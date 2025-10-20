Sport

Eugen Neagoe a lămurit conflictul cu Andrea Mandorlini: „Ce, mă sperii!? Dă-te mai încolo!”

Eugen Neagoe, primele declarații după victoria obținută de Petrolul în fața celor de la CFR Cluj. Antrenorul echipei prahovene a vorbit despre disputa cu Mandorlini.
Alex Bodnariu
20.10.2025 | 23:28
Petrolul s-a impus pe teren propriu în fața vicecampioanei României CFR Cluj, la limită, cu scorul de 1-0. Prahovenii au dat lovitura pe finalul reprizei secunde și au ținut cu dinții de rezultat. La final, Eugen Neagoe a ținut să laude atitudinea elevilor săi.

Petrolul, victorie la limită în duelul cu CFR

Partida de pe Ilie Oană a fost dominată de gazde. Petrolul a arătat mai bine decât CFR Cluj și urcă câteva poziții în ierarhia din Superliga României. În continuare însă, prahovenii se situează în a doua jumătate a clasamentului.

Eugen Neagoe a vorbit despre conflictul cu Andrea Mandorlini. Ce s-a întâmplat, de fapt

La finalul partidei, Eugen Neagoe și-a lăudat jucătorii pentru felul în care au luptat în meciul cu CFR Cluj. În plus, antrenorul celor de la Petrolul a vorbit și despre incidentul din finalul meciului, când a avut loc un schimb de replici cu Andrea Mandorlini.

„Băieții au fost conectați la tot ce am avut de făcut în ultimele săptămâni. Am fost cinci zile la Brașov, într-un mini cantonament. Au făcut un joc bun. Mă bucur pentru cele trei puncte, dar și pentru reacția suporterilor. Suporterii au plecat acasă fericiți.

Nu a fost nimic important. Și eu eram, spre finalul jocului, sub presiunea rezultatului. Și eu, și Mandorlini am reacționat. Nu au fost jigniri. A venit foarte aproape de mine. I-am spus să se dea puțin mai încolo. Ce, mă sperii!? Dă-te mai încolo! Nu mă sperii așa de ușor. Nu am avut timp să discut cu el. Nu am nimic de împărțit cu nimeni.

Sincer, nu știu… CFR mereu a avut puterea să revină. Se poate bate cu șanse reale la play-off. Noi vrem să ieșim din situația asta. Îmi doresc să fie jucătorii bine cu toții”, a declarat Eugen Neagoe la flash-interviu, conform Digi Sport.

