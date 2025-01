Eugen Neagoe a explodat în Antalya: “Amatorism la Buzău e puțin spus. Bașkanilor, mai vreți echipă în prima ligă? Suntem din Las Fierbinti și Atletico Textila!”. Video

. Printre cluburile aflate în Turcia se află și Gloria Buzău, care a disputat deja două meciuri amicale. , antrenorul formației buzoiene, Eugen Neagoe, a avut un discurs manifest.

Eugen Neagoe a explodat în Antalya: “Amatorism la Buzău e puțin spus. Bașkanilor, mai vreți echipă în prima ligă? Suntem din Las Fierbinti și Atletico Textila!”

Gloria Buzău se află în acest moment pe ultimul loc din Superligă, cu doar 16 puncte acumulate în primele 21 de etape. Antrenorul echipei, Eugen Neagoe, nu a mai suportat situația în care se află clubul și a aruncat cuvinte grele.

Concret, Eugen Neagoe a criticat conducerea clubului Gloria Buzău. Antrenorul susține că lotul este unul foarte „subțire” și că jucătorii se antrenează în condiții greu de imaginat.

Ba mai mult, tehnicianul a mărturisit că sunt slabe șanse ca echipa să se salveze de la retrogradare, iar dacă acest lucru se va întâmpla, jucătorii ar trebui să se bucure ca în cazul câștigării unui titlu. Neagoe a comparat situația de la Gloria Buzău cu serialele de comedie de pe ProTV, Atletico Textila și Las Fierbinți.

„A fost un antrenament util, au fost niște jucători care au jucat 90 de minute, așa cum a fost planificat. Avem puțini jucători în lot și chiar nu puteam să îi schimb pe toți. A trebuit să discut cu ei și să văd cum se simt, pentru că au jucat și în urmă cu două zile.

Eu îmi doresc să vină jucători, am discutat lucrul acesta. Din noiembrie am tot discutat, am făcut liste, dar nu s-a mișcat absolut nimic. Mai bine întrebați bașkanii noștrii ce vor să facă, pentru că eu sincer am obosit, nu știu ce pot să fac!

(n.r Bașkanii de care vorbeați mai vor să păstreze echipa în prima ligă?) Nu știu, sincer! Să îi întrebați. Am auzit când am ajuns la stadion că s-a desființat și echipa de handbal, îmi pare rău.

(n.r Au făcut această mișcare pentru a salva fotbalul) Atunci ne trebuie niște salvamari, pentru că altfel nu putem să salvăm. Avem probleme financiare, suntem neplătiți de ceva timp. Ca să fiu corect, suntem plătiți parțial pe octombrie.

„Amatorism este puțin spus”

(n.r Ce v-a atras la acest proiect?) Sincer? Acum este târziu, suntem aici. Nu asta e cea mai mare problemă, că avem întârzieri la salarii. Problema cea mai mare este că nu avem unde să ne antrenăm. Noi de obicei mergem cu un autobuz, cu „14-le”, centru-gară. Mergem de obicei la țară, pe un teren. Și aici suntem la țară.

Le-am spus dânșilor că avem nevoie de bază, de teren, dacă vrem să rămânem în liga 1. Amatorism este puțin spus! Vă spun sincer și cu durere în suflet, de când am terminat jocul cu Universitatea Craiova, pe 21 decembrie, pe stadionul „Gloria” din Buzău nu a intrat nimeni să așeze o brazdă pe teren. Vor intra oamenii cu o zi înainte de meciul cu Slobozia, cam asta este situația!

Am un contract, nu pot să plec. Ce mai contează? Aceasta este situația. Sincer, chiar am obosit să le explic în fiecare zi! Nu iau nicio măsură, nicio implicare. Le-am spus, „băi oameni buni, vreți o echipă de fotbal în liga 1?”.

Suporterii din Buzău, care iubesc acest fenomen, vin la jocuri și observă că nu acumulăm puncte. Normal că sunt supărați. Oamenii trebuie să știe tot ce se întâmplă la echipa asta.

„Acești băieți sunt niște eroi. Am face audiență ca Las Fierbinți și Atletico Textila”

Acei antrenori care au fost înaintea mea, cu tot respectul, probabil că nu au vrut să vorbească. Conducătorii au zis că merge și așa, dar nu mai merge! Trebuie să o spunem, nu să băgăm gunoiul sub preș când vin musafirii, iar când pleacă ridicăm preșul.

Acești băieți sunt eroi! Asta pentru ce fac, pentru cum se antrenează. Să vă aduceți aminte de jocuri. Joci cu CFR de la egal la egal și vine Dan Petrescu la final și spune că a avut noroc că a câștigat. Acești băieți merită tot respectul!

Să vedeți cum se antrenează băieții.. o să-l sun pe Șumudică ca să îmi dea telefonul de unde lua anti-cârcelul. Mi-aș dori să se rezolve ceva, pentru ca lumea să facă ceva pentru echipa asta.

(n.r E o minune dacă echipa se salvează?) Oo, mai multe minuni, da! Sincer, nu se poate salva. Dacă ne-am salva, ar fi ca și cum am câștiga campionatul, vă dau cuvântul meu.

Cu tot respectul, eu mă uit la televizor foarte mult, urmăresc seriale și îmi place Las Fierbinți. Mai este și Atletico Textila. Dacă noi facem 2-3 episoade, probabil că vor avea probleme cu noi, pentru că vom face o audiență foarte, foarte mare!”, a spus Eugen Neagoe în Antalya.