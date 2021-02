Eugen Neagoe dă de pământ cu Dinamo înaintea meciului cu Astra: „Nu vreau să am de-a face cu asemenea specimene!” Exclusiv

Eugen Neagoe își dorește să șteargă cu buretele dacă ar putea perioada Dinamo și nu vrea să mai aibă niciodată de-a face cu echipa din Ștefan cel Mare.

Antrenorul Astrei Giurgiu a oferit o primă reacție după condamnarea lui Ioan Niculae la cinci ani de închisoare și a avut un mesaj de transmis celor care consideră că Budescu a făcut un pas înapoi prin transferul în Arabia Saudită.

FANATIK a stat de vorbă cu Eugen Neagoe și înaintea partidei dintre Astra Giurgiu și Dinamo. Ba, mai mult, fostul antrenor a dat de pământ cu cei de la Dinamo și consideră că perioada petrecută în Ștefan cel Mare a fost cea mai urâtă din întreaga carieră, după ce a suferit un infarct chiar în timpul unui meci.

Eugen Neagoe vrea să uite definitiv de Dinamo: „Nu mă intersează ce se va întâmpla cu echipa!”

Urmează Astra – Dinamo, două echipe care se află într-o situație complicată…

– Un meci important, dar acum toate partidele sunt la fel de importante pentru ambele echipe. Îi cunoaștem și din punctul meu de vedere sunt o echipă bună. Noi venim după două victorii, dar parcă nu putem să scăpăm de probleme. Dinamo a avut probleme, dar acum am înțeles că s-au rezolvat într-o oarecare măsură. Au jucători de valoare și au avut câteva rezultate bune, au eliminat FCSB și ar putea fi un adversar și în Cupă. Nu știu dacă a fost un rezultat corect, dar au reușit să se califice. Au fost motivați și cu Sepsi și nu au câștigat.

Va fi un meci greu, pe care cred că putem să îl câștigăm. Cele trei puncte sunt foarte prețioase. Jucătorii sunt în regulă, în ciuda faptului că am fost suprinși de condamnarea lui Ioan Niculae. Avem aproape tot lotul la dispoziție și sper ca până la ora jocului să pot să mă bazez pe toți jucătorii.

Resimt jucătorii Astrei absența lui Budescu?

– Am mai jucat două meciuri de la plecarea lui și ambele le-am câștigat! Nu au fost probleme. Constantin Budescu este și va rămâne un fotbalist foarte, foarte important în fotbalul românesc, dar mai ales pentru Astra Giurgiu. Un fotbalist extrem de valoros, dar în acest moment nu putem decât să îi urăm succes acolo unde este pentru că are nevoie. Nouă nu ne rămâne decât să găsim soluții. Avem jucători de valoare și mi-aș dori să nu se resimte lipsa sa.

„De când am venit am acumulat 1,5 puncte pe meci. Dacă eram de la începutul campionatului eram pe loc de play-off!”

Sunteți optimist că puteți ieși din zona retrogradării?

– Nu cred că Astra Giurgiu e o echipă care să se bată la retrogradare. Doar că eu am venit într-o situație foarte grea! Echipa era pe ultimul loc și avea doar patru puncte. Puteam să mai urcăm în clasament, pentru că am pierdut câteva puncte foarte ușor. Dacă fac un calcul, de când am venit eu la echipă am acumulat 1,5 puncte pe meci. Dacă eram de la începutul campionatului, acum vorbeam de 35 de puncte, eram aproape în play-off. Asta e situația și trebuie să fim mult mai atenți și determinați și să luăm puncte. Apoi să avansăm în Cupa României.

Vă mai e teamă că Astra poate fi exclusă din campionat din cauza scandalului de dopaj?

– Nu, din punctul meu de vedere! E clar. Nu văd ce legătură are Astra cu ce s-a întâmplat cu acei trei jucători. Îmi pare rău pentru ei. Nu am vorbit deloc cu ei. Eu când am venit la echipă băieții erau deja suspendați de Ligă și de către club. Nu știu absolut nimic. Știu că nici măcar nu mai sunt în țară Fatai și Takayuki! Cu Alexandru Ioniță nu am avut nicio discuție de când am venit.

