Eugen Neagoe a vorbit despre interesul lui FCSB. Mesajul transmis înaintea meciului cu West Ham: „Știe ce are de făcut”

Eugen Neagoe, care a condus-o pe ”U” Cluj spre victorie în meciul direct cu FCSB, , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Gigi Becali a confirmat interesul pentru cei doi tehnicieni tot în FANATIK, iar înaintea meciului cu Universitatea Craiova din SuperLiga, Eugen Neagoe a oferit prima reacție despre interesul roș-albaștrilor.

Eugen Neagoe, mândru că se află pe lista lui Gigi Becali: ”FCSB e echipă mare”

Eugen Neagoe nu a ezitat și a vorbit la conferința de presă premergătoare meciului cu Universitatea Craiova despre interesul celor de la FCSB de a-l aduce pe bancă, , dezvăluită în exclusivitate în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Antrenorul ”șepcilor roșii” se simte mândru că se află pe lista lui Becali și le-a urat succes roș-albaștrilor înaintea meciului din Conference League cu West Ham, joi, 3 noiembrie, ora 22:00.

”Astea cu listele… Am mai fost pe liste. Și Sorin Cârțu a zis că am fost pe lista Universității Craiova, scurtă sau foarte scurtă, dar n-am ajuns acolo. Când apar astfel de discuții, mai ales în media, orice antrenor trebuie să se simtă bine, atunci înseamnă că munca îi este apreciată. De la discuțiile apărute în presă la ce se întâmplă la FCSB, e cale lungă. FCSB e echipă mare, știe ce are de făcut în bucătăria ei, îi urez succes cu West Ham”, a declarat Eugen Neagoe, la conferința de presă premergătoare duelului cu Universitatea Craiova.

Eugen Neagoe, mesaj clar despre o posibilă plecare la FCSB: ”Concentrarea mea e doar la ”U” Cluj”

Gigi Becali a avut mai multe nume pe lista posibililor înlocuitori ai lui Nicolae Dică pe banca FCSB-ului. Patronul din Pipera a confirmat FANATIK, după ce la timp. FANATIK dezvăluise încă după meciul tur cu Silkeborg, scor 0-5, că tehnicianul de la FC Argeș era preferatul latifundiarului din Pipera.

Chestionat despre o posibilă plecare la FCSB, Eugen Neagoe a răspuns ferm. ”Dacă, dacă… Nu avem despre ce să vorbim, dacă aș fi luat în considerare o eventuală propunere.

Sunt aici, la Cluj, nu mă gândesc decât la meciul cu Craiova, concentrarea mea e doar la U”, a declarat Eugen Neagoe, la conferința de presă.

Eugen Neagoe a vorbit despre duelul ”Universităților” din SuperLiga: ”Băieții sunt la fel de conștienți de importanța meciului”

”Șepcile roșii” o înfruntă pe ”Știința” în etapa a 17-a din SuperLiga. Eugen Neagoe a declarat că partida este la fel de importantă ca cea din etapa trecută cu FCSB, pe care au câștigat-o cu 2-1.

”Ne aflăm în fața unei alte partide importante, la Craiova, după o serie de meciuri tari, cu cele mai puternice formații din campionat, Farul, CFR Cluj, de două ori, și FCSB. Avem același obiectiv precum Universitatea Craiova, 3 puncte, rămâne să vedem dacă ne putem ridica la același nivel precum la partida cu FCSB.

”Poate că trebuia să marcăm mai multe goluri cu FCSB, ne-am creat situații mari, am făcut un joc foarte consistent, până la eliminarea lui Romario Pires, în minutul 57. O eliminare corectă, nici atunci n-am avut nicio reacție la adresa arbitrilor, a fost o decizie corectă, nu cum a fost în alte partide.

”I-am felicitat pe băieți pentru succesul cu FCSB, partida a trecut, acum așteptăm să vedem ce facem cu Craiova. Avem și noi grup puternic, jucători cu mare calitate, cu mare experiență, am mai spus-o, nu m-am înșelat. Le-am zis-o de la prima discuție, băieții își arată valoarea, ne-am dori să arătăm și mai bine. Băieții sunt la fel de conștienți de importanța meciului, sunt concentrați, le-am zis că este istorie partida cu FCSB”