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Eugen Neagoe, bulversat după dispariția lui Nae Ungureanu: ”Ultimul lui gol la Craiova a fost din pasa mea”

Moartea lui Nae Ungureanu a îndoliat fotbalul din România. Fostul său coleg de la Universitatea Craiova, Eugen Neagoe, și-a amintit de ultimul gol marcat de fostul fundaș stânga pentru Universitatea Craiova.
Traian Terzian
28.08.2026 | 11:36
Eugen Neagoe bulversat dupa disparitia lui Nae Ungureanu Ultimul lui gol la Craiova a fost din pasa mea
EXCLUSIV FANATIK
Eugen Neagoe (59 de ani), marcat de dispariția lui Nae Ungureanu. Sursă foto: colaj Fanatik
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Prezent în studioul FANATIK SUPERLIGA, Eugen Neagoe (59 de ani) a fost marcat de vestea teribilă a dispariției lui Nae Ungureanu. Fostul mare jucător al Craiovei Maxima a murit în această dimineață la vârsta de 69 de ani.

Dispariția lui Nae Ungureanu l-a întristat pe Eugen Neagoe

Tehnicianul Eugen Neagoe a mărturisit că imediat după ce a aflat tragica veste a decesului lui Nae Ungureanu a sunat la Craiova pentru a afla mai multe informații. El a confirmat faptul că cel care l-a găsit fără suflare pe fostul fundaș stânga a fost colegul său Nicolae Negrilă.

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”Sunt foarte trist. Am auzit vestea chiar înainte să plec de acasă, pentru că m-am trezit foarte devreme, m-am uitat pe la știri, nu era nimic interesant. Tot se discuta de meciul pe care l-am văzut cu toții aseară.

Când am auzit vestea asta, imediat am sunat la Craiova, chiar pe Silviu Bogdan l-am sunat. Am văzut că el a dat știrea și mi-a spus ce știa și el. Încerca rapid să ajute cu ce poate. L-am întrebat cum s-a întâmplat. Mi-a povestit. Din păcate, un fotbalist uriaș.

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Negrilă, unul dintre cei mai buni prieteni ai săi, l-a găsit fără suflare. Și Tilihoi, Dumnezeu să-l odihnească, a fost unul dintre prietenii foarte buni ai lui Nae Ungureanu. Este unul dintre oamenii lângă care am stat în vestiarul Universității Craiova când am intrat în acel vestiar”, a declarat Neagoe, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Legătura strânsă dintre Ungureanu și Neagoe

Eugen Neagoe a povestit că atunci când a ajuns la Universitatea Craiova a stat în vestiar între Nae Ungureanu și Nicolae Tilihoi și a amintit de faptul că ultimul gol al fundașului stânga pentru ”alb-albaștri” a fost marcat chiar din pasa sa.

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”La prima intrare în vestiar m-a luat Tilihoi și mi-a zis: ‘Nea Nae, stai, băi puștiule, aici lângă mine, că aici se stă câte zece ani, se stă mult’. Și a avut dreptate, așa s-a întâmplat. Îți dai seama, în dreapta mea stătea Tilihoi și în stânga Ungureanu. Îmi era și jenă să-i întreb ceva.

(n.r. – Câți ani aveai?) Păi aveam 18 ani, 18 ani și jumătate. Eram un copil și ei erau jucători de echipă națională, jucători imenși, consacrați. Chiar mai glumeam cu nea Nae, îmi aduc aminte că ultimul gol pe care l-a marcat pentru Universitatea Craiova este din pasa mea.

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Am făcut unu-doi cu el și a rămas portarul și mai glumeam cu el câteodată, ziceam: ‘Nea Nae, te-ai trezit cu mingea în față’. Un om deosebit, un caracter și un mare, mare, mare jucător. Sincer, îmi pare foarte, foarte rău.

Sunt trist. Nu credeam că mă trezesc și aud vestea asta tragică, că Nea Ungureanu nu mai este printre noi. Ultimul lui gol pentru Universitatea Craiova a fost într-un joc cu FCM Brașov. A fost 4-0. Sincere condoleanțe familiei! Îmi pare rău. Nea Nae, odihnă veșnică și Dumnezeu să-l odihnească!”, a spus Neagoe, la FANATIK SUPERLIGA.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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