Eugen Neagoe a desființat arbitrajul după Petrolul – Csikszereda 1-1: „Viciere de rezutlat. Sunt niște dictatori, treziți-vă!”

Un nou scandal la adresa arbitrajului după meciul Petrolul – Csikszereda 1-1. Eugen Neagoe a avut o reacție dură la finalul partidei de pe „Ilie Oană”, atacându-l pe „centralul” George Cătălin Roman și brigada sa.

Concluziile amare ale lui Eugen Neagoe după Petrolul – Csikszereda 1-1

Petrolul a scos doar o remiză în , acasă cu Csikszereda, echipă cu care se va duela din nou în play-out-ul ce urmează. Deși rezultatul a fost echitabil pentru ambele părți, nu au lipsit tensiunile.

Antrenorul „lupilor galbeni” a acuzat faptul că arbitrul a acordat o lovitură de pedeapsă mult prea ușor pentru oaspeți, dar și că formația sa nu a primit penalty la duelul dintre , și portarul Eduard Pap, din minutul 26.

„Cu ușurință s-a acordat acel penalty (n.r. pentru Csikszereda), dar ce pot să mai zic. Noi avem penalty clar în prima repriză (n.r. în minutul 26), îi dă portarul în cap lui Dulca. Vorbim că avem VAR, AVAR, e o batjocură. Nici măcar bun simț nu avem, o rușine.

Asta e viciere de rezultat, când nu dai penalty la 0-0. Îi dă portarul cu pumnul în cap. Mai penalty decât ăsta care este? E rușinos, este jenant. Trebuie să faci scandal la fiecare meci? Ei (n.r. arbitrii) chiar nu se gândesc la noi deloc? Vorbim să ne comportăm elegant, frumos, dar ei se gândesc la noi?

Noi muncim în fiecare zi, la fel ca și ei. Ei vin cu o dezinvoltură așa, te persiflează, îți dă și cartonaș. Nici să vorbesc nu am voie? Am văzut meciuri în cupele europene. Vin antrenorii, mă uit la Simeone, mai are puțin și calcă tușa, se intră pe teren. Arbitrii îi atrag frumos atenția!”, a spus Eugen Neagoe.

Eugen Neagoe i-a făcut praf pe arbitri și se teme în play-out

Eugen Neagoe a criticat atitudinea „cavalerilor fluierului” din România, pe care i-a făcut „dictatori”. Tehnicianul i-a dat dreptate lui , și se teme pentru ceea ce urmează în play-out.

„La noi sunt dictatori. Nici nu stau cu tine de vorbă. Oameni buni, treziți-vă. Avea dreptate Gică Popescu. Cine țină mai tare, ăla e mai șmecher. Asta trebuie să faci. Nu ai voie să spui ceea ce vezi? Dacă e penalty, dă penalty. Poate ratăm.

Acum la fiecare meci e scandal. Oamenii țipă și au dreptate. VAR-ul nu a rezolvat nimic. Intervine doar când vrea, pentru cine vrea. Ar trebui să se gândească foarte bine la ce au de făcut pentru că încep play-off-ul și play-out-ul. Îmi este teamă”, a declarat Eugen Neagoe, potrivit