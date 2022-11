Eugen Neagoe a sărit la Marius Croitoru la finalul meciului U Cluj – FC Argeș 1-1: „Nu s-a întâmplat nimic!” Imagini incredibile

Universitatea Cluj , însă „studenții” sunt convinși că meritau să câștige cu piteștenii.

Eugen Neagoe, explicații despre conflictul de la finalul meciului cu Marius Croitoru: „Eram amândoi supărați”

La finalul meciului, Eugen Neagoe s-a dus nervos la Marius Croitoru, iar cei doi și-au aruncat vorbe grele. Antrenorii au fost despărțiți de către staff-uri și de centralul Andrei Chivulete, înainte ca lucrurile să fie scăpate de sub control. .

Marius Croitoru a refuzat să vină la interviuri la finalul partidei, în timp ce Eugen Neagoe a „driblat” elegant reporterii, deși a fost la un pas de bătaie cu antrenorul lui FC Argeș: „Nu s-a întâmplat nimic. Eram amândoi supărați. Am dat mâna apoi, am vorbit și nu am nicio problemă cu el. Îl știu din perioada în care era jucător și mi-a fost adversar”.

nu înțelege cum echipa sa a ratat victoria în acest meci: „I-am felicitat pentru atitudine, pentru jocul pe care l-am făcut în această seară. Ne-am dominat adversarul în totalitate. Un șut pe poartă și un gol. Noi am avut 19 șuturi pe poartă. Am dominat copios și cred că meritam să câștigăm fără doar și poate. Bară… am avut de toate mai puțin goluri.

Am pierdut două puncte mari și vreau să le mulțumesc suporterilor pentru că au fost aproape de noi până la final. Ei apreciază tot ce facem pe teren și când jucăm de maniera asta n-am ce să le reproșez băieților”.

Neagoe a făcut o schimbare inspirată, ceea ce a salvat un punct pentru U Cluj: „Remacle a fost foarte aproape să fie titular. Bic a avut o problemă și am început cu el în caz că nu poate termina jocul. E primul lui gol în campionat și avem un punct și datorită lui. Nu sunt un antrenor defensiv și nu am fost niciodată. Trebuie să jucăm în funcție de adversar. Nu totdeauna ne iese ce antrenăm și ce ne propunem”, a spus antrenorul după U Cluj – FC Argeș 1-1, pentru .

Remacle, mesaj tăios pentru Marius Croitoru: „Vreau să îi dedic golul”

Francezul Remacle a reușit să egaleze pentru Universitatea Cluj, deși a început meciul pe banca de rezerve și nu l-a iertat pe Marius Croitoru: „Sunt fericit că am marcat și dau totul pe teren atunci când joc. U Cluj are suporteri extraordinari și mă bucur că am venit aici. Trebuia să câștigăm și antrenorul mi-a spus să fiu pregătit pentru că ma va trimite pe teren.

Mi-a spus cu cinci minute înainte și eram gata din punct de vedere mental. Au avut doar două ocazii și au luat două puncte. Nu suntem mulțumiți. Trebuie să continuăm la fel și sper că vom câștiga.

Plecăm în vacanță, ne întoarcem pe 3 decembrieși trebuie să câștigăm cu Petrolul. Vreau să îi dedic golul lui Marius Croitoru pentru că am fost la Botoșani la un moment dat”, a declarat autorul golului.

Ioan Filip, frustrat la finalul meciului cu FC Argeș: „Am luat un gol prostesc, de copii”

Ioan Filip a fost și el extrem de supărat după ce echipa sa a ratat ocazii uriașe: „Am început relaxați prima repriză și am luat un gol prostesc, de copii. Parcă nu a vrut să intre azi. Mă bucur că a intrat Remacle și a egalat, pentru că avea nevoie de încredere.

Clar, două puncte pierdute. Am avut 19 ocazii. Joc unde mă pune mister, nu am ce să fac. Încerc să mă ajut pe mine și îi ajut și pe ceilalți”, a spus și mijlocașul Ioan Filip.

Ștefan Vlădoiu: „Cred că meritam să câștigăm detașat meciul ăsta”

Jucătorul împrumutat de Universitatea Craiova la U Cluj e de părere că echipa e pe un trend ascendent: „Am luat gol la singura ocazie și cred că meritam să câștigăm detașat meciul ăsta. Ne dă încredere pentru viitor și e important că am jucat bine. Vorbeam cu băieții înainte de meci că ne împing de la spate. Când ataci te duc spre poartă și îi auzi.

Cred că toată lumea a vorbit că toate meciurile sunt echilibrate. Mioveni a făcut un meci foarte bun și nu cred că mai există favorite. CFR Cluj a câștigat foarte greu. Trebuie neapărat să câștigăm cu Petrolul chiar dacă nu vom face un meci bun”, a spus Ștefan Vlădoiu.