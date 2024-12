Gloria Buzău – Universitatea Craiova, meci crucial pentru Eugen Neagoe: „Mi-aș fi dorit să stau mai mult de 7 luni”

Eugen Neagoe a dezvăluit pentru FANATIK că . Tehnicianul în vârstă de 57 de ani, a vorbit despre acest meci extrem de important pentru ambele echipe.

Eugen Neagoe a trecut peste modul în care a plecat de la Universitatea Craiova: „Nu întotdeauna iese cum îți dorești”

Eugen Neagoe încearcă să salveze Gloria Buzău de la retrogradare și va primi vizita fostei sale echipe, Universitatea Craiova, pe val după victoria cu 2-0 împotriva FCSB-ului și calificarea în sferturile de finală ale Cupei României. pentru FANATIK.

Întâlniți Universitatea Craiova, un meci special pentru dumneavoastră.

– E un meci important pentru mine, dar și pentru echipă. Nu e însă nici prima nici ultima oară când voi juca împotriva Universității Craiova.

Să nu uităm totuși modul în care ați fost îndepărtat de la Universitatea Craiova…

– Da, din păcate asta e viața noastră a antrenorilor. Nu întotdeauna iese așa cum îți dorești. Am plecat totuși în relații OK de la Craiova. E părerea domnului Rotaru că sunt eu ghinionist. Nu pot să îi schimb eu părerea.

Eugen Neagoe a comentat evoluția Universității Craiova după 2-0 cu FCSB: „Am văzut toate meciurile lor”

Mai țineți legătura cu cei de la U Craiova?

– Sigur că vorbesc și cu domnul Cârțu, cu mulți. Eu sunt un produs al Craiovei și nu am cum să rup legăturile cu oamenii care conduc destinele fotbalului din Craiova.

Cum vi s-a părut Craiova la meciul cu FCSB? O să vină cu un moral bun la Buzău.

– Am văzut toate meciurile lor. E o echipă valoaroasă și cred că s-au calificat pe merit. Au avut mai multe ocazii și au dorit foarte mult să meargă mai departe. Asta s-a văzut și din alcătuirea echipei, spre deosebire de FCSB, care a tratat mai lejer. Craiova a fost echipa care a jucat mai bine și și-a creat mai multe ocazii.

Mitriță e unul dintre cei mai importanți jucători, dar sunt mulți valoroși acolo care pot decide meciul în orice moment. Sunt puternici și pot câștiga în fața oricui. Pot câștiga și Cupa României, dar depinde de mulți factori. Să vedem cu cine vor juca și în sferturile de finală. Pot juca împotriva Rapidului sau a lui CFR Cluj. Vor fi dueluri interesante.

Eugen Neagoe e convins că Buzăul se poate salva de la retrogradare: „Nu suntem departe”

Gloria Buzău are mare nevoie de puncte… La fel și Craiova dacă vrea să rămână în cursa pentru titlu.

– Da, avem mare nevoie de puncte, bineînțeles. Totuși nu suntem departe de celelalte echipe. Este foarte important pentru noi să câștigăm și să avem și o evoluție bună.

Cum poate fi contracarată Craiova?

– Ar trebui să jucăm așa cum am făcut-o cu Dinamo sau împotriva lui CFR Cluj. Eu zic că putem să ne ridicăm la nivelul adversarului. Va trebui să fim atenți când pierdem mingea ca să nu avem probleme. Jucăm și acasă și vrem să încheiem anul cu o victorie. Gazonul este destul de prost, dar vom face tot ce ne stă în putință. Avem și noi jucători tehnici care pot face diferența și nu îmi doresc să fie greu terenul.

Ce spune despre șansele Universității Craiova la titlu: „E diferență mică de puncte”

Ce șanse are Universitatea Craiova în lupta la titlu?

– Sincer îți spun că la cum arată clasamentul e posibil orice. Toate echipele din primele 6 care vor intra în play-off vor avea șanse să câștige titlul. Va fi foarte, foarte strâns clasamentul, cum nu a fost în niciun an. E diferență mică de puncte de la locul 1 până la locul 7. Depinde de forma sportivă, transferuri în iarnă sau ce accidentări o să mai apară. Sunt multe de luat în calcul.

Aveți mai multe probleme de lot. Lazar și Ișfan au o clauză de 100.000 de euro la meciurile cu Universitatea Craiova…

– Au clauză. Într-adevăr, nici Lazar, nici Ișfan nu vor fi în lot. Mai avem și alte probleme medicale, dar sper ca până la ora jocului său le rezolvăm. Budescu e în continuare accidentat. Facem tot posibilul să îi avem la acest joc, însă nu știu dacă va fi posibil.

Eugen Neagoe, apel la suporterii din Buzău și amintiri de suflet din ultimul mandat la U Craiova: „Mi-aș fi dorit să am un mandat mai lung”

Sperați să vină mai mulți fani la meciul cu Universitatea Craiova?

– Mi-aș dori mult să fie stadionul plin. Chiar nu știu de ce nu vin oamenii la meci, mai ales că e ultimul meci din acest an. Sper să plece mulțumiți de ce au văzut și de jocul echipei.

Care ar fi cele mai frumoase amintiri de la Universitatea Craiova?

– Am avut jocuri sincer foarte bune. În play-off am fost echipa care și-a dominat adversarii și când nu am reușit să câștigăm. Am avut cea mai bună posesie, șuturi la poartă, indiferent că era vorba de FCSB sau alte echipe. Bară, penalty-uri ratate. Am jucat cu FCSB cu casa închisă ceea ce nu s-a mai întâmplat la Craiova de mult timp. A fost o perioadă frumoasă pentru mine și să mă revăd cu suporterii, să mă întorc acasă. Am stat doar 7 luni și mi-aș fi dorit să fie mai lung.

Eugen Neagoe, o viață pentru Universitatea. A fost pe teren la ultimul titlu al Craiovei

Și ca jucător la Craiova?

– Păi am fost 6 ani la juniori, între 1980 și 1986. Apoi la echipa mare până în 1993. Am revenit 1994, apoi la Extensiv între 1998 și 2003, cu un sezon în 1999 împrumutat la FC Universitatea Craiova. Am reușit să câștigăm cupa și campionatul în 1991 și în 1993 am mai luat Cupa României și am terminat pe locul doi. Am foarte multe amintiri frumoase. Cu mare drag mă gândesc la perioada asta și la orașul Craiova. Îmi doresc însă acum să câștig, așa cum am mai făcut-o.

Aveți un mesaj pentru suporterii Universității Craiova?

– Îi salut cu mare drag și mă bucur că o să îi revăd. Îmi pare rău că sunt adversar, dar rămân unul de-al lor. Mereu e o revedere plăcută cu el.