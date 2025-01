Eugen Neagoe a făcut anunțul după Gloria Buzău – Unirea Slobozia 3-0: „A semnat. Este jucătorul nostru”. Are trofee cu Viitorul lui Hagi!

Gloria Buzău – Unirea Slobozia a fost meciul nou-promovatelor care a deschis etapa cu numărul 23. . La finalul partidei, la flash-interviu, tehnicianul „lanternei roșii” din SuperLiga României a anunțat transferuri la echipă, unul dintre ele fiind un jucător care a evoluat timp de 5 sezoane și jumătate la Constanța, sub comanda lui Gică Hagi.

Eugen Neagoe, transfer surpriză a unui fost jucător al lui Gică Hagi: „A semnat! Am vorbit și cu un atacant străin”

Buzăul lui Neagoe a făcut spectacol în prima partidă de pe teren propriu din noul an. Buzoienii s-au impus cu scorul de 3-0 în duelul nou-promovatelor și au reaprins flacăra speranței în sufletul suporterilor pentru salvarea de la retrogradare.

Deși a câștigat 3 puncte în partida de vineri seară, Gloria Buzău rămâne pe ultimul loc în primul eșalon al României, la egalitate de puncte cu FC Botoșani, însă cu un meci mai mult disputat.

Tabela a fost deschisă abia în minutul 57 de Isfan. Tavares a reușit să înscrie pentru 2-0, mijlocașul marcând astfel primul gol din cariera sa de fotbalist profesionist, iar tânărul Jipa a închis tabela la 3-0.

La finalul partidei, Eugen Neagoe a tras concluziile partidei și a anunțat două nou transferuri la Buzău, unul dintre jucători fiind Bradley de Nooijer, fundașul dreapta care a evoluat pentru echipa lui Gică Hagi timp de 5 sezoane și jumătate, .

Eugen Neagoe: „Am zis, De Nooijer a semnat, este jucătorul nostru”

”Matos are o problemă de sănătate și îmi doresc să treacă cât mai repede peste ea, să-l avem săptămâna viitoare alături de noi. Alexei (n.r.-Saveljevs) este un jucător de echipă națională, azi a intrat bine. Au fost momente și meciuri în care n-am avut cu cine să venim să schimbăm soarta partidei.

Am mai avut situații de a marca, dar și Unirea Slobozia a avut câteva șanse, cea mai mare a fost la 1-0. Cred că am avut meciuri în care am jucat foarte bine și am pierdut, total nemeritat. Puteam să avem 6-7-8 puncte în plus la modul în care am jucat.

Este bine că am câștigat acum, trebuie să rămânem serioși. Au și ei o zi liberă acum, merită. Am zis, De Nooijer a semnat, este jucătorul nostru. Am mai vorbit cu un atacant străin, vedem ce va fi”, a declarat Eugen Neagoe la finalul partidei.