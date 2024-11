Eugen Neagoe a întrerupt seria de înfrângeri după Gloria Buzău – Poli Iași 2-0: „A pățit-o și Guardiola, nu cred că e fraier”. A anunțat că are și oferte!

Antrenorul buzoienilor a fost deranjat că s-a vehiculat că ar urma să fie dat afară de la Gloria Buzău dacă nu câștigă meciul cu Poli Iași, precizând că are două oferte în acest moment.

Eugen Neagoe, nervos după Gloria Buzău – Poli Iași

Eugen Neagoe a fost nervos chiar dacă cu Poli Iași, scor 2-0: „Este o victorie extraordinară, pe un teren greu. Când muncești, te dăruiești, sigur că poți să câștigi.

Am avut puțin șansă, pentru că și ei au avut ocazii. Ăsta este fotbalul. Cum am avut în alte jocuri o evoluție foarte bună și nu am câștigat, azi am avut dorință, am avut ocazii, dar cred că victoria este incontestabilă.

Pentru treaba asta, le-am dat și o zi liberă. Se trezește un băiat de pe stradă să scrie că e ultimul meu meci la Buzău. Păi el știe când plec eu de aici?”.

„Am două oferte din străinătate!”

Eugen Neagoe a continuat și a spus că a primit telefonic două oferte din străinătate, însă nu se gândește la ele. Totodată, a vorbit și despre parcursul prost al lui Pep Guardiola la Manchester City, într-o paralelă cu situația care s-a petrecut la Gloria Buzău.

„S-a băgat și el în seamă, nici nu știu cine e băiatul ăla! Urât! Dacă avea vreo afinitate… de unde și până unde? Asta e marea lui problemă? Vorbește și el săracul.

Mâine pot să spun și eu că am trei oferte, două chiar le-am primit înainte de meci. Telefonic le-am primit, dar nu pe hârtie. Nu sunt din România și nu stau să vorbesc despre ele”, a .

„Ați văzut, Guardiola se zice că e cel mai bun antrenor și nu a mai câștigat de șase meciuri. Cred că-i antrenează bine Guardiola, nu cred că-i fraier. Până la urmă lucrezi cu oameni”, a mai spus antrenorul Gloriei Buzău.

În urma victoriei, Gloria Buzău rămâne pe ultimul loc în clasament, dar acumulează 16 puncte și se apropie la două puncte distanță de penultimul loc, ocupat de Unirea Slobozia.