. Dar, parcă mereu, îl reținea ceva mai puternic decât vorbele noastre.”, spune Humberto Miquilena, bass-istul trupei.

“Cert e un singur lucru! Aurel Dincă știe foarte clar care a fost motivul despărțirii de Krypton, doar că nu dorește să-l facă public. Îl privește în mod direct!”, declară Macarie Marius & Claudiu, bateriștii de la Krypton.

“Aș vrea să clarific faptul că Eugen m-a sunat în data de 23 August 2022, când m-a întrebat dacă vreau să fac parte din trupa Krypton. Răspunsul meu atunci a fost `mă voi gândi`!

Următoarea discuție telefonică a fost, cred, o săptămână sau două mai târziu. Atunci i-am și dat răspunsul pozitiv și am acceptat să fac parte din trupa Krypton. Prima repetiție cu băieții a avut loc în luna octombrie 2022”, spune Dragoș Moldovan, vocalistul trupei.

“Sper că Paula Iorga să-și ocupe timpul cu părți frumoase din viață și nu cu ura și cu otrava zilnic aruncată asupra formației noastre”

Eugen Mihăescu dorește că Paula Iorga să se ocupe mai bine de marketing-ul și promovarea artistului Aurel Dincă și să lase ura și otrava aruncată zilnic asupra formației Krypton.

“Sper că, într-un final al acestor plângeri nejustificate în anumite publicații, doamna Paula Iorga să se ocupe de marketingul și promovarea albumului artistului Aurel Dincă. Acest aspect include foarte multe etape, ocupându-și timpul cu părți frumoase din viață și nu cu ura și cu otrava zilnic aruncată asupra formației noastre, formație ce până mai ieri i-a asigurat și lui Auraș un trai mai decent”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Eugen Mihăescu.