Ați jucat și ați antrenat la Dinamo. E un meci special?

– Nu este nimic special pentru mine! Am jucat foarte multe meciuri împotriva lui Dinamo, chiar și după acea perioadă urâtă. Nici măcar nu vreau să îmi mai aduc aminte de asta! De atunci am mai întâlnit de două ori Dinamo și am câștigat o dată și am făcut un egal. Am câștigat foarte multe jocuri contra lor.

„La Dinamo au fost interese să se creeze acele tensiuni. Acei oameni nu ar trebui să fie pe lângă fotbal!”

E dificil să fii antrenorul lui Dinamo? Stres sau presiune suplimentară…

– Nu neapărat. La multe cluburi e o presiune uriașă pe antrenor! La mine a fost creată artificial de anumite persoane din cadrul clubului. Au avut un interes să creeze acele tensiuni. Știu foarte bine și oamenii din presă și toată lumea ce s-a întâmplat. Inclusiv pe acei respectivi oameni care din punctul meu de vedere nici nu ar trebui să fie pe lângă fotbal.

Și la cine vă referiți?

– Nu mă refer la nimeni. Se știu ei foarte bine! Nu mă interesează și nici nu vreau să am de a face cu asemenea specimene pentru că nu are rost. Până la urmă fotbalul este un sport. Ar trebui să rămânem la ceea ce se numește competiție, nu la fel de fel de lucruri foarte urâte și jenante! Asta este situație când ai de-a face cu oameni mici din punctul meu de vedere! Nu mă mai interesează acest subiect pentru mine. Acea perioadă este probabil cea mai urâtă din cariera mea de jucător și antrenor! Nici nu vreau să îmi aduc aminte și să mă gândesc la ce s-a întâmplat!

„Le-am semnat o hârtie și am amânat plata ca să ia licența. Puteam să cer și penalități!”

Mai aveți de luat bani de la Dinamo?

– Nu. Eu chiar am fost maleabil și foarte corect. Și anul trecut când au trebuit să ia licența. Le-am semnat o hârtie și am amânat plata. Nu au plătit mai târziu și puteam să le cer și penalități pentru că era specificat în contract și cu toate astea nu am făcut așa ceva. Nu am vrut să fac rău clubului pentru că nu Dinamo mi-a pricinuit acele probleme de sănătate, care până la urmă au fost cauza mai multor situații dificile în care am fost pus atunci.

Și totuși cum ați reușit să treceți peste acel moment teribil?

– Am trecut rapid peste acel moment! Am avut alături de mine familia, prietenii și medicii care au fost extrem de profesioniști și oameni în adevăratul sens al cuvântului. M-au făcut să văd lucrurile așa cum sunt și sunt foarte multe persoane care au trecut prin momente și mai grele. După acea intervenție care se numește ablație m-am simțit foarte bine și nu e deloc ceva anormal. Sunt foarte mulți oameni în România și în străinătate care au suferit această intervenție chirurgicală. Mă simt foarte bine și nu mai sunt probleme. Le mulțumesc medicilor care practic mi-au salvat viața.

Eugen Neagoe: „Nu mă interesează ce se va întâmpla cu Dinamo!”

Poate ieși Dinamo din această situație dificilă?

– Nu mă intersează! Păcat pentru că e un club de tradiție. A fost cândva o echipă formidabilă și am foarte mulți prieteni foști jucători la Dinamo, foarte mulți! Ne întâlnim cu plăcere, discutăm dar atât. Nu știu ce o să se întâmple și sincer nu mă interesează! Nu e problema mea.

Vă e teamă de arbitraj?

– Ar trebui. Au fost greșeli mari de tot și la ultima partidă directă! Dinamo – Astra 1-1, cu siguranță vă aduceți aminte. Am avut penalty clar în minutul 85 care nu ni s-a acordat. Puteam să câștigăm și acel joc. Sperăm ca duminică să nu se mai repete aceeași greșeală.