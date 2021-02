Eugen Neagoe, “bestia nera” pentru Dinamo după ce i-a antrenat pe “câini”! Ce palmares are

Eugen Neagoe este din nou față în față cu Dinamo, echipă pe care a antrenat-o în primele două etape din sezonul 2019-2020. A suferit un infarct în meciul cu Universitatea Craiova și nu a mai putut continua la “câini”. După această experiență, antrenorul nu a mai pierdut decât un meci din șase confruntări directe cu Dinamo.

În vara anului 2019, chiar după ultima etapă, Ionuț Negoiță l-a dat afară pe Mircea Rednic de la Dinamo. Decizia avea să provoace furia suporterilor care au făcut mai multe vizite la hotelul Rin, deținut de fostul patron, pentru a-i amenința pe oficialii echipei.

Eugen Neagoe a ajuns în plin “război” la Dinamo! A făcut infarct în meciul cu U Craiova

În locul lui Mircea Rednic avea să fie ales Eugen Neagoe, iar antrenorul nu avea deloc să fie bine primit. Ba mai mult, conferința de prezentare a lui Neagoe a fost anulată după ce fanii au pătruns în baza de pregătire de la Săftica și au ocupat sala de conferințe. Așadar, Neagoe nici măcar nu a apucat să aibă parte de o prezentare oficială la club.

În acea vară nu a fost niciodată liniște la echipă, iar scandalul a escaladat după prima etapă a sezonului 2019-2020 când Dinamo a pierdut cu 0-5 împotriva Viitorului. Meciul de la Ovidiu a fost întrerupt de suporterii lui Dinamo, care de această dată au intrat pe teren.

A doua etapă programa derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova pe Arena Națională. În climatul beligerant de la club, inima lui Eugen Neagoe nu a mai rezistat și antrenorul a făcut infarct pe bancă.

“Nici măcar nu vreau să îmi mai aduc aminte de asta!”

Din fericire, intervenția rapidă și profesionistă a cadrelor medicale i-a salvat viața antrenorului, care a fost resuscitat la stadion. Din cauza problemei de sănătate, Neagoe nu a mai putut continua la Dinamo.

După câteva luni de recuperare a revenit în iarbă și a continuat să antreneze la nivelul primei ligi. De atunci, Neagoe a mai jucat în șase meciuri împotriva “câinilor” cu Sepsi, Hermannstadt și Astra Giurgiu.

Antrenorul nu a pierdut decât un meci în fața “câinilor” și spune că pentru el perioada Dinamo a fost una urâtă de care nu vrea să își aducă aminte: “Nu este nimic special pentru mine! Am jucat foarte multe meciuri împotriva lui Dinamo, chiar și după acea perioadă urâtă.

Nici măcar nu vreau să îmi mai aduc aminte de asta! De atunci am mai întâlnit de două ori Dinamo și am câștigat o dată și am făcut un egal. Am câștigat foarte multe jocuri contra lor”, a spus Neagoe pentru FANATIK.

În ultimele 6 meciuri directe, Neagoe a pierdut doar un meci împotriva lui Dinamo

Concret, în ultimele 6 meciuri directe, echipele antrenate de Eugen Neagoe au pierdut un singur meci cu Dinamo. În sezonul 2018-2019, Sepsi a pierdut pe teren propriu, scor 0-1, după un gol marcat de Daniel Popa. În celelalte confruntări, antrenorul a înregistrat 2 victorii și 3 egaluri.

Eugen Neagoe a dat vina pe anumiți oameni din staff-ul lui Dinamo care au pus presiune pe el: “La multe cluburi e o presiune uriașă pe antrenor! La mine a fost creată artificial de anumite persoane din cadrul clubului.

Au avut un interes să creeze acele tensiuni. Știu foarte bine și oamenii din presă și toată lumea ce s-a întâmplat. Inclusiv pe acei respectivi oameni care din punctul meu de vedere nici nu ar trebui să fie pe lângă fotbal”, a spus Neagoe.

Debut la Astra Giurgiu tot împotriva lui Dinamo! S-a încheiat 1-1 în tur

Coincidență sau nu, Eugen Neagoe a debutat pe banca Astrei Giurgiu chiar împotriva lui Dinamo, în meciul tur. Confruntarea s-a încheiat nedecis, 1-1, în Șoseaua Ștefan cel Mare. Marcatori au fost Magaye Gueye, respectiv Vali Gheorghe.

Astra trece prin momente dificile după ce finanțatorul echipei, Ioan Niculae a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare. Oficialii echipei au dat asigurări că activitatea clubului nu va fi afectată, însă la echipă există deja restanțe financiare.

Astra – Dinamo se joacă duminică, de la ora 20:30, la Giurgiu. Echipa care va pierde acest meci rămâne cu șanse infime de a prinde play-off-ul. Dinamo are un punct avans peste Astra înainte de acest joc.