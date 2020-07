Eugen Neagoe a fost la un pas de moarte acum un an, pe banca lui Dinamo. Pe cine învinovățește: „Au ce și-au dorit!” Exclusiv

Eugen Neagoe a trecut pe lângă moarte în urmă cu un an, pe 19 iulie 2019, în timpul unui meci Dinamo – Universitatea Craiova.

Era antrenorul „câinilor” și în minutul 25, la scorul de 0-0, a făcut infarct pe banca de rezerve. A primit asistență medicală de urgență la fața locului și a fost transportat, după ce a redevenit conștient, la spital.

Era doar al doilea meci oficial ca tehnician al lui Dinamo, tensiunea dintre el și suporteri era la cote maxime, în primul meci al campionatului „câinii” fuseseră umiliți la Ovidiu, de Viitorul, cu 5-0. Iar meciul amintit, cu Universitatea Craiova avea să aducă o nouă înfrângere, 0-2… Dar Eugen Neagoe nu mai era pe banca de rezerve ca să vadă tabela de scor…

Eugen Neagoe a fost la un pas de moarte acum un an, pe banca lui Dinamo. Pe cine consideră vinovați: „Au ce și-au dorit!”

FANATIK l-a contactat pe Eugen Neagoe, este bine, sănătos, acasă, locuiește în București de vreo 10 ani, a lăsat în spate acele momente dramatice, dar nu uită și nu iartă pe cei pe care îi consideră principalii vinovați de ce i s-a întâmplat lui, dar și lui Dinamo…

Domnule Neagoe, astăzi se împlinește un an de la o zi foarte neplăcută din viața dumneavoastră…

– Da, neplăcută, dramatică și foarte importantă. Da, în urmă cu un an m-am născut a doua oară.

Dinamo? Resentimente? Este greu să nu aveți resentimente…

– Nu mă deranjează cu absolut nimic nicio amintire… Sunt ale mele, eu le-am trăit, nu vreau să uit nimic.

Deci nici perioada nefastă de la Dinamo?

– Eu am spus-o întotdeauna: cu oamenii care conduc Dinamo n-am avut nicio problemă, cu ei am rămas în relații bune, chiar nu am ce să reproșez acelor oameni…

„Suporterii au ce și-au dorit. A fost o măgărie tot ce s-a întâmplat… și o mizerie… efectiv o mizerie…”

Dar suporterii?

– Suporterii au ce și-au dorit. Acum nu că am fost eu în acea situație, dar puteți să-mi spuneți dacă s-a mai întâmplat în fotbalul românesc ca un antrenor să fie contestat încă din minutul unu după ce a semnat? Ce minutul… secunda unu, secunda în care a semnat cu echipa respectivă…

Ei și-au dorit să nu ajung eu acolo, dorința li s-a îndeplinit, nici nu mai contează cum… Situația care este acum la Dinamo li se datorează în mare parte lor. Toată atmosfera, tot ce au creat… au oprit autocarul, vă amintiți, au amenințat… adică nu putem să vorbim despre ceva constructiv, nu poți să ai rezultate în condițiile astea…

Iar oamenii au vrut să conducă ei clubul, sunt aproape s-o facă, bravo lor, au ce și-au dorit, ăsta este adevărul…

Nu vreau să-mi mai amintesc ce a fost, a fost o măgărie tot ce s-a întâmplat… și o mizerie… efectiv o mizerie… Dar nu vreau s-o mai răscolesc, eu sunt bine, ei au problemele lor…

„Dumneavoastră dacă ați fi patron și ați fi înjurat în fiecare zi, ar veni să vă dea foc pe la hotel, pe la casă, ați mai băga bani, ați mai plăti ceva?”

Probleme care pornit, totuși, de la Ionuț Negoiță, care nu a mai băgat niciun ban la echipă de atâta timp…

– Acum, sincer, dumneavoastră dacă ați fi patron și ați fi înjurat în fiecare zi, ar veni să vă dea foc pe la hotel, pe la casă, ați mai băga bani, ați mai plăti ceva?

Lucrurile sunt clare, suporterii au ce și-au dorit, în acest moment ei conduc clubul, nu?, am înțeles că ei conduc clubul, nu s-au înțeles așa cu Negoiță?

Au semnat cu Negoiță un memorandum pentru preluarea clubului, dar au apărut spaniolii interesați să cumpere Dinamo… este și problema cu retrogradarea…

– Din păcate da… asta este… se întâmplă așa ceva în fotbal… în momentul când crezi că le știi pe toate, așa se întâmplă. V-am spus, tot ce se-ntâmplă este… ce și-au dorit suporterii, să conducă ei… conduc ei în acest moment. Îmi pare rău pentru echipă, pentru jucători, pentru Dinamo…

„Se puteau construi zece echipe la Dinamo din 22 iulie 2019…”

Ce poate face Gigi Mulțescu în acest moment?

– Din păcate pentru el, este foarte greu să mai facă vreo minune… pentru că a rămas fără jucători. Este o situație foarte grea pentru el.

Dar acum nu mai trebuie să plângă nimeni, să o ia pas cu pas de unde or ajunge, Liga a II-a nu e un capăt de țară dacă nu vor reuși să se salveze, pentru că există și această posibilitate, aduceți-vă aminte că au fost vreo doi ani când Craiova nu mai avea echipă nici în Liga a IV-a sau a V-a și acum, după niște pași bine gândiți este aproape de titlu și mai are o echipă, cea a lui Mititelu, în Liga a II-a. Deci nu e o tragedie că Dinamo este acum în situația asta, nu este nimic ireparabil.

După ce am plecat eu, se puteau construi zece echipe, că am văzut că unii îmi reproșau mie că a căzut echipa… Se puteau construi zece echipe din 22 iulie 2019…

Probabil că nu trebuia să ajung la Dinamo, dar nu mi-am putut imagina că voi fi așa bine primit… în ghilimele… Totul a trecut, însă, acum sunt bine, mi-am făcut și două teste de COVID, rezultatul la al doilea mi-a venit chiar azi… de ziua mea… a doua… tot în ghilimele… sunt sănătos, ceea ce chiar le doresc tuturor! Chiar și suporterilor lui Dinamo! Fără nicio glumă sau ironie.